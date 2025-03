Tehnoloogiafirma Garmin avaldas 2024. aasta inReach SOS raporti, mis annab ülevaate, millistes olukordades ja kus üle maailma vajasid seiklejad enim abi satelliitside kaudu. Andmed näitavad, et kõige sagedamini saatsid SOS-teateid seljakotimatkajad.

Satelliitside päästab elusid

Garmin on alates 2011. aastast võimaldanud matkajatel, mägironijatel, jahimeestel ja teistele välitingimustes liikujatel hoida ühendust inReach satelliitside ja GPS-seadmete abil. Need seadmed võimaldavad saata sõnumeid, jagada oma asukohta ja vajadusel kutsuda kiiresti abi. 2024. aastal lisandus uus teenus inReach Messenger Plus, mis võimaldab edastada ka fotosid ja häälsõnumeid, et oma lähedastega sidet pidada või päästjatele anda täpsemat infot hädaolukorras.

Päästeandmed: kus ja miks vajati abi?

Garmini andmetel kasutati inReach SOS-teenust 2024. aastal kuuel kontinendil ja kolmel ookeanil. Päästeoperatsioonid ulatusid kohalike päästekomandode väljasõitudest keerukate helikopterimissioonideni mägedes ja merel.

Peamised faktid raportist:

Enim SOS-teateid saadeti matkamisel, järgnesid autoga ja mootorrattaga sõitmine.

Kasvas väljakutsete arv maastikurattasõidu ja veespordiga seotud juhtumite korral.

Peamised SOS-põhjused olid vigastused, kõrgushaigus, südameprobleemid ja seedetrakti häired.

Looduskatastroofide, nagu metsatulekahjude ja üleujutuste tõttu, kasvas hädaabikutsete arv.

Suurenesid kohtumised metsloomadega, eriti karude ja lõgismadudega.

Ligi pooled SOS-kõnedest olid suunatud abi kutsumiseks teisele inimesele.

12% juhtudel suutsid kasutajad tänu Garmini hädaabimeeskonna juhistele ise olukorra lahendada.

Kuidas Garmin inReach töötab?

Garmin inReach tehnoloogia on saadaval mitmetes GPS- ja sidepidamisseadmetes. SOS-nupu vajutamisel saadab seade hädaabiteate Garmin Response keskusesse, mis töötab ööpäevaringselt. Keskus võtab ühendust hädasolijaga, teavitab tema hädaabikontakte ja koordineerib päästeoperatsiooni. Kasutajatele on saadaval ka kindlustuskaitse, mis katab võimalikud otsingu- ja päästekulud.

Seega kui kasutada SOS režiimi tasub arvestada, et pääste eest kutsumine ei on "tasuta" (st garmini teenuse osa)

Kuid pääste enda eest võivad kaasneda tasud, vastavalt kohalikele normidele.

Skandinaavias, kus meditsiini ja päästeteenused on riigi poolt, tasusid üldjuhul ei kaasne, kuid mujal maailmas on korralik kindlustus hädavajalik seda enam, et tegu on teenusega, mis võib päästa sinu elu ning kasutamisel ei tohiks olla kahtluseid, kas peale seda tuleb järgnev elu veeta võlavanglas või mitte.

Garmini inReach SOS-teenus on muutunud elupäästvaks lahenduseks kõikidele, kes liiguvad mobiililevist väljas. Raport kinnitab, et satelliitside võib rasketes olukordades olla ainus võimalus abi kutsumiseks.

Täpsemat raportit saab lugeda, Garmini lehelt.