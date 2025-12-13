AI agent sinu arvutis: Opera tõi välja oma esimese tehisaru-brauseri

Kas oled valmis maksma veebilehitseja eest, mis lubab olla targem kui sina ise? Norra päritolu veebilehitseja ehk brauser Opera on heitnud kinda internetimaailma hiiglastele, tuues avalikkuse ette esimese eksperimentaalse ja päris futuristliku brauseri Neon. Kuid selle digitaalse imelooma taltsutamine ei ole alati odav lõbu.

See veebilehitseja pole enam lihtsalt tuim aken maailma, vaid nutikas, ent veidi ettearvamatu isiklik assistent, mis istub sinu kõrval, kui veebis surfad, valmis iga soovi täitma. Just sellist visiooni püüab müüa Opera oma uusima projektiga Opera Neon.

Video URL

Pärast kuudepikkust testimist suletud ringis on "digitaalne eesriie" langenud ja 11. detsembril 2025 avati ligipääs kõigile huvilistele.

Kuid erinevalt tavalisest internetiukse avamisest nõuab Neon sissepääsuks piletit.

Tasuta lõunate lõpp

Me oleme harjunud, et brauser – olgu selleks Chrome, Safari või tavaline Opera – on justkui õhk, mida hingame: eluliselt vajalik, kuid täiesti tasuta. Opera Neon raputab seda arusaama, küsides kasutajalt 19,90 dollarit kuus (ehk ligikaudu 17 eurot).

Miks peaks keegi maksma millegi eest, mida on seni tasuta saadud? Vastus peitub sõnas "AI agent", mis on hetkel tõeline moesõna.

Neon ei ole lihtsalt tööriist veebilehtede kuvamiseks, vaid agentne brauser. Kui tavaline brauser on nagu raamatukoguhoidja, kes juhatab sind õige riiuli juurde, siis agentne veebilehitseja on nagu uurija, kes loeb raamatud sinu eest läbi, kirjutab kokkuvõtte ja vajadusel broneerib sulle lennupiletid raamatus mainitud sihtkohta.

Kapoti all on tõeline "mootorite" paraad

Neoni peamine müügiargument on see, et ühe kuutasu eest saab kasutaja ligipääsu tehnoloogiamaailma kõige teravamatele pliiatsitele.

Selle asemel, et maksta eraldi erinevatele teenustele, on Neoni sisse integreeritud tipptasemel keele- ja pildimudelid:

Gemini 3 Pro - tekst

- tekst GPT-5.1 - tekst

- tekst Veo 3.1 - video

- video Sora 2 - video

- video Nano Banana Pro - pildid

See on justkui "kõik hinnas" luksushotell tehisintellekti fännidele. Opera Neon võimaldab luua pilte, analüüsida faile, teha YouTube'i videotest kokkuvõtteid ja saada vastuseid enam kui 50 keeles.

Kuidas see töötab? Kaardid ja agendid

Opera Neon üritab muuta viisi, kuidas me internetti tajume. Sarnaselt konkurentidele nagu Perplexity Comet või OpenAI Atlas, on Neoni südames juturobot.

See kasutab sinu sirvimisajalugu kontekstina – justkui hea mäluga vestluskaaslane. Sa võid paluda tal leida detaili videost, mida vaatasid eelmisel nädalal, või artiklist, mida lugesid eile.

Erilist tähelepanu väärivad Kaardid (Cards) ja Ülesanded (Tasks).

Kaardid on mõeldud korduvateks tegevusteks, kus saad luua kindlaid käsklusi (prompte), mis on alati käepärast.

on mõeldud korduvateks tegevusteks, kus saad luua kindlaid käsklusi (prompte), mis on alati käepärast. Ülesanded on aga uutmoodi vahekaartide organiseerimise süsteem – justkui eraldiseisvad tööruumid, mis hoiavad sinu AI-vestlused ja avatud lehed organiseeritult koos. See meenutab veidi Arc brauseri Spaces funktsiooni, kuid on vürtsitatud tehisaruga.

Lisaks on olemas ODRA – süvauuringute agent. See on tööriist, mis suudab teha "ühe minuti uuringu", kogudes ja sünteesides infot keerulistel teemadel ning varustades need viidetega.

Turvalisus: kas hiilgav tulevik või õudusunenägu?

Kuid igal medalil on teine pool. Kuigi funktsioonide loetelu on muljetavaldav, on varajased testid olnud vastuolulised. Kui tehnoloogiaajakirjanikud oktoobris Neonit proovisid, ei vastanud see päriselt ootustele ("Neon didn’t live up to the hype").

Veelgi murettekitav on turvalisuse osa. Agentne AI, mis omab ligipääsu sinu ajaloole ja suudab sinu eest veebis tegutseda, on potentsiaalne küberturvalisuse miiniväli. Kui Google ja Brave lähenevad agentidele ettevaatlikult, ehitades turvamüüre ja isoleeritud keskkondi, siis Opera on valinud kiirema ja riskantsema tee.

See on tööriist varajastele kasutuselevõtjatele, kes on nõus progressi nimel riskima "toore" tehnoloogiaga.

Opera juhtide sõnum

Opera brauserite asepresident Krystian Kolondra ei tee saladust, et tegemist on tootega neile, kes tahavad olla eesliinil:

"Opera Neon on toode inimestele, kellele meeldib olla esimene uusima AI-tehnoloogia kasutamisel. See on kiiresti arenev projekt, kuhu lisandub olulisi uuendusi igal nädalal. Oleme seda kujundanud koos oma asutajate kogukonnaga ja meil on nüüd hea meel jagada varajast juurdepääsu sellele suuremale publikule."

Tehnilisem ülevaade: Opera Neon

Opera Neon ei ole tavakasutajale, kes soovib lihtsalt uudiseid lugeda. See on power user tööriist – võimas, kallis ja kohati veel veidi nurgeline.

PLUSSID MIINUSED Tippkeelemudelite arsenal: ligipääs GPT-5.1, Gemini 3 Pro jt ilma eraldi tellimusteta. Kõrge hind: 19,90 $ kuus on brauseri eest märkimisväärne väljaminek. Agentne võimekus: oskab ise tegutseda (broneerida, uurida, luua), mitte ainult vastata. Turvariskid: agentidele antud vabadus ja ligipääs ajaloole on potentsiaalne turvarisk. Süvauuringud: ODRA agent säästab aega keerulise info otsimisel ja analüüsimisel. Toorevõitu olek: tegemist on eksperimentaalse tootega, mis võib olla ebastabiilne. Kontekstitundlikkus: mõistab just sinu varasemat tegevust veebis paremini kui konkurendid. Konkurents: tasuta alternatiivid (Google, Brave) muutuvad samuti üha targemaks.

Tehnilised andmed