Veel üks tagasitulija: Pebble tõi avalikkuse ette uutmoodi sõrmuse pehme nupuga

Olid ajad, mil nutikellade kuningas polnud mitte Apple, Huawei ega Samsung, vaid üks väike, visa ja tuntud tegija nimega Pebble. See oli ajastu, mis tundub nüüdseks sama kauge kui müütiline Atlantis. Kuid legendid ei sure – nad lihtsalt muutuvad. Ligi kümme aastat pärast oma impeeriumi kokkuvarisemist on Pebble tõusnud tuhast, kuid seekord ei ulatata meile mitte kella (kuigi üles soojendati ka randmeseadmed), vaid midagi palju peenemat.

Pebble Index 01 on seade, mida on raske kuhugi lahterdada, sellepärast paneme selle siin AM.ee lehel ajutiselt nutikellade alla. See on sõrmus, kuid mitte just päris nutisõrmus.

Kui tänapäevased nutiseadmed püüavad teha kõike – mõõta vererõhku, lugeda samme ja tellida taksot, siis Index 01 on palju täpsemalt sihitud. Seade teeb vaid ühte asja, kuid lubab seda teha paremini kui kõik teised.

Üks nupp, tuhat mõtet

Enamik kaasaegseid nutisõrmuseid on täis topitud andureid nagu kosmosejaam, nõudes vastutasuks sinu rahakotist kopsaka summa ja sinu elust pidevat tähelepanu laadimise näol. Index 01 on valinud teise tee – askeetliku ja elegantse.

Sisemuses peitub vaid hädavajalik: Bluetooth, mikrofon, kuuldeaparaadi patarei ja üksainus füüsiline nupp. Kogu kontseptsioon on ehitatud ümber lihtsuse: sa vajutad nuppu, ütled oma mõtte välja ja see salvestatakse. Ei mingeid ekraane, ei mingit pinnavirvendust.

Video URL

Nagu nimigi vihjab, on sõrmus disainitud kandmiseks nimetissõrmel (index finger), kus pöial ulatub mugavalt nuppu vajutama. See on geniaalselt lihtne ergonoomika.

Erinevalt telefoni või kella kasutamisest, mis nõuab sageli kahe käe koostööd ja silmade pööramist ekraanile, on Index 01 kasutamine pime ja intuitiivne.

Tootja Core Devices (Pebble’i uus omanik) rõhutab töökindlust. Nupp on taktiilne – sa tunned füüsiliselt, millal see on alla vajutatud.

Kui nupp pole alla vajutatud, ei salvesta sõrmus mitte midagi. See on privaatsus, mida saab sõrmega katsuda.

Aku, mis kestab aastaid - tõsi!

Siin on koht, kus Pebble viskab kinda kogu ülejäänud tööstusele ja mitte keegi ei taha seda üles korjata, sest... kui tavaline nutisõrmus nõuab energiasüsti iga paari päeva tagant, siis Index 01 on nagu vana kooli kvartskell – lihtsalt töötab. Aku vajab vahetust umbes paari aasta pärast.

Sõrmus ei ole laetav. Jah, lugesite õigesti. Idee on selles, et kuna sa ei pea seda kunagi laadimiseks sõrmest võtma, muutub selle kandmine ja kasutamine "lihasmäluks" ("muscle memory"). Sisseehitatud patarei kestab disainerite hinnangul umbes kaks aastat, eeldades, et salvestatakse päevas 10–20 lühikest märkust.

Kui aku lõpuks tühjaks saab, siis saadetakse sõrmus tagasi ümbertöötlemisse.

Tehisintellekt sinu taskus, mitte pilves

Kuigi sõrmus ise on riistvaraliselt lihtne, peitub "ajudega" pool hoopis sinu telefonis. Pebble läheneb tehisintellektile (AI) värskendava ettevaatlikkusega.

Aastal 2025, mil enamik firmasid üritab sulle müüa kuutasu eest tehisaru teenuseid ja tõmmata kõik andmed suurtesse serveritesse, hoiab Pebble asja privaatsena.

