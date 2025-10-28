Samsung tõi lagedale uue ülikiire P9 Express microSD kaardi

Samsung avalikustas täna oma uue P9 Express microSD mälukaardi, mis on tänu PCIe liidesele ja NVMe protokollile oluliselt kiirem kui senised UHS-I kaardid.

Uus P9 Express microSD vastab mängurite ja proffide nõudmisetele ning on optimeeritud tippkiirust vajavate seadmete, sh Nintendo Switchi mängukonsooli jaoks. Tänu PCIe liidesele ja NVMe protokollile on SD Express tehnoloogia andmeedastus kordades kiirem kui senistel UHS-kaartidel ning sobiv suurte failide liigutamiseks ning graafiliselt nõudlikeks mängudeks.

Kaart on saadaval kahes suuruses, 256 GB ja 512 GB, pakkudes piisavalt ruumi nii mitmele mängijale ühel konsoolil kui ka andmemahukatele tööprojektidele.

P9 Express saavutab spetsiaalse SD Express liidesega järjestlugemise kiiruse kuni 800 MB/s, mis on kuni neli korda rohkem kui UHS-I kaartidel. See teeb suurte failide (fotod, videod, 3D-projektid) liigutamise seadmetest arvutisse oluliselt kiiremaks ja efektiivsemaks.

Express microSD kaardid on veel olemas ka SanDiskil, mis pakub Samsungile sarnast kiirust ning Lexaril (900 Mbit/s).

Samsungi kaart kasutab Host Memory Buffer (HMB) tuge ja Dynamic Thermal Guard (DTG) süsteemi, mis on algselt välja töötatud SSD-de jaoks ning ka pikkade mängusessioonide ajal jälgib temperatuuri ja hoiab jõudlust stabiilsena. HMB kasutab nutikalt seadme mälu, et tagada kiire reageerimine ja sujuvam töö.

Andmete kaitseks, olgu need mängude salvestused või tööfailid, on P9 Expressil kuuekordne kaitse: pritsmekindlus, kuuma- ja külmakindlus, röntgenikindlus, kukkumis- ja tolmukindlus ning rõhukindlus.

P9 Express microSD kaart on saadaval 256 GB ja 512 GB versioonis. Kaarti saab osta Samsungi lehelt ja volitatud edasimüüjatelt.