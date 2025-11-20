Tee romust luksusauto ja müü ausa näoga maha: uus mäng paljastab automüügi tumeda poole

Tuletame meelde karme 90ndaid, kui see kõik oli ka meie argipäev: kasutatud autode müüja naeratus on kahtlaselt lai ja jutt libedam kui õli, mis tema müüdava sõiduki karterist parajasti asfaldile tilgub. Muidugi on iga läikima löödud romu olnud lõunaeurooplasest pensionäri suvemajakesse viimise auto, mis pole soola ja lund näinud ning sõitnud just nii vähe, nagu armatuurlaual väike number näitab.

Kui äratundmisrõõm on ehe, siis on Sombrero Labs loonud midagi just sulle.

Unusta steriilsed garaažid ja kiiskavad superautod. Poola arendajad Sombrero Labsist on lauale löönud projekti nimega Totally Legit Wheeler Dealer (tõlkes umbkaudu "Täiesti seaduslik autoärikas"), mis pakub kordades proosalisemat ja, olgem ausad, räpasemat vaadet autokaubandusele.

See on mäng, kus ausus pole mitte ainult valikuline, vaid suisa takistuseks.

Haamer, pahtel ja "Frankensteini" meetod

Mängu peategelane pole tippklassi insener, vaid pigem elukunstnikust sahkerdaja, kes opereerib kahtlase väärtusega autoäri kusagil tsivilisatsiooni ääremaadel. Sinu ülesanne on lihtne: osta kopikate eest kokku romusid ja müüa need raske raha eest maha kui "heas korras" sõidukid.

Kuidas muuta roostehunnik ihaldusväärseks kaubaks? Siin tulevad mängu tööriistad, mis panevad iga ausa automehaaniku peast kinni haarama.

Selle asemel, et hankida kalleid varuosi, võtad sa kätte haamri, et mõlkis plekk "sirgeks" taguda. Rooste vastu ei aita mitte keevitus ja uus plekk, vaid ohtralt pahtlit (vajadusel labidaga) ning kiht odavat aerosoolvärvi, millega gräffititegelased plankusid sodivad.

Mängu kirjeldus on täis musta huumorit ja absurdseid lahendusi. Nagu tegijad tabavalt märgivad, pole autode ehitusest ja hingeelust teadmine siin üldse vajalik – pigem vastupidi.

"The more you know about cars, the more you will understand why you shouldn't let anybody drive these cars." ("Mida rohkem sa autodest tead, seda paremini mõistad, miks keegi ei tohiks nende autodega sõita.")

Eriti loomingulistele (loe: jultunud) müügimeestele pakub mäng võimalust autosid pooleks lõigata ja keevitada kokku kahe erineva sõiduki "vähem roostes" pooled. See on justkui autode Frankenstein, mis püsib koos vaid ausõna ja värske värvi toel.

Tõeline müügikunst: digipettus ja libekeelne jutt

Kui auto on visuaalselt (ja ainult visuaalselt) korda tehtud, algab müügiprotsess. Siin ei piisa vaid masina parkimisest platsile. Totally Legit Wheeler Dealer annab mängijale "maagilise sülearvuti", millega saab tootefotosid töödelda.

Kas stange on ikka veel veidi kõver? Pole probleemi – õige fotonurk ja natuke Photoshop´i teevad imesid. Kas läbisõit on astronoomiline? Selleks on mõistagi olemas akutrell, millega saab odomeetrit tagasi kerida.

Sinu eesmärk on muuta prügi aardeks, vähemalt pildil.

Suhtlus klientidega on veel omaette ooper. Mängus saab valida dialooge ja tingida nagu tõeline turukaupmees. Üks mängu tunnuslauseid võtab suhtumise ideaalselt kokku:

"Who needs AC? Just roll down the window!" ("Kellele on vaja kliimaseadet? Keri lihtsalt aken alla!")

Kliendid on sama värvikad kui autodki, loopides repliike:

"Knock off a little and I’ll be back in an hour with my cousin." ("Lase hinnast natuke alla ja ma olen tunni aja pärast oma nõbuga tagasi.")

Atmosfäär: sünge, räpane ja... nunnu kassiga

Mängumaailm pole päikeseline California, vaid pigem hall ja trööstitu perifeeria (äkki Poolas või miks mitte ka Eestis?), mida vürtsitab "sünge ja ebahügieeniline" õhustik.

Sinu platsi jälgib alati üks ja sama oranž kass, kes on justkui tumm tunnistaja sinu pattudele.

See on avatud maailm, kus saad oma äri laiendada, avades näiteks autopesulaid või "imetuuningu" töökodasid. Kogu tegevus on kantud irooniast ja satiirist kasutatud autode turu aadressil.

Video URL

Kiirülevaade: plussid ja miinused

Kuigi mäng pole veel kõigile kättesaadav, saab kirjelduse ja treilerite põhjal tuua välja mõned oodatavad tugevused ja nõrkused.

PLUSSID

+ Unikaalne huumor: satiiriline vaade "ärikate" maailma on värskendav vaheldus tõsistele simulaatoritele.

+ Loominguline vabadus: võimalus autosid pooleks saagida ja suvaliselt kokku klopsida pakub palju nalja.

+ Madal sisenemislävi: ei nõua sügavaid teadmisi mehaanikast, pigem kavalust.

+ Fotorežiimi tähtsus: müügikuulutuste võltsimine lisab strateegilise kihi.

MIINUSED

- Graafiline tase: Grim and insanitary stiil võib tähendada, et graafika on taotluslikult nurgeline ja ei paku silmailu neile, kes otsivad fotorealismi.

- Korduvus: oht on olemas, et "osta-paranda-peta-müü" tsükkel võib pikapeale muutuda liiga monotoonseks.

Totally Legit Wheeler Dealer on kummardus (või pigem keskmine sõrm) kõigile neile autodele, mida me nooruses ostma ei oleks pidanud. See on mäng neile, kes tahavad kogeda "ärihai" elu ilma juriidiliste tagajärgedeta. Kui sulle meeldib mõte muuta roostes romu vähese vaeva ja suure valega läikivaks müügihitiks, siis tasub see pealkiri oma Steami soovinimekirja lisada.

Nagu arendajad ise ütlevad: natuke lihvimist, natuke aerosoolvärvi ja voila – see on piisavalt hea, et lollidele maha müüa.

Selleks, et oma virtuaalset romulat jooksutada, ei pea sul olema NASA superarvuti, kuid päris "kartuliga" ka hakkama ei saa.