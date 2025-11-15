Ida-Virumaa suurim tehnoloogiasündmus W3N toob kokku juhtivad eksperdid üle maailma

Detsembri alguses toimub Narvas viiendat korda tehnoloogiasündmus W3N, mis toob kokku juhtivad tehisintellekti, Web3 ja loovtehnoloogiate eksperdid üle maailma. Iduettevõtjaid, investoreid ja tehnoloogiahuvilisi ühendava sündmuse fookuses on innovatsiooni ja kultuuri roll Eesti majanduskasvu käivitamisel.

Sel aastal juba viiendat korda toimuv W3N on aastatega kasvanud üheks olulisemaks Euroopa innovatsioonisündmuseks Web3 ja tehisintellekti valdkonnas. Kahe päeva jooksul toob see Narvasse üle 500 tehnoloogiahuvilise ning lavale astub üle 40 esineja kogu maailmast.

Peakorraldaja ZenFrog Labi juht Alexander Bitskov lubas, et tänavune W3N ühendab globaalsed ideed ja kohaliku ambitsiooni: “Sel aastal laiendame oma traditsioonilist formaati ning keskendume mitte ainult tehnoloogiale, vaid ka loovusele. Suuname põhifookuse koostööle, julgustades ja inspireerides osalejaid looma midagi uut just siin – Eestis ja Ida-Virumaal.”

Loovuse ja tehnoloogia ühendamisest räägib laval Pariisis tegutseva agentuuri Balistik Art asutaja Stéphane Galienni, mitmete rahvusvaheliste auhindadega pärjatud loovjuht, kes on juhtinud digitaalreklaamikampaaniaid sellistele brändidele nagu Hermès, Dior ja Moët & Chandon. Suilendi operatsioonijuht ja kunstnik Alicia Peas räägib disainimõtlemise integreerimisest rahandusse ja uutesse tehnoloogiatesse.

W3N lavale astuvad ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna juhataja Sigrid Rajalo ning iduettevõtte 4+ Ventures kaasasutaja Zara Zamani.

Konverentsi raames toimub mitmeid töötube ja tehnoloogiakogukonna kokkusaamisi nii formaalses kui ka mitteformaalses vormis eesmärgiga soodustada kontaktide loomist ja uute ideede sündi.

Startup Estonia regionaalse iduettevõtluse projektijuht Elina Dubova sõnas, et W3N tugevdab nii Ida-Virumaa kui ka kogu Eesti mainet aktiivse innovatsioonikeskusena. “Ida-Virumaa on hetkel veel alahinnatud piirkond, kuid sellel on kahtlemata suur potentsiaal tehnoloogiaäri ja iduettevõtluse arendamiseks. Kohaliku kogukonna jaoks on rahvusvahelise haardega sündmused väga olulised – need mitte ainult ei jaga teadmisi, vaid aitavad luua kontakte ja inspireerivad osalejaid ning toovad uued tehnoloogiad ja innovatsiooni inimestele lähemale,” ütles Dubova.

Tehnoloogiasündmus W3N 2025 toimub Narvas Vaba Laval (Linda tn 2, Narva) kahe päeva jooksul, 4. ja 5. detsembril. Programmi ja esinejad leiab kodulehelt: w3n.ee/event.