Garmini esimene inReach satelliit + mobiilsidega nutikell fēnix 8 Pro

Garmin viib nutikellade tehnoloogia uuele tasemele nii hinna, akukestuse kui funktsionaalsusega ning toob turule uue fēnix 8 Pro kellaseeria, mis sisaldab ettevõtte enda InReach-tehnoloogiat satelliit- ja mobiilside pidamiseks, mis võimaldab sportlastel ja seiklejatel telefoni maha jätta, ent siiski välismaailmaga ühenduses olla. Teine oluline fēnix 8 Pro uuendus on revolutsiooniline kõrglahutusega MicroLED-ekraan, mis tagab selge ja erakordse loetavuse igasuguste oludega.

Fēnix 8 Pro on loodud eeskätt nendeks olukordadeks, kus kasutaja ei saa või ei soovi telefoni kaasas kanda – näiteks joostes või tehnilistel rasketel rajalõikudel seigeldes. Tänu sisseehitatud inReach-tehnoloogiale on nüüd võimalik kella ja satelliit- ning mobiilside kaudu siiski ühenduses olla.

Satelliitside kaudu on kasutajal võimalik saata ja vastu võtta tekstisõnumeid ning saata oma perele ja sõpradele asukohainfot, et neil oleks võimalik jälgida kasutaja teekonda. Mobiililevi olemasolu korral on võimalik kella kaudu teha häälkõnesid, saata kuni 30-sekundi pikkuseid häälsõnumeid ning jagada lähedastega LiveTrack asukohainfot. Samuti on võimalik mobiilside olemasolu korral kellast vaadata lähemate päevade ilmainfot.

Fēnix 8 Pro toob randmele elu muutva inReach-tehnoloogia, mis aitab sportlastel ja seiklejatel püsida ühenduses oma pere ja sõpradega, ning kasutab esmakordselt üliteravat MicroLED-ekraani, mis võimaldab kasutajatel näha oma kaarte, statistikat, tervise- ja heaolunäitajaid ning palju muud senisest paremini on Garmini tarbijamüügi ja turunduse poolne kommentaar

Tugev disain ja tippomadused

Kõik fēnix 8 Pro mudelid on veekindlad, metallnuppude ja -andurikaitsega, AMOLED- või MicroLED-puutetundliku ekraani ja titaanraamiga. Sisseehitatud LED-taskulamp tagab parema nähtavuse pimedas. Samuti on kellad varustatud kõigi Garmini jõudlus-, navigatsiooni-, tervise- ja heaolufunktsioonidega, mille hulgas on vastupidavuse ja mäkketõusu skoorid, igapäevased treeningusoovitused, eellaetud TopoActive-kaardid, dünaamiline ringmarsruut, EKG-rakendus, unenõustaja, Garmin Pay, turva- ja jälgimisvõimalused ning palju muud.

Uuel kellaseerial on ere ja selge pildiga MicroLED-ekraan. Üle 400 000 leedid tagavad heleduse kuni 4500 nitti. Tulemuseks on revolutsiooniline ekraan rikkalike värvide, kõrge pikslitiheduse, laia vaatenurga ja suurepärase loetavusega isegi otsese päikesevalguse käes.

Hädaabikutsung ilma telefonita

Sarnaselt Garmini inReach Mini seadmetele aitab kell looduses hätta sattunud kasutajatel endale abi kutsuda. Kui kellalt aktiveerida spetsiaalne SOS hädaabikutsung, saadab fēnix 8 Pro sõnumi satelliidi- või mobiilside kaudu Garmin Response keskusesse, kus on ööpäevaringselt valmis professionaalne hädaabikoordinaatorite meeskond. Sealt edasi suhtleb Garmin Response kasutajaga, tema määratud hädaabikontaktide ja päästemeeskondadega.

Kasutajale ja abimeeskonnale antakse jooksvalt infot päästetööde edenemise kohta, sealhulgas saadab süsteem kinnituse, kui abi on teel. Garmin Response meeskond jääb kättesaadavaks kogu juhtumi lahendamise vältel.

Garmin Response meeskonnal on ligi kahekümneaastane kogemus ning nad on toetanud enam kui 17 000 inReach-hädaabijuhtumit rohkem kui 150 riigis kõigil seitsmel mandril, mille statistikast pikemalt juttu: https://www.am.ee/node/9146

Kõik fēnix 8 Pro kellamudelid on müügil alates 8. septembrist 2025.