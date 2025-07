Samsung toob välja trükireklaamidele sarnase ekraani

Samsung näitas oma uut trükireklaame jäljendavat ekraani, millel on ülimadal (teatud ajal olematu) energiatarbimine, pikk aku vastupidavus ja huvitav disain. Valdkond suunab juris suunas, mil ekraanirakendused aitavad säästa energiat ja mida saab juhtida kaugjuhtimisega ning muuta ekraanide sisu, märkis Samsungi ekspert Eestis, Ergo Vahtras.

Uus 32-tolline värviline e-paberi ekraan

Samsungi viimane toode on 81-sentimeetrise diagonaaliga värvilist e-paberit meenutav ekraan, mis sarnaneb tavalise paberplakatiga.

Vahtras selgitab: "E-paber lubab infot uuendada sekundi jooksul ja tsentraalselt paljudes ekraanides ühest kohast. Viimane mudel kasutab unikaalset digitaalse tindi tehnoloogiat, mis säästab energiat, tagades samas hea nähtavuse ja kerguse."

Energiat säästev digiekraan on seekord erksavärviline

Samsungi uus värviline e-paber suudab kuvada liikumatut sisu ilma energiata. See vajab energiat ainult sisu uuendamiseks, kasutades oluliselt vähem elektrit võrreldes tavaliste digiekraanidega. Tänu sisseehitatud laetavale akule on seadet võimalik kasutada täiesti traadita, mis tähendab, et seda saab kasutada ka kohtades, kus puudub pidev elektriühendus.

Vahtras tõi esile plussid, et e-paberi puhul on energiatõhusus, paindlikkus ja silmasõbralikkus olemas seal, kus traditsioonilised lahendused jäävad jänni.

QHD resolutsioon

Ekraanil on QHD-eraldusvõime (2560 x 1440) ning see kasutab Samsungi parendatud värvikuvamise algoritmi, et saavutada parem värvitäpsus ja lihtsamini loetav sisu. See toodab ka pehmete servade ja erksate toonidega pilte, mis meenutavad tavalisi plakateid või reklaamstende.

Smart Content Management

Ekraani sisu saab hallata Samsungi E-Paper´i rakenduses, mis võimaldab sisu lisada plakatile, ajastada kuva ja hallata seadeid. Värviline e-paber ühildub ka Samsungi VXT (Visual eXperience Transformation) platvormiga, mis toetab tsentraliseeritud haldust ja sujuvat ühilduvust olemasolevate ekraanilahendustega.

Platvormil on ka spetsiaalselt värvilise e-paberi jaoks loodud funktsioonid, nagu nähtavuse optimeerimine ja eelvaade, mis aitavad tagada värvitäpsust.

Värvilise e-paberi korpus on valmistatud 55% ulatuses taaskasutatud plastikust ning pakend on täielikult pabermaterjalist.