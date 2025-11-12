SanDisk esitles USB C mälupulka, mida ei pea kunagi eemaldama

Kuna sülearvutid muutuvad aina õhemaks ja ruumi napib, siis suurema massmälu jaoks peab kruvikeeraja haarama ning alati polegi võimalik oma üliõhukeses seadmes suuremat SSD-d lisada. Paljud komponendid, eriti salvestusseadmed, on otse emaplaadile "kinni joodetud", muutes laiendamise võimatuks missiooniks. Isegi need kunagised ustavad abilised, SD-kaardi pesad on haihtunud nagu vits vette. SanDisk otsustas sellele ikaldusele leevendust pakkuda uue USB seadmega.

Uus Type-C mälupulk on loodud "ühenda-ja-jäta" filosoofiaga - Plug and Stay.

Märkamatu jublakas lahendab kasvava probleemi

SanDisk on turule toonud uue Plug and Stay (pista külge ja jäta) mälupulkade seeria, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et lahendada seadmete mälude kitsaskohad. Kui tavalised mälupulgad on ebamugavalt sülearvuti küljelt välja ulatuvad, oodates hetke, et millegi taha kinni jääda ja pesa ära murda, siis uus tulija on L-kujulise disainiga, mis tähendab, et kui see on ühendatud sinu sülearvuti, tahvelarvuti või muu USB-C toega seadme porti, sulandub see peaaegu märkamatult selle korpusega.

See ei ole küll päris nähtamatu, kuid on piisavalt väike, et võid püsivalt pordi külge jätta ning selle olemasolu lihtsalt unustada. See ongi asja mõte. Saad hetkega juurde 128 GB, 256 GB, 512 GB või isegi terve terabaidi lisaruumi, ilma et peaksid seadme sisemusse kruvikeeraja või jootekolviga kaevuma või kohmakat välist SSD ketast kasutama.

Kiirem, kui oodata võiks

Võib-olla mõtled, et ah, see on ju järjekordne aeglane mälupulk, siis siin on SanDisk meeldivalt üllatanud. Seade kasutab USB 3.2 Gen 1 liidest ja pakub andmeedastuskiirust kuni 400 MB/s.

Jah, "kõvakettad" on PCIe 5.0 NVMe SSD-d ning suudavad tavaliselt andmeid liigutada kiirustel üle 10 000 MB/s (ehk 10 GB/s), kuid nendega võrdlemine pole eesmärk. 400 MB/s on mälupulga kohta äärmiselt tubli näitaja, lähenedes vanemate, kuid siiski kiirete SATA 3 SSD-ketaste kiirustele.

Mida see tähendab?

See tähendab, et sa ei pea sellele kettale ainult vanu dokumente arhiveerima. Kiirus on enam kui piisav, et saaksid sellelt muretult näiteks mänge mängida (eeldusel, et need ei kuulu just nende kõige nõudlikumate hulka, mis vajavad spetsiaalselt ülikiiret NVMe-ketast).

See on ideaalne lahendus fotokogu, muusikakollektsiooni või suuremate projektifailide hoidmiseks, millele on vaja pidevalt kiiret ligipääsu.

Parim osa ongi selle mälupulga mitmekülgsus. Kuigi see on loodud püsivalt seadme küljes olema justkui teisejärguline SSD, on see päeva lõpuks ikkagi mälupulk.

Kui vaja, saad selle igal hetkel eemaldada ja kasutada nagu iga teist tavalist mälupulka andmete ühest seadmest teise liigutamiseks.

PLUSSID

Äärmiselt madala profiiliga "ühenda-ja-unusta" disain.

Ideaalne lahendus laiendamatu mäluga süle- ja tahvelarvutitele.

Väga head kiirused mälupulga kohta (kuni 400 MB/s).

Lai valik mahtusid (kuni 1 TB).

Kasutab laialt levinud USB Type-C liidest.

MIINUSED

Suuremad mahud (512 GB ja 1 TB) olid algse info kohaselt lansseerimisel ajutiselt laost otsas.

Loomulikult mitte nii kiire kui sisemised NVMe SSD-kettad.

Tehnilised andmed: