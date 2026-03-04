Lõpuks ometi: Pixeli telefonidest saab teha Androidiga arvuti

See on olematu samm Samsungi kasutajatele, aga suur hüpe Pixeli telefoniomanikele, sest märtsiuuendustega saabus lõpuks ka mõnede jaoks kauaoodatud desktop mode ehk võimalus oma mobiilist teha arvuti, kui ühendada see välise monitori, klaviatuuri ja hiirega. Samsungil oli see (DeX-i kujul) juba aastaid olemas ja mõnedel Huawei mudelitel.

Esimesel katsel kõik töötab (peale tarkvarauuendust muidugi). Mis võiks veel olla, on mobiiliekraani hiireplaadiga kasutamine. Ka eraldusvõime suurel korralikult monitoril on natuke kehv, sest taskuseadme videokaart ei vea välja toetatavaid 4K resulotsioone ja tekst on pisut karvane. Kuid kasutada saab oma Pixeli mobiili nagu tõelist Linuxi (õigemini Androidi) arvutit, avades palju aknaid korraga, sisestades teksti, joonistades hiirega, lugedes meile jne. hea just neis olukordades, kui oma arvutit pole käepärast ja tahad siiski oma asju teha, aga monitor (ja juhtmevaba klaviatuur-hiir) on olemas.

Märtsikuise „Pixel Drop“ tarkvarauuendusega on Google murdnud viimase barjääri.

Ekraanist saab töölaud

Pärast kuudepikkust testimist ja lihvimist on Android Desktop Mode lõpuks ometi "valmis". Kui seni oli nutitelefoni ühendamine välise ekraaniga pigem kohmakas peegeldamine, nagu vaataksid läbi lukuaugu suurt pilti, siis uus töölauarežiim on midagi hoopis muud.

Selle asemel, et näha lihtsalt hiiglaslikku telefoniekraani, tervitabki sind töölaud, menüü ja akende süsteem. See tähendab, et saad korraga lahti hoida mitut rakendust, täpselt nagu oma sülearvutis. Kirjuta dokumenti, hoia kõrval lahti veebibrauser ja viska pilk peale sõnumitele – kõik see toimub sujuvalt ja ühel ekraanil.

Toetatud on nii juhtmega kui ka juhtmevabad lisaseadmed (vaja võib minna USB jagajat). Ühenda taha hiir, klaviatuur ja isegi välised mäluseadmed ning sul on olemas kaasaskantav arvuti, mis mahub taskusse. Paljud rakendused kasutavad nüüd ära oma tahvelarvuti- või kokkuvolitava seadme vaateid, mis tähendab, et suurel ekraanil ei tundu need lihtsalt väljavenitatud telefoniprogrammidena, vaid funktsionaalsete tööriistadena. Samas on ka palju programme (sealhulgas facebook ja Instagram), mis veel desktopivaadet eraldi vaatena ei toeta, vaid näitavad kõike samamoodi, nagu mobiiliekraanil.

Kuidas see töötab?

Selleks, et muuta oma telefon arvutiks, ei lähe vaja maagiat, vaid ühte korralikku USB-C kaablit.

Vajalik riistvara: toetatud on Pixel 8 seeria ja uuemad mudelid (sh volditavad seadmed), mis toetavad USB DisplayPort väljundit.

toetatud on Pixel 8 seeria ja uuemad mudelid (sh volditavad seadmed), mis toetavad USB DisplayPort väljundit. Ühenduvus: sinu väline ekraan peab toetama DisplayPort over USB-C standardit. Kui sul on aga vanem HDMI-sisendiga monitor, aitab hädast välja tavaline USB-C to HDMI adapter.

Plussid ja miinused: kas see asendab sülearvutit?

Kuigi tegemist on revolutsioonilise sammuga, tasub kaaluda sellise lahenduse tugevusi ja nõrkusi.

PLUSSID

+ Ülim mobiilsus: sinu "arvuti" on alati taskus kaasas.

+ Sujuv koostöö: kõik su failid, fotod ja äpid on juba seadmes olemas – pole vaja sünkroonida.

+ Lisaseadmete tugi: hiired, klaviatuurid ja välised kõvakettad töötavad enamasti tõrgeteta.

+ Multitegumtöö: mitme akna tugi muudab produktiivsuse reaalseks.

MIINUSED

- Riistvaraline piirang: töötab vaid Pixel 8 ja uuemate mudelitega.

- Rakenduste optimeerimine: kuigi olukord on paranenud, ei pruugi kõik äpid suurel ekraanil veel ideaalselt käituda.

- Sõltuvus adapteritest: kui monitoril pole USB-C sisendit, pead meeles pidama ülemineku kaasas kandmist.

- Kehvem eraldusvõime: pilt on udusem ja karvasem kui tavalise arvutiga, sest telefoni graafikakaart pole nii võimekas.