Skeleton laieneb: Leipzigis avati 220 miljoni eurone superkondensaatorite tehas

Eesti ettevõte Skeleton Technologies avas Markranstädtis Leipzigi lähistel uue 220 miljoni eurose superkondensaatorite tehase. Firma esimene tehas asus kunagi Viimsis. Uus tehas tarnib juba praegu lahendusi Siemensile, General Electricule ja Hitachi Energy’le Euroopa elektrivõrkude stabiliseerimiseks ning juhtivatele Ameerika tehisintellekti andmekeskustele taristu rajamiseks.

Skeletoni superkondensaatorid tuginevad täielikult Euroopa tarneahelale ega sisalda liitiumi, koobaltit, mangaani ega muid kriitilisi tooraineid. Tehnoloogia keskmes on ettevõtte patenteeritud kumergrafeen, mis annab seadmetele nende erakordsed omadused.

Aastal 2026 investeerivad USA suurandmekeskuste rajajad tehisintellekti taristusse hinnanguliselt 330 miljardit USA dollarit, samal ajal kui Euroopa investeeringud jäävad vaevu 10 miljardi dollari kanti. Euroopa peab oma investeeringuid märkimisväärselt suurendama, kuid sellega kaasneb kaks suurt väljakutset. Esiteks kasvavad elektriarved veelgi, kuna energiamahukad tehisintellekti andmekeskused suurendavad nõudlust. Teiseks toodetakse Euroopas vaid väike osa tehisintellekti andmekeskuste taristu tegelikust väärtusest.

Skeletoni tegevjuht Taavi Madiberk ütles: „Leipzigi tehases hakatakse tootma Skeletoni uue põlvkonna superkondensaatoreid ja süsteeme, sealhulgas GrapheneGPU (graafikaprotsessorite) lahendust. Meie toode aitab tehisintellekti andmekeskustel vähendada tipukoormusi ja elektrikulu kuni 44%. Vähendades ülekuumenemist ja võimsuse kõikumist, saab kuni 40% rohkem arvutusvõimsust.”

Tehase avamisel osalenud Eesti peaminister Kristen Michal sõnas, et tegemist on lähiajaloo suurima tööstusinvesteeringuga Eestist Saksamaale. Kuid tähtis pole üksnes investeeringu maht – Skeletoni Leipzigi tehas on oluline verstapost nii Eesti, Saksamaa kui ka kogu Euroopa jaoks, kuna seal toodetakse ainulaadset tehnoloogiat, mis toetab tehisintellekti andmekeskuste arengut ning aitab Euroopa elektrivõrkudel üle minna taastuvenergiale.

“Skeleton on näide, et Eesti ettevõtted mitte ainult ei suuda omandada uusi tehnoloogiaid, vaid ka ise arendada ja toota järgmise põlvkonna tehnoloogiat – tehisintellekti ja puhta energia lahendusi.“

Skeletoni tehnoloogial on oluline roll ka Saksamaa ja Euroopa elektrivõrgu töökindluse tagamisel. Superkondensaatorid reageerivad millisekundite jooksul ja toimivad viimase kaitseliinina olukordades, kus võib tekkida oht ülekoormuseks ja suuremahulise elektrikatkestuse tekkeks sarnaselt suvisele Hispaania-Portugali juhtumile. Tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvades muutub ülikiire elektrivõrgu stabiliseerimine järjest olulisemaks, et vältida katkestusi.

„Elektrivõrgu töökindluse osas on meie missioon lihtne: hoida Euroopas tuled põlemas. Saksa elektrivõrguoperaatorid kasutavad Skeletoni süsteeme juba viimase kaitseliinina – turvavöö elektrivõrgule, kus on aina rohkem taastuvenergiat,“ lisas Madiberk.