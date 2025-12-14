Öö, mil mänguajalugu kirjutati ümber: tundmatu debütant purustas rekordid ja haaras aasta parima arvutimängu tiitli

Los Angeleses rullus hollywoodilikes prožektorite vihkudes reede öösel lahti vaatemäng, mida videomängutööstus on hinge kinni pidades oodanud terve aasta. Reaalsus paindus ja mõnede ootused purunesid kildudeks. Kui tseremooniameister Geoff Keighley lavale astus, oli selge, et mingid traditsioonilised lood seekord karikaid ära ei korja.

Tuhkatriinulugu varjutas hiiglased

Õhtu üheks suurimaks üllatuseks ja paljude jaoks ka ootuste täitjaks tõusis stuudio Sandfall Interactive oma debüütmänguga "Clair Obscur: Expedition 33".

Kujuta ette olukorda, kus väikese paadiga mindakse ookeanile tormi trotsima ja naasetakse mitte ainult elusalt, vaid vedades järel vaala. Just midagi sarnast tegigi "Expedition 33". See käigupõhine rollimäng (RPG), mis põimib endas Prantsuse Belle Époque’i esteetikat ja fantaasiaelemente, pühkis auhinnalaua puhtaks.

Mäng oli nomineeritud lausa 12 kategoorias (või isegi 13, kui arvestada mõlemat peaosatäitjat) ning viis koju üheksa auhinda. See on saavutus, mis paneb kahvatuma isegi varasemad legendid.

"See on läbi aegade suurim võitude arv, ületades "The Last of Us: Part II", mis kogus kunagi seitse võitu."

See on märgiline hetk. Varasem rekordiomanik, Naughty Dogi suurteos, pidi oma tiitli loovutama stuudiole, kelle jaoks oli see esimene katsetus üldse suures mängumaailmas.

Auhindade sadu jätkub

Loomulikult pärjati "Clair Obscur: Expedition 33" õhtu ihaldatuima tiitliga – Aasta Mäng (Game of the Year). Kuid see oli vaid jäämäe tipp. Teos noppis võidud ka parima narratiivi, parima kunstilise suuna, parima mängudisaini (Game Direction) ja parima RPG kategoorias.

Erilist tähelepanu väärib Jennifer English, kes viis koju parima osatäitmise auhinna oma rolli eest Maellena, tõestades taaskord, et videomängude näitlejatöö on jõudnud kinolinaga samale emotsionaalsele tasemele.

Hoolimata "Expedition 33" suurest domineerimisest jagus siiski tiitleid ka teistele.

Näiteks sai paljude jaoks oodatult Hideo Kojima omapärane "Death Stranding 2: On the Beach" tunnustuse parima Action-Adventure mängu kategoorias.

Võitjate nimekiri kategooriate kaupa

Et tuua selgust sellesse tohutusse auhinnasajusse, reastasime peamised võitjad kategooriate kaupa.

Suured kategooriad

Aasta Mäng (Game of the Year): Clair Obscur: Expedition 33

Parim Mängudisain (Game Direction): Clair Obscur: Expedition 33

Parim Narratiiv: Clair Obscur: Expedition 33

Parim Kunstiline Suund (Art Direction): Clair Obscur: Expedition 33

Parim Muusika: Clair Obscur: Expedition 33

Parim Helidisain: Battlefield 6

Parim Osatäitmine: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)

Žanripõhised ja muud auhinnad

Kategooria Võitja Parim indie-mäng Clair Obscur: Expedition 33 Parim indie-debüüt Clair Obscur: Expedition 33 Parim Märulimäng (Action) Hades II Parim seiklusmärul Death Stranding 2: On the Beach Parim RPG Clair Obscur: Expedition 33 Parim võitlusmäng Mortal Kombat: Legacy Collection Parim peremäng Donkey Kong Bananza Parim strateegia/simulatsioon Final Fantasy Tactic: The Ivalice Chronicles Parim sport/ralli Mario Kart World Parim mitmikmäng Arc Raiders Parim mobiilimäng Umamusume: Pretty Derby Parim VR/AR mäng Midnight Walk

Kogukond ja ootused

Oodatuim mäng: Grand Theft Auto VI (väheüllatav valik, arvestades hiiglaslikku ootust)

Mängijate Hääl (Publiku lemmik): Expedition 33

Parimad uuendused (Ongoing Game): No Man's Sky

Parim kogukonnatugi: Baldur's Gate 3

The Game Awards 2025 jääb ajalukku kui aasta, mil Taavet võitis Koljatit – ja tegi seda stiilselt. "Clair Obscur: Expedition 33" tõestas, et videomängumaailmas ei maksa alati kõige suurem eelarve või tuntuim frantsiis, vaid lugu, stiil ja hingestatud teostus.

Kui te pole seda teost veel proovinud, siis nüüd on tagumine aeg – tegemist on ametlikult ajaloo enim auhinnatud mänguga ühel õhtul.

Vaata kogu auhinnagaala ülekannet siit, mida peetakse mujuseas üheks vaadatuimaks mänguteemaliseks otseülekandeks üldse Internetis: