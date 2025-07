Kohalik elektroonikatootja Jotel hakkab seiredroonide osasid tootma

Eestis ja Soomes tegutsev elektroonikatootmisettevõte Jotel suurendab oma panust kaitsetööstuse arengusse, hakates suuremahuliselt osalema tipptasemel seiredroonide tootmises.

Jotel liitus ka Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liiduga.

Jotel asus koostöösse Läti ettevõttega, mille raames hakatakse Eestis ja Soomes tootma trükkplaate ISR ehk seiredroonidele, mida kasutatakse peamiselt politsei-, ja piirivalvetöös ning riigikaitses, viimases on võimalik abivahendit rakendada just luuredroonina. Lisaks seirevõimekusele on sellistest droonidest palju kasu ka kriisiolukordades, näiteks päästetöödel.

"Ärevas ja heitlikus maailmas on tegemist suure sammuga, mille kaudu on tekkinud võimalus panustada veelgi mahukamalt Eesti ja Läänemaailma riikliku julgeoleku ja kaitsevõime tugevdamisse,” kommenteeris edasiminekuid Joteli juhatuse esimees Ilmar Petersen.

Joteli juhtkonnaliige ja müügijuht Imre Jõgi leiab, et Jotel eristub Eesti ja Põhjamaade elektroonikatootmisettevõtetest oma paindliku tegutsemisega nii tootearenduses kui ka muudes protsessides, mistõttu osutus just Jotel sobivaks partneriks antud suurprojektis: "Jotel on paindlik oma tootmisprotsessides, suutes vastata väiksemate, kuid sagedasemate tootepartiide nõudmistele. See paindlikkus on oluline nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Lisaks on meil võimekus tootmist skaleerida vastavalt vajadusele, toetudes oma tehastele kahes erinevas riigis."

Elektroonikavaldkonnas terviklahendusi pakkuv Jotel paneb suuremat rõhku prototoüüpide valmistamisele, mille südames on kodumaine trükkplaat. Toodete kvaliteedi tagab tootmise paindlikkus ja laiendatavus.

"Prototüüpide arendamine on valdkond, kus Jotel suudab oma kliente toetada. Kiire prototüüpide valmistamine ja testimine võimaldab ettevõtetel tõhustada innovatsiooni ja tootearendust, viies uued tooted kiiremini turule. See annab kaitsetööstusettevõtetele võimaluse püsida tehnoloogia eesliinil ja vastata muutuvatele nõudmistele," kirjeldas Petersen tööprotsessi, "tootmise paindlikkus ja skaleeritavus on meie teine tugevus, võimaldades ettevõttel rahuldada erineva suurusega tellimusi, alates väikestest eritellimustest kuni suuremahulise tootmiseni. See on oluline, kuna kaitsetööstus võib nõuda kiiret kohandumist erinevate projektide ja turuvajadustega."

Peterseni sõnul annab liitumine Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liiduga Jotelile eeliseid, mis soodustavad ettevõtte kasvu ja konkurentsivõimet globaalsel turul: "Liitumine Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstusega pakub Jotelile mitmeid olulisi eeliseid, mis ulatuvad tugevast koostöövõrgustikust kuni turuvõimaluste laiendamiseni. Läbi Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu avaneb meil võimalus panustada riikliku julgeoleku ja kaitsevõime tugevdamisesse. Meie panus aitab Eestil tagada tugevuse ja valmisoleku vastata globaalsetele väljakutsetele."