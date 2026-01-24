Eesti startup auhindade galal triumfeeris Veriff

Neljapäeva õhtul selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted, asutajad ja investorid ning idusektori arengusse mullu enim panustanud tegijad. Eesti Startup Auhindade võitjad valiti välja üle 500 kandidaadi hulgast, keda esitasid ja valisid kogukonna liikmed ise.

LIFT99 kaasasutaja Elise Sassi sõnul näitas möödunud aasta, et Eesti iduettevõtlus ei ole ainult järgmise ükssarviku ootuses: “Tegemist on vastupidavate tegijate kogukonnaga, kes ehitavad edasi ka siis, kui müra vaibub ja turg muutub keerulisemaks. Seepärast on mul hea meel näha finalistide seas uute tiimide kõrval ka eriti vastupidavaid tegijaid nagu Starship, kes jagavad sama mõtteviisi eri peatükke: loo, kohandu ja leiuta uuesti. Kui peaksin nimetama selle aasta nominentide ühise joone, siis see on tugev säilenõtkus, mida iseloomustavad ambitsioonikad ideed, praktiline kohanemisvõime ja keeldumine pooleli jätta.”

Startup Estonia andmetel tegutseb täna Eestis ligi 1600 iduettevõtet ning idusektori parimad selgusid 11 kategoorias.

Startup Estonia juht Vaido Mikheim tõi välja, et tänavusel auhindade jagamisel paistsid eriliselt silma tehnoloogilised ja teaduspõhised iduettevõtted: „Heameel on tõdeda, et auhindade jagamisel paistavad nii laureaatide kui nominentide seas silma teaduspõhised ja tehnoloogiamahukad iduettevõtted. Tehnoloogiaarendus on olnud ajalooliselt eestlaste tugevuseks ning väga kiirelt arenevas ja konkurentsitihedas turuolukorras silma paista on palju märkimisväärsem saavutus kui pealtnäha paistab. Sedalaadi lahenduste sünnile ja kasvule kaasa aitamine, nende väärtustamine ja turundamine globaalselt on nii riigi kui ka Startup Estonia üheks keskseks eesmärgiks. Nii loome koos pinnase uute edulugude tekkeks.“

Aasta asutaja: Kaarel Kotkas, Veriff

Kaarel Kotkas on Veriffi asutaja ja tegevjuht. 2025. aastal kolmekordistas Veriff teenusmahud ja kahekordistas käibe ning ettevõtte kasvutempo aina kiireneb – kui esimese 400 miljoni verifitseerimise saavutamiseks kulus Veriffil 10 aastat, siis järgmise 400 miljonini plaanitakse jõuda vaid viie kuuga.

Märtsis avas Veriff tehnoloogiakeskuse Brasiilias ning jätkas laienemist Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas, Aafrikas ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, tugevdades oma kohalolekut arenevatel turgudel.

Aasta investor: Sten Tamkivi, Plural ja Skaala

Pärast kaht aastakümmet ingelinvestori rollis liitus Sten Tamkivi Plurali meeskonnaga, et toetada kõige ambitsioonikamaid varajase faasi asutajaid. Euroopas on ta vedanud pööraselt ambitsioonikaid investeeringuid, sealhulgas autofookusega prillidesse, robotitega majade ehitamisse ja riigikaitse tarkvaraplatvormi. Lisaks Pluralile on ta ka Skaala partner.

Aasta uustulija: GridRaven

Ülitäpsele ilmaprognoosile tuginev GridRaveni tehnoloogia aitab elektrivõrgu operaatoritel suurendada võrgu läbilaskevõimet ning lubab hallata võrke soodsamalt ja tõhusamalt. 2025. aastal kaasas GridRaven Euroopa riskikapitalifondidelt 4 miljonit eurot ning sai 1,5 miljonit eurot mitterahalist toetust. Ettevõte valideeris oma lahenduse Eleringi võrgus, võitis Soome põhivõrguoperaatori Fingrid hanke ning laienes USA-sse.

Kiireim käibekasvataja: Veriff

Veriff kahekordistas 2025. aastal oma käibe, jõudis kasumisse ning kolmekordistas teenuse mahud. Jõuliselt laiendati ka rahvusvahelist kliendibaasi, kuhu kuuluvad nüüd ka sellised suurtegijad nagu Bumble, Instacart, Uber ja Western Union.

Aasta panus: DefenceTech Meetup

DefenceTech Meetup on kujunenud sündmuseks mitte ainult Eestis, vaid kogu regiooni kaitsetehnoloogia sektoris. Iga kahe kuu tagant toimuv üritus toob kokku kuni 500 osalejat ning lavale astuvad kaitseväe ja investorite esindajad koos kümnete iduettevõtetega. Kahe aastaga on sellest saanud kohtumispaik kõigile, kes ehitavad kaitsevaldkonna idufirmasid.

Auhinda üle andnud Swedbanki väikeettevõtete ja iduettevõtete segmendi juht Astrid Maldre rõhutas, et ükski asutaja ei saavuta edu üksi. “Me kõik vajame tuge ning tugevat ökosüsteemi ei ehita ainult unistajad ja tegutsejad, vaid ka inimesed, kes nendesse unistustesse usuvad ja otsustavad panustada oma aega, mentorlust, kontakte, julgustust ja tõelist pühendumust ning kirg ja panus on päriselt tugevdanud meie iduettevõtluse ökosüsteemi,” ütles Maldre.

