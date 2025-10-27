Ära lase välimusel end petta: Logitech G321 LIGHTSPEED pole nii odavamoeline kui paistab

Mängurivarustuse maailm on tihti nagu autotööstus – me imetleme läikivaid, rasket tipptehnoloogiat täis lipulaevu, mis lubavad meile kuud ja tähti, kuid mille hinnasilt paneb silmi pööritama. Siis aga ulatatakse sulle karp, mis on nii kerge, et tundub pooltühi.

Selle seest vaatab vastu Logitech G321 LIGHTSPEED. Esmamulje? Plastik. Kerge, peaaegu habras plastik. See on hetk, mil eelarvamused kipuvad võimust võtma.

Aga nagu öeldakse, välimus võib olla petlik. Kas see õhuline ja odavana näiv klapp on tühi kest või hoopis kergekaallane, mis jookseb maratoni kauem kui musklis sprinterid?

Esmamulje: odav kest või nutikas disain?

Avame karbi. Meid tervitavad klapid ise, hädavajalik USB-C laadimiskaabel ja LIGHTSPEED USB-A adapter. Ei mingit edevat kandekotti ega lisavidinaid.

Võttes G321 LIGHTSPEEDi kätte, on esimene mõte: see on tõesti väga kerge. Nii ongi – kõigest 210 grammi. See kergus on aga kahe teraga mõõk.

Ühest küljest tundub see käes... odav. Esimesed mõtted testimisel: see on märgatavalt odavama tundega peakomplekt kui võrreldava hinnaga konkurendid. Peasang on küll ühuke ja painduv (kandud sama kangaga, mis kõrvapolstrid), kuid jätab mulje, et see ei pruugi esimest raevuhoogu üle elada (kuigi me seda ei testinud).

Teisest küljest, kui klapid pähe panna, muutub see kergus kohe eeliseks. Sa peaaegu unustad, et need sul peas on. Pea kohal olev kaar on õhuke, kuid paindub hästi ja hoiab klappe kindlalt, kuid mitte pigistavalt, ümber kõrvade. Boonuspunktid tulevad kõrvapatjade eest. Logitech pole siin kasutanud higistama ajavat kunstnahka, vaid hingavat kangast, mis teeb pikad mängusessioonid oluliselt mugavamaks.

Disain on nutikas oma lihtsuses. Mikrofoni vars on lühem kui paljudel vanematel Logitechi mudelitel, mis tähendab, et see ei jää ette, kui tahad mängu ajal kiirelt midagi põske pista või lihtsalt pead liigutada. Nagu tänapäeval kombeks, lülitub mikrofon sisse, kui see alla keerata, ja vaikib automaatselt, kui see üles vastu klappi lükata. Lihtne ja lollikindel.

Tänu sellele tagasihoidlikule disainile näeb G321 välja nagu üsna tavaline peakomplekt ja on piisavalt soliidne kiireks jalutuskäiguks või kodus kasutamiseks, kui mikrofon on üles keeratud ja sa ei näe välja nagu kontorist putku pistnud telefonimüüja.

Testis: kaks isiksust ja üllatav selgus

G321 LIGHTSPEED elab justkui kahesugust elu. See suudab suhelda nii Logitechi enda viitevaba LIGHTSPEED tehnoloogia (läbi USB-adapteri ja üle 2,4 GHz raadiokanali) kui ka tavalise Bluetoothi kaudu. See avab huvitavaid võimalusi.

Arvutiga ühendamine käis adapteri kaudu hetkega. Nagu nimigi ütleb, on ühendus välkkiire ja stabiilne. Proovisime ka arvutiga otse üle Bluetoothi ühenduda, kuid see oli millegipärast konarlik ja ebaõnnestus. Samas telefoniga paaritamine käis Bluetoothil sekunditega.

Lõpptulemusena oli tests peakomplekt ühendatud LIGHTSPEEDiga arvuti taha ja Bluetoothiga telefoni külge. Ja siin peitubki üks klappide mugavamaid omadusi: need ei vaheta allikat automaatselt. Kui sa oled keset tulist Valoranti matši, ei saa sissetulev telefonikõne su mänguheli kaaperdada. Sa kuuled telefoni helinat taskus, aga mänguheli jääb puutumatuks. Kui soovid kõnele vastata, pead klapil teadlikult vajutama Bluetoothi nuppu, et allikat vahetada. Mängurile on see kuldaväärt funktsioon – kontroll jääb sinu kätte.

Aga kuidas on heliga?

Arvestades hinda (eestis hakkab silma hinnasilt 69,99 €) ja odavat esmamuljet, olid ootused pigem madalad. Jah, muusika kuulamiseks pole see audiofiili unistus. Heli on olemas, see on üsna OK, aga puudub suurem sügavus ja bass. Ent need on mänguriklapid. Ja mängudes muutub pilt paremaks.

Bass ei pruugi küll peksta vastu kõrvu nii, nagu sooviksid, aga mis veelgi tähtsam, miski helipildis ei tundu mudane ja lahja. Heli on üllatavalt selge ja eristuv. See on see, mida vajad võitlusmängudes. Testides oli lihtne samme kuulda, samuti krõpse ja sahinaid, mis annab sulle vastaste ees eelise. Ka mikrofoni heli oli tiimikaaslaste sõnul "täiesti OK," selge ja arusaadav, kuigi mitte stuudiokvaliteediga.

Aku osas lubab Logitech kestvust üle 20 tunni. See lubadus pidas pigem paika, mis on keskmisest isegi veidi parem tulemus. See on rohkem kui piisav, et paar pikka mängupäeva muretult vastu pidada.

Plussid ja miinused

PLUSSID

+ Ülikerge kaal (210 g): mugav pikkadel mängusessioonidel.

+ Kaksikühendus: stabiilne LIGHTSPEED mängimiseks ja Bluetooth telefoni jaoks.

+ Ei mingit automaatset vahetamist: telefonikõned ei sega mänguheli.

+ Hingavast kangast padjad: ei aja higistama nagu kunstnahk.

+ Hea akukestvus (20+ tundi): peab muretult vastu mitu päeva.

+ Mängudeks selge heli: sammude ja mänguhelide eristamine on hea.

+ Mõistlik hind.

MIINUSED

- Esmamulje ja materjalid: tundub ja näeb välja odav.

- Keskpärane heli muusika kuulamiseks: bass on nõrgavõitu ja heli üldiselt lamedavõitu, aga ei midagi kõrvatorkavalt halba.

- Probleem arvutiga Bluetooth-ühendusel (kuigi LIGHTSPEED toimib ideaalselt ja telefoniga probleeme polnud Bluetoothiga).

Tehnilised andmed