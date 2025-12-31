Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograaf 2025 on Janek Lass

Wikimedia Eesti kuulutas eestikeelse Vikipeedia 2025. aasta fotograafiks Janek Lassi – fotograafi, kelle looming rikastab Vikipeediat kõrgetasemeliste teadusfotodega.

Janek Lassi taust on tihedalt seotud teadusfotograafiaga. Pisut rohkem kui kümmekond aastat tagasi alguse saanud huvi fotograafia vastu viis ta peagi mikromaailma avastamiseni.

Lass soetas mikroskoobi, ühendas selle kaameraga ning hakkas jäädvustama struktuure ja vorme, mis tavapäraselt silmale nähtavaks ei saa. Tema fotod mikrokristallidest, materjalidest ja organismidest on jõudnud Vikipeedia rahvusvahelistele teadusfoto konkurssidele, kus ta on osalenud mitmel korral.

23 tema fotot on saanud eeskujuliku pildi märgise.

Vikipeedias aitavad Lassi fotod illustreerida artikleid keemia, bioloogia ja materjaliteaduse valdkonnast ning annavad lugejale võimaluse mõista keerulisi nähtusi visuaalse kogemuse kaudu.

Lassi sõnul on mikromaailmast head fotomaterjali vähe: “Oleks tore anda oma panus Vikipeediasse ja lisada seda materjali jõudumööda. Mulle väga meeldiks, kui nendest fotodest sünniks kasu, neil oleks väärtus ja need ei jääks mulle lihtsalt kõvaketastele vedelema.”

Janek Lassi looming pälvinud tähelepanu nii Eestis kui väljaspool. Tema tööd on Eesti teadusfoto võistlusel jõudnud viiel korral esile tõstetud fotode sekka ning 2023. aasta ülemaailmsel teadusfoto võistlusel saavutas ta teise koha fotoseeriate kategoorias. Lisaks Vikipeediale on tema töödest mitmes Eesti paigas olnud üleval näitus “Peidetud maailm”.

Lassi töid saab lisaks Vikipeediale näha ja soetada tema kodulehel.

Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafi auhinda antakse välja alates 2017. aastast. Selle eesmärgiks on tunnustada Vikipeedia pildipanka panustavaid Eesti fotograafe, tutvustada Vikipeediat kui olulist dokumentaalfoto levikukanalit ning võimalust Eesti fotokunsti viimiseks miljonite inimesteni üle kogu maailma. Varasemalt on tiitli pälvinud Kristian Pikner, Vaido Otsar, Virgo Siil, Ivar Leidus, Olari Pilnik ja kolmel korral Jaan Künnap.

Aasta fotograaf valitakse välja rahvusvahelisse pildipanka Wikimedia Commonsisse panustavate piltnike seast, kelle tööd on leidnud tunnustust konkurssidel ning kelle panus mõne valdkonna täiendamisel või dokumentaalfoto žanri viljelemisel on silmapaistev. Vikipeedia pildipanga fotod on vaba kasutamist lubava Creative Commonsi autorile viitamise (BY-SA) litsentsi all.