TEST: Logitechi uus 51-grammine mängurihiir teeb uusi kaalu- ja kiirusrekordeid

Tipptasemel e-sport on karmide mängijate karmide riistadega ala. Iga millisekund, iga pisimgi liigutus, iga gramm lisaraskust võib tähendada vahet võidu ja kaotuse vahel. Nii et kui juba poeetiliselt alustada, siis mida teeksid sina, kui su ustav lahingurelv – hiir tunduks äkitselt käes pigem kohmaka raudkangi kui kirurgi skalpellina?

Logitech on profimängijaid kuulda võtnud. Nad on võtnud oma niigi ülikerge lipulaeva, PRO Superlight 2, mida testisime, ja pannud selle veelgi suuremale dieedile, mis teeks kadedaks ka kõige pühendunuma kaalujälgija. Lisaks on hiir väheke väiksemaks muutunud, mis samuti paljudele meele järele.

Tulemuseks on midagi, mis tundub peopesas lausa ebamaine. See on Logitech PRO X SUPERLIGHT 2c – 51 grammi puhast kiirust ja täpsust. Kuid kas see õhuline tükk on ikka tegelikult väärt seda krõbedat hinda, mis paneb rahakoti oigama?

Disain, mis sündis võistlustules

Logitechi disain sündis e-spordi tippude tagasiside põhjal. See tähendab, et tavalistele mängijatele polegi ehk kõike seda tulevärki vaja. Samas ei nõudnud tõsised profimängijad omale edevat välimust ega RGB-tulesid, mis kodus on efektsed. Logitech veetis sadu tunde maailma parimate mänguritega sellistest tiimidest nagu NAVI, G2 ja Gen G, et mõista, mis teeb hiirest nende enesekindluse allika.

Tulemuseks on oma eelkäijast 5% väiksem ja lausa 10% kergem osundusseade. 51 grammi on kaalukategooria, kus hiir justkui kaob käe alla, muutudes pigem mõtte pikenduseks kui millekski tuntavaks füüsiliseks objektiks.

"See on täpselt see, mida mina ja paljud teised olime küsinud: sama mugav ja kindel kuju nagu originaalil, lihtsalt väiksemaks skaleeritud," märkis üks tippkasutajatest.

Seega pole hiir loodud tavalisele, vaid veidi spetsiifilisemale kasutajale. Kui sul on väiksemad käed või eelistad intensiivsetes mänguhetkedes nn "küünishaaret" (claw grip), võib see hiir tunduda kui rätsepatööna valminud ülikond. Isegi üks suurema kämblaga testija tunnistas, et eelistas SUPERLIGHT 2c lühemat pikkust, sest kippus mängides oma kätt nii-öelda küünised-sisse tõmbama.

See pole hiir neile, kes armastavad oma seadmetesse neid väikeseid lisaraskusi lisada, et tunnetada kaalu. See on loodud nii kergeks kui võimalik, et seda saaks liigutada nii kiiresti, kui kätt laual tõmmata suudad, mille jaoks on vaja null takistust.

takistuse jaoks on muide hiire all padjakesed, mis on justkui poleeritud, mis samuti libisemist soodustavad. Kui aga tahad tummisemat vedu, siis saab alla panna 3M-i kleebised, mis on nagu "talverehvid". Ja USB adapteri pesa kaane võib ka välja vahetada kas rohkem libiseva või põhja all hiirematiga mitte ühendust omava madalama kaane vastu. Need on kaasas koos pika ja peenikese USB C laadimiskaabliga.

Tunde küsimus: klõpsud ja libisemine

Väliselt on 2c minimalistlikkuse etalon. Ei mingeid karjuvaid RGB-tulesid ega tarbetuid iluvidinaid. Nuppe on ka vaid viis. Kuid selle tagasihoidliku kesta all peitub üsna karm tipptehnoloogia.

Peamised nupud kasutavad nüüd Logitechi uusi LIGHTFORCE hübriidlüliteid. See on parim osa kahest maailmast: need ühendavad optiliste lülitite ülima kiiruse ja vastupidavuse traditsioonilise mehaanilise lüliti rahuldustpakkuva karge "klõpsu" tundega. Need on selge edasiminek võrreldes eelmise mudeliga – reaktsioon on silmapilkne ja tagasiside terav.

Ka hiire "uisud" ehk põhja all olevad jalad on saanud uuenduskuuri. Need on nüüd suuremad, null-lisaainega PTFE-materjalist. Vabalt tõlkides: see hiir libiseb matil nii sujuvalt, et tundub tõepoolest kui käe pikendus.

Kuid kõik pole ideaalne. Küljenupud (need, mida tavaliselt pöidlaga vajutad ehk brauseris nt Back ja Forward) on veidi ebalevalt pehmed ja neil puudub peamiste nuppude kargus (kuid on palju vaiksemad). Samuti on hiirerullik ehk natuke liiga plastmassine ja jäik, jättes oma hinna kohapealt liiga odava mulje.