Parim tervisetehnoloogia iduettevõte: Muun Health

Muun Health arendab esimest kantavat seadet ehk biosensorit naissuguhormoonide jälgimiseks, et lahendada ülemaailmset viljatusprobleemi. 2025. aastal kasvatas iduettevõte oma teadus- ja arendustiimi, jõudis laboratoorse kontseptsioonitõenduseni, sai 150 000 eurot toetusi ning edukalt suleti 549 000 euro suurune rahastusvoor. Lisaks loodi akadeemilised, tööstuslikud ja kliinilised partnerlused seitsmes Euroopa Liidu riigis.

Auhinda üle andnud tervisetehnoloogia valdkonnas tegutseva iduettevõtte SkipEat kaasasutaja Tiit Keldo tõi välja, et tervisetehnoloogia arengus mängib määravat rolli tugev ökosüsteem. „Tervisetehnoloogiaid ei ole võimalik luua vaakumis ning äärmiselt oluline on tugev ja toetav ökosüsteem, kus riik, ülikoolid ja ettevõtted liiguvad ühtses sammus. Eestis on tänaseks juba tehtud olulisi samme tervisetehnoloogia iduettevõtete toetamiseks ning kohalik ökosüsteem muutub järjest tugevamaks. Hea meel on näha ka seda, et iduettevõtjad keskenduvad arendustöös üha enam mitte ainult haiguste ravile, vaid fookuses on ka ennetus ning inimese vastupidavuse ja võimekuse toetamine,” ütles Keldo.

Parim süvatehnoloogia iduettevõte: Skeleton Technologies

2025. aasta oli Skeleton Technologiesi ajaloo tugevaim. 2025. aastal avati 220 miljoni euro suurune tööstus Saksamaal ning 50 miljoni euro suurune tehas Soomes, mis toetas ka tehnoloogiaettevõtte rekordilisi müügitulemusi.

Parim kaitsetööstuse iduettevõte: KrattWorks

KrattWorks loob droonilahendusi kaitsetööstuse jaoks ning 2025. aastal suurendas ettevõte oma meeskonda, kindlustas üle 3 miljoni euro väärtuses toetusi ning suurendas tootmismahtu 100 droonilt aastas 120 droonini kuus. Samuti laieneti viiele uuele turule Euroopa Liidus ning avati kolm uut kontorit Kiievis, Tartus ja Tallinnas.

Parim tarkvara kui teenus valdkonna iduettevõte: Pactum AI

Pactum AI arendab autonoomseid tehisintellektil põhinevaid agente, mis peavad maailma suurimate ettevõtete jaoks läbirääkimisi ja sõlmivad tehinguid. 2025. aastal kahekordistas ettevõte oma kliendibaasi, kuhu kuuluvad nüüd ka sellised ülemaailmsed gigandid nagu BMW, Rolls-Royce, AstraZeneca, Nestlé ja UPS.

Parim finantstehnoloogia iduettevõte: Veriff

Veriff kahekordistas 2025. aastal oma käibe, jõudis kasumisse ning kolmekordistas teenuse mahud. Jõuliselt laiendati ka rahvusvahelist kliendibaasi, kuhu kuuluvad nüüd ka sellised suurtegijad nagu Bumble, Instacart, Uber ja Western Union.

Aasta visionäär: ALPA Kids

ALPA Kids loob õpimänge ja -sisu väikelastele ning selle rakendust on allalaaditud enam kui 2,5 miljonit korda. ALPA Kids rakendust kasutavad pered, lasteaiad ja koolid 15 keeles ning kokku 170 erinevas riigis. Aastate jooksul on ALPA Kids pakkunud tasuta ligipääsu oma õpimängudele nii puuetega lastele kui ka motoorsete erivajadustega lastele, ning kohandanud oma lahendusi silmaliikumisel põhinevate (iris-tracking) süsteemidega, et ka raske füüsilise puudega lapsed saaksid iseseisvalt õppida ja mängida.

ALPA Kids on panustanud Ukraina toetamisega seotud vabatahtlikesse algatustesse ning koostöös Boltiga annetati SOS Lastekülale ligi 200 kasutatud, kuid töökorras tahvelarvutit, toetades keerulises olukorras laste ligipääsu digiharidusele. ALPA Kids avaldas oma uue lasteraamatute sarja ning annetas 15 protsenti tiraažist ehk 450 raamatut lastehaiglatele.

Eesti Startup Auhindade jagamist korraldasid LIFT99, Eesti Asutajate Selts ja Startup Estonia ning sündmuse peatoetajad on Swedbank ja Tallinna linn. Eesti Startup Auhindade jagamist toetasid Bolt, PayPal, TalentHub, Kaitseministeerium, Plural Estonia, Specialist VC, NordicNinja VC, Coop Pank, SkipEat, advokaadibüroo Ellex Raidla, advokaadibüroo Sorainen, advokaadibüroo Hedman, Punch Club, Advizo, Karma VC, Punch Club, European Women in VC, Slava Käsi OÜ, Viive Sünnipäev OÜ, Icebreaker.vc, Trind Ventures, GoWorkaBit Estonia, Darkstar ja Tallinn Dolls.