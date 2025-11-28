Skype’i vaimus edulugu: Läti tehnoloogiajuveel liitus USA miljardihiiglasega

Kaks endist Skype’i inseneri Lätist on aastaid arendanud idufirmat TestDevLab, mis on nüüd püüdnud tähelepanu teiselt poolt ookeani.

Tehnoloogiamaailmas on kvaliteedikontroll tihti nagu nähtamatu vundament – keegi ei märka seda enne, kui midagi kokku variseb. Just selle vundamendi ehitamisele pühendunud Läti ettevõte TestDevLab teatas, et ühendab jõud USA digitaalinseneeria gigandi Xoriantiga. Skype’i koolkond on endiselt +kõrgelt hinnatud valuuta.

Kes liitus kellega?

Et mõista tehingu kaalu, tuleb vaadata numbreid ja nimesid.

TestDevLab on n-ö bootstrap-firma ehk üles ehitatud täielikult omavahenditega, ilma riskikapitali süstideta. Nende klientide nimekiri on võimas: Zoom, Pinterest, Discord. Nende teenuseid kasutavad tooted jõuavad igapäevaselt viie miljardi inimeseni.

Xoriant on aga USA-s Sunnyvales baseeruv tehnoloogiahiiglane, mille aastane tulu ületab miljard dollarit ja mis kuulub investeerimisfirmale ChrysCapital.

Mida see tehing tähendab?

Lihtsustatult öeldes ostab suur inseneeriafirma Xoriant endale sisse maailmatasemel testilabori. Xoriant saab ligipääsu TestDevLabi 14 aasta pikkusele kogemusele tarkvara testimises – olgu selleks siis heli ja video kvaliteet (mõelge näiteks Zoomi kõnedele), jõudlustestid või üha olulisemaks muutuv tehisintellekti (AI) kontrollimine.

TestDevLabi kaasasutaja ja kaasjuht Ervins Grīnfelds selgitas sammu tagamaid:

"Seda ülevõtmist kaaluti põhjalikult, pöörates suurt tähelepanu sellele, mida see tähendab meie meeskonnale ja klientidele. TestDevLab soovis laiendada oma ülemaailmset haaret, samas kui Xoriant otsis võimalust tugevdada oma kvaliteediinseneeria võimekust. See klapp tegi sellest loomuliku järgmise sammu mõlema ettevõtte jaoks.")

Skype’i pärand elab edasi

TestDevLabi edulugu on tihedalt seotud Eestiga või vähemalt meie regiooni suurima tehnoloogilise uhkuse, Skype’iga. Ettevõtte asutajad Andrejs Frišfelds ja Ervins Grīnfelds on mõlemad endised Skype’i insenerid. Just seal, VoIP (interneti-kõnede) revolutsiooni keskel, õppisid nad, kui kriitiline on reaalajas toimivate rakenduste kvaliteet.

Kui Skype’is pidi heli ja pilt jõudma ühest maailma otsast teise ilma "hakkimata", siis täna rakendavad nad samu teadmisi Zoomi ja Discordi puhul.

Mis saab edasi?

Neile, kes pelgavad, et järjekordne kohalik pärl kaob suure korporatsiooni kõhtu, on uudised rahustavad.

Nimi jääb alles: TestDevLab jätkab oma nime ja brändi all.

Juhid jätkavad:. Asutajad jäävad tüüri juurde.

Töökohti tuleb juurde: kuna Xoriantil on hiiglaslik müügivõrgustik USA-s, Euroopas ja Aasias, ennustatakse suurt töömahu kasvu. See tähendab, et TestDevLab, mis täna annab tööd 500 inimesele (peamiselt Baltikumis ja Põhja-Makedoonias), asub tõenäoliselt veelgi agaramalt värbama.

Xorianti tegevjuht Rohit Kedia rõhutas eriliselt tehisintellekti rolli:

"TestDevLabi liitumisega toome intelligentsuse ja kvaliteedi teineteisele veelgi lähemale. See tugevdab meie juhtpositsiooni intelligentsete süsteemide kvaliteedikontrollis läbi mudelite valideerimise, õigluse ja eelarvamuste testimise, seletatavuse ning ohutushinnangute AI ja keelemudelite valdkonnas."

TestDevLab pakub tarkvara testimise ja kvaliteedi tagamise teenuseid, sealhulgas testide automatiseerimist, jõudluse, audio-video, turvalisuse, ligipääsetavuse ja kasutajakogemuse testimist. Firma on asutatud 2011. aastal, peakorter asub Riias. Vaata lisaks www.testdevlab.com.