Kapoti all: HERO 2 ja 8000 Hz

SUPERLIGHT 2c kapoti all tuksub Logitechi eksklusiivne HERO 2 sensor.

Unusta hetkeks peened turundusnumbrid (kuigi 44 000 DPI on numbrina kindlasti väga muljetavaldav). Mida see tegelikult tähendab? See tähendab pro-taseme täpsust ja sub-mikroni (alla tuhandiku millimeetri) jälgimistäpsust. Hiir teab alati, kus asub ja kuhu liigub, isegi kui sa vead seda kiirusega üle 888 tolli sekundis (see on üle 22 meetri sekundis!). Saigi see hiir sätitud maksimaalkiirusele ja suurel monitoril pole varem midagi sellist näinudki: hetkega saab kursori ühest ekraaninurgast teise, pidurdades peab ainult natuke täpsemalt kätt paigal hoidma. Aga igaüks saab tempot Logitechi äpist ise valida.

LIGHTSPEED´i juhtmevaba tehnoloogia suudab nüüd suhelda arvutiga kuni 8000 korda sekundis (8 kHz polling rate). Enamik tipphiiri teeb seda 1000 korda sekundis. See on nagu üleminek tavaliselt videokõnelt ülikõrglahutusega videopildile – viivitus sinu liigutuse ja ekraanil toimuva vahel on sisuliselt olematu.

Loomulikult ei tähenda see kõik juhuslikule Fortnite´i mängijale kuigi palju. Aga kui võit või kaotus otsustatakse proffide mängus millisekunditega, muutub see kriitiliseks.

Tarkvara, aku ja ühenduvus

Kogu seda arsenali hallatakse Logitech G HUB tarkvaras. See on nagu ikka tohutult mahukas ja istub taustal lahti, aga sealt saad muuta kõike, alates DPI tundlikkusest (saab luua erinevaid profiile, näiteks üks League of Legends'i ja teine Fortnite'i jaoks) kuni spetsiifilisemate seadeteni.

Üks huvitav lisa on võimalus vältida hiirerulliku kogemata kerimist – see hakkab reageerima alles pärast teatud viidet. Lisaks on olemas sensori kalibreerimise tööriist, mis lubab sul eelmise hiire tundlikkuse uuele üle kanda, et üleminek oleks võimalikult valutu.

Aku kestab ühe laadimisega kuni 95 tundi pidevat liikumist. See on hea. Enamiku jaoks tähendab see nädalaid muretut kasutamist. Laadimine käib USB-C kaudu ja kaasas olev pikk ning peenike kaabel lubab hiirt ka laadimise ajal edukalt kasutada, kuigi muidugi mitte nii mugavalt nagu juhtmevabana.

Ühendamiseks on kaasas klassikaline USB-A vastuvõtja ja ka üleminekuadapter USB-C pessa. See adapter on küll üsna suur, kuid ongi mõeldud pigem lauaarvuti jaoks, et saaksid vastuvõtja tuua juhtme otsas lauale, hiirele lähemale, välistades nii igasugused potentsiaalsed häired.

Kallis, aga hea

Olgem ausad: ligi 180-eurone hind on palju ühe hiire jaokse. Logitech on hiirte seas see, mis Apple on nutitelefonide osas – korraliku hinnasildiga, aga fännid ostavad ikka, sest ka kvaliteedilt on see alati kindla peale minek.

PRO X SUPERLIGHT 2c ei ole revolutsiooniline uuendus hiirtemaailmas. See ei leiuta ka jalgratast uuesti. Selle asemel viimistleti niigi hea toode spetsiifilise, nõudliku publiku jaoks veelgi teravamaks.

Kui oled tippmängur, kui su käed on keskmisest väiksemad või kui sa lihtsalt vihkad iga üleliigset grammi oma laual, siis on see hiir nibin-nabin investeeringut väärt. Jah, tudengitele-õpilastele võib see kulutus valus olla. See on kiire, täpne ja sulandub käega ühte. Kui sa aga otsid mugavat kontorihiirt või ei hooli millisekunditest, on turul ka oluliselt soodsamaid alternatiive.

PLUSSID MIINUSED ✅ Äärmiselt kerge (51 g) ❌ Väga kõrge premium hind ✅ Täiuslik sobivus väiksematele kätele ja "küünishaardele" ❌ Küljenupud tunduvad pehmed (käsnjad) ✅ Tippklassi HERO 2 sensor ja 8 kHz reageerimisaeg ❌ Rullik võib tunduda veidi plastmassine ja kareda liikumisega ✅ Mõistlik aku kestvus (95 tundi) ✅ Karged ja kiired LIGHTFORCE hübriidlülitid ✅ Libedad PTFE tallad tagavad ülisujuva libisemise

Tehnilised andmed: Logitech PRO X LIGHTSPEED 2c