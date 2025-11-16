Microsoft kuulutab sõja salaja ekraanitõmmiste tegemisele Teamsis

Paljud on kunagi istunud virtuaalsel koosolekul, higimull otsa ees, lootes, et keegi ometi ei teeks ekraanipilti sellest ülisalajasest aruande slaidist. Kaugtöö ajastul on salajane äri-info muutunud samaaegselt nii väärtuslikuks kui ka kergesti lekitatavaks. Üksainus klõps – ja suur saladus, pooleliolev kavand või tundlik tabel on lekkinud. Mida teha?

Microsoft astub siin rambivalgusesse oma uue turvameetmete komplektiga, püüdes muuta Teamsi koosolekuruumid digitaalselt kindlamaks, kuhu volitamata pildipüüdjate silm enam ei ulatu. Premium-taseme kasutajatele mõeldud funktsioon (aga lisaks on neid tulevaid turvafunktsioone veelgi) tõmbab piltlikult öeldes akendele ette rasked kardinad, kuid isegi parimal turvalahendusel on oma teada-tuntud nõrk koht.

Teams kui "pime tuba"

Microsoft on asunud laiali rullima uut funktsiooni nimega Prevent screen capture ("Tõkesta ekraanipildi tegemine"), mis blokeerib automaatselt ekraanitõmmiste ja salvestamise võimaluse koosolekute ajal. Kuigi tehnoloogiahiid teatas uuendusest juba 2025. aasta mais ja lootis selle käivitada juulis, lükkus start tehnilistel põhjustel novembri algusesse.

See uuendus ei ole mõeldud tavakasutajale, vaid suunatud spetsiaalselt Teams Premium litsentsi omavatele äriklientidele, kelle jaoks on andmete konfidentsiaalsus eriti kriitilise tähtsusega.

Aga kuidas see digitaalne turvamees täpselt töötab?

Asja tuum peitub muidugi Windowsi operatsioonisüsteemi tasandil, sest kuidas muidu saakski sellist asja aktiveerida. Kui funktsioon on aktiveeritud, siis:

Windowsi lauaarvutites muutub koosoleku sisu pildistamine võimatuks. See ei piirdu ainult operatsioonisüsteemi enda tööriistadega (nagu PrtScn-klahv või "Lõikeriist"), vaid peaks blokeerima ka enamiku kolmandate osapoolte rakendusi. Tulemuseks on lihtsalt tühi must ristkülik – justkui oleksid üritanud pildistada musta auku.

muutub koosoleku sisu pildistamine võimatuks. See ei piirdu ainult operatsioonisüsteemi enda tööriistadega (nagu PrtScn-klahv või "Lõikeriist"), vaid peaks blokeerima ka enamiku kolmandate osapoolte rakendusi. Tulemuseks on lihtsalt tühi must ristkülik – justkui oleksid üritanud pildistada musta auku. Androidiga telefonides ja tahvlites näeb kasutaja lihtsalt teadet, mis teatab viisakalt, et ekraanipildi tegemine on piiratud.

näeb kasutaja lihtsalt teadet, mis teatab viisakalt, et ekraanipildi tegemine on piiratud. Muud platvormid (mis funktsiooni ei toeta, näiteks veebibrauser või macOS) saavad aga "karistada". Need kasutajad lülitatakse automaatselt ainult helirežiimile. Sisuliselt palutakse neil koosolekuruumi ukse taga oodata ja vaid hääli pealt kuulata, kui nad ei soovi ekraanipilti keelavate lahenduste kasutamist.

Turvalisus ei tule iseenesest

Oluline on märkida, et see uus kaitsekiht pole vaikimisi sisse lülitatud. Microsoft ei eelda, et iga sinu iganädalane kohvipausi-tiimikas vajaks Pentagoni tasemel turvalisust.

Funktsiooni peavad manuaalselt aktiveerima koosoleku korraldajad või kaaskorraldajad iga konkreetse koosoleku jaoks eraldi, tehes seda otse koosoleku valikute (Meeting Options) menüüst. Administraatorid saavad omakorda hallata litsentse ja seadmete registreerimist Entra ID (endine Azure AD) kaudu.

Microsoft kinnitas funktsiooni peatset saabumist ka oma teavituskeskuses.

"Microsoft Teams Premium tutvustab 2025. aasta novembri lõpuks funktsiooni 'Prevent screen capture', mis blokeerib ekraanitõmmised ja salvestamise Windowsi lauaarvutites ja Android-seadmetes, et kaitsta tundlikku koosoleku sisu. See on vaikimisi välja lülitatud, organisaatorid saavad selle koosolekupõhiselt sisse lülitada ja mittetoetatud platvormid liituvad ainult helirežiimis."

Nõrk koht: "analoog-tagauks"

Iga turvameetme entusiast teab aga üht kuldreeglit: kui miski on ekraanil nähtav, saab sellest ju alati pilti teha. Siin peitub ka Microsofti uue lahenduse paratamatu nõrkus.

Kuigi tarkvara blokeerib nutikalt igasugused digitaalsed ekraanitõmmised, ei takista miski (peale hea kasvatuse ja ettevõtte sisekorra) osalejal võtmast taskust oma isiklikku nutitelefoni ja tegemast ekraanist füüsilist fotot.

See on niinimetatud "analoog-tagauks", mille vastu ei saa ka kõige keerukam tarkvara. Siiski, kuigi see pole täiuslik, muudab uus funktsioon andmete varastamise oluliselt kohmakamaks, aeglasemaks ja vähem tõenäoliseks.

Suurem privaatsuslaine

Microsoft pole ainus, kes püüab digitaalset konfidentsiaalsust suurendada. Varem sel aastal tegi sarnase sammu WhatsApp, mis tõi turule funktsiooni "Advanced Chat Privacy", blokeerides samuti vestlustest ekraanitõmmiste tegemise.

See kõik on osa laiemast trendist. Microsoft ise on viimastel kuudel asunud tugevdama ka Teamsi kaitset pahatahtlike failide ja URL-ide vastu, hoiatades kasutajaid, kui nad klõpsavad kahtlastele linkidele. Arvestades, et Teamsi platvormi kasutab igakuiselt üle 320 miljoni inimese, on iga selline turvauuendus olulise mõjuga.