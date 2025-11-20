Eesti Autogala 2025: täna selguvad aasta parimad neljarattalised

Täna õhtul tõmmatakse T1 Venues joon alla tänavusele autoaastale. Eesti Autogala 2025 raames kuulutatakse välja Eesti Auto 2025 ning selguvad võitjad veel kuues kategoorias. Kuna kaasaegne auto on üha rohkem ratastel arvuti ja tarkvara, tasub tehnoloogiahuvilistel pilk peale panna.

Juba neljandat korda toimuva gala eesmärk ei ole vaid läikivaid keresid näidata. Miks meil sellist kokkuvõtet vaja on?

Autotööstus on praegu oma ajaloo suurimas tehnoloogilises pöörises. See üritus annab vajaliku "hetkepildi" sellest, kus me omadega oleme – olgu teemaks elektriajamite efektiivsus, disainikeele areng või see, kui kaugele on jõudnud "projektiautode" ehitajad oma inseneritöös. See on läbilõige Eesti autokultuuri ja tehnopargi tervisest aastal 2025 ning annab uue auto ostjale turvatunde, et sõiduk mida ta kaalub, on oma ala spetsialistide poolt heaks kiidetud. Vähesed jõuavad sõita päevade kaupa, aastas kümnete autodega.

Õhtut juhivad Margus Kiiver ja Raiko Ausmees (kes on ühtlasi ka sündmuse peakorraldaja). Uksed avatakse kell 18.15, kuid põhisündmus algab kell 19.00.





Mis kategooriates võitjaid oodata on?

Lisaks mainekale Eesti Auto 2025 tiitlile jagatakse auhinnad järgmistes kategooriates, mis katavad nii rohepööret kui ka puhast sõidunaudingut:

Eesti Roheauto 2025

Eesti Sportauto 2025

Eesti Projektiauto 2025

Rock FM Rahva Lemmik 2025

Kuldne Velg - Kõige silmapaistvam ja märkimisväärsem auto või moto valdkonna tegu.

Autodisain 2025

Meelelahutusliku poole pealt pakub vahepalasid DJ Andres Uibo ning akustilise kavaga astub lavale The Tuberkuloited trio.

Kuidas jälgida?

Kuna T1 Venue ei ole kummist ja kõigil piletit pole, on lahendus digitaalne. Sündmuse otseülekannet on võimalik jälgida Youtube’i vahendusel Karel Piiroja kanalil aadressil https://youtu.be/Du8GSDWzFzs. Esmakordselt tulemuseks sündmusest hiljem ka järelvaadatav saade, nii et kui otseülekande ajal on vaja arvutit restartida, saab asja hiljem edasi vaadata.

Eesti Autogala suurtoetajad on Shell ja Alexela

Toetajad: T1, LaitseRallyPark, Veego, Stalla ja AQVA Kart

Partnerid: Rock FM, Junimperium ja Fortal

Kellel huvi näha, millised masinad (ja tehnoloogiad) sel aastal poodiumile sõidavad, siis T1 või Youtube on täna õhtul kell 19.00 õige koht.