Kui oled oma märkme sõrmusesse sosistanud, liigub see Bluetoothi kaudu telefoni. Seal võtab ohjad üle avatud lähtekoodiga Pebble´i rakendus. Kõne muudetakse tekstiks ja söödetakse lokaalsele keelemudelile (LLM), mis jookseb otse sinu seadmes. Mitte ükski bait sinu jutust ei rända internetti, kui sa ise seda just ei taha.

Kuna telefonis jooksev mudel peab olema kompaktne, ei ole see kõiketeadja oraakel, vaid spetsialiseerunud abiline. Karbist välja võttes oskab see:

luua ja täiendada märkmeid;

seada meeldetuletusi;

panna helisema äratusi ja taimereid.

Juhtida muusikat (paus/mängi/järgmine lugu nupuvajutusega).

Tehnikaentusiastidele on veel üks maiuspala: süsteem on "häkitav". Tänu veebihaakidele (webhooks) ja avatud lähtekoodile saad sa ise õpetada seda süsteemi tegema, mida iganes soovid.





Plussid ja miinused

Et anda aus ülevaade sellest intrigeerivast seadmest, toome välja peamised tugevused ja nõrkused.

PLUSSID

Fenomenaalne aku: kestab aastaid, vabastades kasutaja "laadimisärevusest".

Privaatsus: füüsiline nupp tagab, et mikrofon ei kuula salaja; andmetöötlus on lokaalne.

Fookus: Teeb ühte asja (häälmärkmed) ja teeb seda suurepäraselt.

Hind: väga taskukohane võrreldes teiste nutisõrmustega (ca 85 eurot).

Avatus: avatud lähtekood ja muudetav tarkvara.

Miinused:

Piiratud funktsionaalsus: ei mingit tervisejälgimist, unemonitooringut ega viipemakseid.

Ühekordsus: kui aku tühjeneb (u 2 aasta pärast), tuleb seade välja vahetada (kuigi on taaskasutatav).

Sõltuvus telefonist: vajab telefoni lähedust, et tehisaru toimiks.

Kättesaadavus: tarned algavad alles 2026. aasta märtsis.

Tehnilised andmed

Omadus Kirjeldus Seadme tüüp: Nutikas häälsalvestuse sõrmus Materjal: Roostevaba teras, korpus on veekindel Ühenduvus: Bluetooth Juhtimine: Üks füüsiline nupp (pöidlaga vajutatav) Aku: Mittelaetav kuuldeaparaadi patarei Aku kestvus: ~2 aastat Tarkvara: Avatud lähtekoodiga Pebble app, lokaalne LLM Ühilduvus: iOS ja Android Suurused: US 6–13 Värvid: Poleeritud hõbe, poleeritud kuld, matt must Hind: ca 85 eurot

Algse Pebble´i tootmine lõppes 2016. aastal pärast seda, kui Fitbit omandas firma varad, kuid Google tegi Fitbiti omanikuna PebbleOS-i avatud lähtekoodiga tarkvaraks 2025. aasta jaanuaris, lubades selle taaselustamist enam kui 10 000 rakenduse tagasiühilduvusega.

Kas see on tulevik või täielik nišitoode?

Pebble Index 01 on värskendav tuuleiil üha keerulisemaks muutuvas tehnologiamaailmas. See on seade, mis ei ürita asendada sinu nutikella ega telefoni, vaid täidab tühimiku, mida me võib-olla ei teadnudki, et meil on – vajadus kiirelt ja märkamatult talletada lenduvaid mõtteid. Samas on inimesi, kellele tundub kummaline isegi oma telefoniga rääkida, rääkimata sõrmusest. Eks tuleb lihtsalt ära harjuda.

See on ideaalne tööriist loomingulistele inimestele, unustajatele ja neile, kes hindavad privaatsust üle kõige. See on ka taskukohane eksperiment, mis võib muuta viisi, kuidas me oma ideid talletame. Kas me oleme valmis kandma sõrmust, mis ei mõõda meie südamelööke, vaid kuulab meie südamehäält? Pebble usub, et jah.

Ja kui see väike, laadimisvaba ja tagasihoidlik sõrmus suudab muuta märkmete tegemise "lihasmäluks", võib see olla kasulikum kui ükskõik milline 500-eurone nutikell.