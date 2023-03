Järgmisest nädalast hakkavad üle Eesti sõitma Google Street View kaameratega varustatud autod, et värskendada Google Mapsi pildipanka Eesti linnadest, tänavatest ja maanteedest. Kevad- ja suvekuude jooksul saab autosid näha näiteks Tallinnas, Tartus, Valgas, Pärnus, Võrus, Viljandis, Tartus, Põlvas ja Narvas, aga ka Kuressaares ja Haapsalus.

Google’i tänavavaatega saab liikuda ringi enamikes Eesti linnades, tutvuda nii erinevate arhitektuuri- ja kultuurimälestistega kui ka looduslike vaatamisväärsustega ning külastada rahvusparke. Kuna taristu areneb pidevalt ja linnad ning teed muutuvad, värskendab Google oma 360-kraadiseid pilte regulaarselt, et rakenduse kasutajad saaksid erinevates sihtkohtades hõlpsalt orienteeruda.

Lisaks tänavatele ja autoteedele on Google jäädvustanud üle Eesti ka jalakäijatele mõeldud alasid ja autoga ligipääsmatuid kohti. Näiteks saab Google Mapsis käia mööda 10 kilomeetri pikkust jäärada Rohukülast Vormsisse, jalutada Tallinna Raekoja platsil, kõndida mööda pankrannikut Pakri pangal, avastada Alatskivi lossi või Haapsalu linnust.

Reisijutud on Google Street View´sse üles pannud ka Eesti matkaradasid. Isegi üks River View on kanuuga tehtud.

Tänavavaate piltidel jälgib Google väga hoolikalt inimeste privaatsuse kaitsmist. Enne avaldamist läbivad pildid eritöötluse, millega hägustatakse inimeste näod ja autode numbrimärgid nii, et neid poleks võimalik tuvastada. Tänavavaatel on täiendav pildihägustamise funktsioon näiteks inimestele, autodele ja majadele, mille taotlemiseks tuleb klikata pildi paremas alumises nurgas nupule „Teavita probleemist“.

Google’i autod hakkavad üle Eesti sõitma alates 21. märtsist ning sõltuvalt ilmastikust võivad autod üle Eesti pilte teha kuni septembrini 2023. Piltide puhul on esmatähtis selge ilm, päikese kõrgus ja piisava valguse olemasolu, et objektid piltidel jääksid selged ning et hoonetele ei jääks varje.

Google Mapsi populaarses tänavavaaterakenduses Street View on tänaseks üle 220 miljardi tänavavaate pildi üle 100 riigist üle maailma, mis ulatuvad kuni Antarktika ja Arktikani. Esimesed Street View pildid tehti 2007. aastal Ameerika Ühendriikides ning Eesti tänavapilt salvestati Google Street View tarbeks esimest korda 2011. aastal. Street View’d saab kasutada nii arvutites ja mobiilseadmetes kui ka Google Earth rakenduses.