Valguse valitsejad: Xiaomi ja Leica uusim ühistöö nägi MWC-l barcelonas ilmavalgust

Möödunud nädalavahetusel kergitas Xiaomi Euroopas katet oma uuelt lipulaevade seerialt, mis tahab taas natuke piire nihutada - mobiilifotograafias.

Tehnoloogia ja esteetika

Mobile World Congressi alguses Barcelonas esitletud Xiaomi 17 seeria on välimuselt üsna minimalistlik, ei midagi erilist. Tugevad ääred ja ümarad nurgad pakuvad käele kindlat haaret.

Mõlema mudeli südameks on Snapdragon 8 Elite Gen 5 kiibistik. Sellega saab mängleva kergusega hakkama ka kõige nõudlikumate ülesannetega, olgu selleks mahukas videotöötlus või graafikaküllased mängud.

Ultra: Xiaomi tipp

Seeria kroonijuveeliks on kahtlemata Xiaomi 17 Ultra. Vaid 8,29 mm paksune ja 218,4 grammi kaaluv seade on tõeline insenerikunsti saavutus, olles õhem ja kergem kui ükski varasem Ultra mudel. Ekraani kaitseb uus Xiaomi Shield Glass 3.0, mis on kui nähtamatu rüütel, muutes seadme kukkumiskindlamaks kui kunagi varem.

Ultra teeb kaamerate osas koostööd legendaarse Saksa kaameratootja Leicaga. See on esimene kord, kui Xiaomi on kasutanud Leica abiga disainitud ühetollise sensoriga ülidünaamilist kaamerat. Sul on seega justkui kaasas profikaamera, mis on lihtsalt surutud oma hiiglasliku sensoriga väga õhukesse kesta.

Light Fusion 1050L sensor imeb endasse valgust nagu käsn, pakkudes enneolematut detailsust ka üsna pilkases pimeduses.

Kauged vaated lähemale

Lisaks põhikaamerale leiab Ultra mudelilt 200 MP teleobjektiivi, millel on mehaaniline optiline suum, ulatudes kuni 17,2-kordse fookuskauguseni.

Light Fusion 950 sensor ja 60 mm teleobjektiiv on aga loodud portreede tegemiseks.

Tõelisele entusiastile fotokomplekt

Et pildikogemus oleks veel parem, tõi Xiaomi turule Photography Kit Pro komplekti. See lisatarvik muudab nutitelefoni ka visuaalselt justkui Leica kaameraks, lisades nahkse käepideme, füüsilise päästikunupu ja täiendava 2000 mAh aku.

PLUSSID

+ Kaamerasüsteem: Leica optika ja 1-tolline sensor on nutitelefonide maailmas tippklass.

+ Tippjõudlus: uusim Snapdragoni kiibistik on samuti maailma parimate seas.

+ Ekraani vastupidavus: Shield Glass 3.0 pakub suuremat meelerahu.

+ Välkkiire laadimine: 100 W HyperCharge täidab aku uskumatult kiiresti.

MIINUSED

Krõbe hind: 1499 eurot Ultra mudeli eest on märkimisväärselt palju.

Ultra kaal: kuigi kergem kui eelkäijad, on see siiski massiivne.

Kättesaadavus: kahjuks jääb eksklusiivsem Leitzphone Eesti turult välja.