Vice City järjekordne miraaž: GTA VI libiseb fännide haardeulatusest taas kaugemale

Just siis, kui miljonid mängurid arvasid end lõpuks janu kustutava allikani jõudvat, haihtus see taas uduks. Rockstar Games, see kaasaegse mängumaailma meister-arhitekt, tõmbas Vice City kohale ootamatult tumeda pilve.

Kui su kalendris oli 2026. aasta mai paksult punasega ära märgitud, siis haara kustukumm või uus kalender: Grand Theft Auto VI, see kümnendi oodatuim eepos, lükati taas edasi. Ja see ootus venib pikemaks, kui keegi karta oskas.

Külm dušš kuni järgmise sügiseni

Fännid, kes on kannatlikult hoidnud hinge kinni alates esimesest treilerist, peavad nüüd õhku ahmima.

Rockstar Games teatas oma ametlikus kanalis, et Grand Theft Auto VI uus, ja loodetavasti lõplik väljalaskekuupäev on 19. november 2026.

See on valus löök. Mäng, mis algselt pidi ilmuma juba 2025. aastal, lükati käesoleva aasta alguses 26. maile 2026. Nüüd lisandub sellele veel kuus pikka kuud ootust.

Oma ametlikul X-i (endise Twitteri) kontol sõnas Rockstar: "Me palume vabandust, et lisame täiendavat aega sellele, mis on niigi olnud pikk ootus, kuid need lisakuud võimaldavad meil mängu viimistleda tasemele, mida te olete hakanud ootama ja mida väärite."

We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

See "viimistlemine" on videomängude maailmas sageli koodnimeks vigade parandamisele ja optimeerimisele – protsessile, mis on GTA VI mastaapide juures astronoomiliselt keeruline. Rockstar on tuntud oma perfektsionismi poolest, kuid fännide kannatus pannakse taas tõsiselt proovile.

Kuldmune poetav hani nimega GTA V

Samal ajal, kui mängurid kiristavad hambaid, istub GTA väljaandja Take-Two rahulikult troonil ega paista murekortsugi välja näitavat. Miks? Sest nende tagatoas tuksub endiselt üks kõigi aegade suurimaid rahamasinaid.

Grand Theft Auto V ilmus algselt... hoidke nüüd toolist kinni... 2013. aastal. See on mäng, mis on elanud üle kaks konsoolipõlvkonda ja müünud uskumatud 220 miljonit koopiat.

See on otsekui kuldmune tootev hani, kes keeldub lõpetamast. Take-Two tegevjuht Strauss Zelnick selgitas olukorda The Game Businessile antud intervjuus stoilise rahuga:

Me ütlesime juba eelmise kuupäeva määramisel, et kui mäng vajab rohkem viimistlemist, et olla parim võimalik versioon endast, siis me anname sellele rohkem aega. Tunneme end selle väljalaskekuupäeva osas väga hästi. See on samas eelarveaastas, see on suurepärane väljalaskeaken ja loomulikult toetame me Rockstari stuudio lähenemist.

Tõlkes tähendab see: GTA V ja selle võrgurežiim GTA Online toovad endiselt nii pööraselt raha sisse, et neil pole mingit põhjust kiirustada järgmise osa väljaandmisega.

"Me jätkame GTA Online´ile sisu pakkumisega ja meil on seal tegelikult suurepärased tulemused. Ja GTA+ liikmeskond jätkab kasvu. Tegelikult on see kasvanud aasta-aastalt 20 protsenti," lisas Zelnick piltlikult öeldes rahapakkidel istudes.

Konarlik tee Vice Citysse

Kuigi Take-Two finantsseis on pilvitu, pole tee GTA VI-ni olnud Rockstarile endale sugugi sile. Selgituseks: Rockstar Games on Take-Two omanduses nii-öelda tütarstuudio, mis mängu arendab.

2022. aastal tabas stuudiot katastroofiline andmeleke, mis paiskas internetti laiali tohutul hulgal varajasi mänguvideoid, kinnitades muuhulgas ka kuulujutte naispeategelasest.

Teiseks, samal ajal, kui Rockstar on väidetavalt püüdnud parandada oma kurikuulsat crunch kultuuri, seisab ettevõte Suurbritannias silmitsi süüdistustega ametiühingute tegevuse takistamises.

Viimane edasilükkamine valab paratamatult õli tulle spekulatsioonidele, et arendus pole kulgenud päris plaanipäraselt.

Miljonite fännide jaoks tähendab see aga vaid üht: kalendrisse tuleb tõmmata uus märge. Ootus on muutunud peaaegu müütiliseks. Vice City neoonvalgus särab endiselt horisondil, kuid see on vaid miraaž, mis libiseb iga sammuga meist kaugemale. Peame vaid lootma, et kui see lõpuks 2026. aasta lõpus kohale jõuab, on asi ootust väärt.