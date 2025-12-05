Microsofti värskendus: sinu boss teab varsti, kas oled kontoris või mujal

Microsoft Teamsi uus "nähtamatu silm" teab peagi täpselt, millises kontorinurgas sa end peidad. Nimelt valmistutakse Teamsi uuendusega tõmbama katet peitusemängudelt, tuues areenile uue, kergelt kõhedusttekitava, ent samas tehnoloogiliselt üsna lihtsa omaduse.

Kui oled sisse logitud ettevõtte WiFi-võrku, suudab Microsoft Teams sind üles leida ja sellest ka su ülemusele või kolleegidele "ette kanda". Veelgi enam – süsteem reedab sellegi, kui teed tööd kodust või hoopis mujalt.

Digimajakas WiFi lainetele

Microsoft on kergitanud saladuskatet uuelt funktsioonilt, mis on praegu n-ö ahjus küpsemas. Uuenduse iva peitub lihtsuses, mis on ühtaegu geniaalne ja paljude jaoks ehk pisut hirmutav: niipea kui töötaja arvuti haagib end ettevõtte juhtmeta interneti külge, uueneb tema asukoht Teamsis automaatselt.

See uudis ilmus vaikselt Microsoft 365 arengukavasse (roadmap), kus tehnoloogiagigant selgitab asja nii:

"Kui kasutajad ühenduvad oma organisatsiooni WiFi võrku, saab Teams automaatselt määrata nende töökoha asukoha, kus nad asuvad."

Sisuliselt muutub WiFi võrk justkui nähtamatuks ämblikuvõrguks, mis tunnetab iga sinna maanduvat "kärbest" ja annab sellest koheselt niiditõmbega märku ülejäänud võrgustikule. :)

Koostöö paraneb või on jälle privaatsust näpatud?

Microsoft ise maalib uuendusest pildi kui ettevõtte abimehest. See muudab "kasutajate jaoks lihtsamaks töö koordineerimise oma kolleegidega ja näost näkku suhtlemise".

Mõte on ilus – kui tead, et kolleeg Mati on samas hoones, viiendal korrusel, on lihtsam tema juurest läbi astuda, kui saata talle järjekordne emotsioonitu e-kiri. See peaks aitama taastada inimlikku kontakti hübriidtöö ajastul, arvavad arendajad.

Kuid asjal on ka teine pool. Uuendus ei piirdu vaid kontoriseintega. See ulatub oma pikkade digitaalsete kombitsatega ka kaugemale. Kui töötad kodukontoris või hubases kohvikus, ega ole ühendatud ettevõtte WiFi-ga, peegeldab Teams sedagi. Sisuliselt annab see tööandjale selge signaali: "Teda ei ole majas."

See on justkui vaikiv tunnistaja, mis ütleb ülemusele ära, kus sa parasjagu ei viibi.

Kontroll jääb (siiski) inimesele

Enne kui haarata fooliummütsi järele, on oluline märkida ära üks rahustav detail. Microsoft rõhutab, et tegemist on opt-in lahendusega ehk funktsiooniga, mille kasutaja peab ise vabatahtlikult sisse lülitama. See ei hakka tööle salamisi ega sunniviisiliselt, ehkki mõnedes firmades võib olla hoobasid, et seda "vabatahtlikult sunniviisiliseks" pöörata.

"Pärast sisselülitamist säilitavad lõppkasutajad kontrolli ja saavad valida, kas jagada oma töökohta kolleegidega."

Seega vähemalt teoorias on rool endiselt töötaja käes. See funktsioon on suunatud Windowsi ja Maci lauaarvuti (desktop) rakenduste kasutajatele.

Millal see meie arvutitesse jõuab?

Esialgsete plaanide kohaselt pidi "suur salasilm" avanema juba käesoleva aasta detsembris (2025), kuid nagu tehnoloogiamaailmas ikka juhtub, on tähtaegu nihutatud. Värskeima info kohaselt rullitakse uuendus lahti veebruaris 2026.

See annab meile veel veidi aega harjuda mõttega, et varsti võib meie kalender ja olekuteade olla targem kui me ise, teades täpselt, millises hoones me parasjagu tootlikkust taga ajame.

Plusse ja miinuseid

Kuigi tegemist on tarkvarauuendusega, on selle mõju igapäevatööle oluline. Siin on lühike kokkuvõte plussidest, miinustest ja tehnilistest detailidest.

PLUSSID

Lihtsam koordineerimine: aitab suures kontorihoones kolleege kiiremini üles leida.

Automaatsus: eemaldab vajaduse käsitsi oma asukohta (nt "Kontoris" või "Kodus") igal hommikul muuta.

Kontrollitavus: funktsioon on vabatahtlik (opt-in) ja nõuab kasutaja nõusolekut.

MIINUSED