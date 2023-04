Garmin tõi turule uusimad sarjade Edge 540 ja Edge 840 GPS-rattakompuutrid, mis hõlmavad laia valikut soorituspõhiseid treeningmõõdikuid (sealhulgas iga jalgratturi isiklike eesmärkide saavutamiseks mõeldud juhendamine), täiustatud navigatsiooni, ühendatud funktsioone ja palju muud, mis aitavad jalgratturitel oma eesmärke saavutada. Täiustatud kompaktsed rattakompuutrid pakuvad ülevaadet jõudlusest, uuendatud kaardistamisvõimalusi, päikeseenergia abil laadimist ja palju muud.

Päikeseenergia abil laadimisega on seadme aku tööaeg nõudlikes tingimustes aktiivsel kasutamisel kuni 32 tundi ning aku säästurežiimis kuni 60 tundi.

Uued funktsioonid

Jalgratturitele mõeldud sarjad Edge 540 ja 840 sisaldavad uuenduslikke funktsioone, sealhulgas

rattasõiduoskus ja teekonnasoovitused. Aitab välja selgitada jalgratturi tugevad ja nõrgad küljed ning valmistuda konkreetse rajalõigu või valitud teekonna vajadusteks, suunates treeningu fookuse vajalikesse kohtadesse.

sihikindel ja kohanduv treening. Olenemata sellest, kas sõidad õues või siseruumides, näidatakse igapäevaseid soovituslikke treeninguid, taastumise ja muid personaalseid juhiseid.

vastupidavus reaalajas. Jälgi sõidu ajal koormuse taset, et analüüsida oma võimeid ja kohandada treeningut.

jõudluse kaardistamine. Jälgi kogu teekonna jooksul rakendatud jõudu.

tõusuplaneerija ClimbPro. Vaata ees seisvaid tõuse ja iga tõusu raskust, sõites vabalt ilma rajanavigatsioonita, või otsi sobivaid tõuse otse seadmest Edge ja nutitelefoni rakenduse Garmin Connect abiga enne teele asumist.

mMitmesüsteemne GNSS. Täiustatud positsioneerimistäpsusega GNSS-tehnoloogia aitab ratturitel hõlpsamalt ja täpsemini orienteeruda.

päikeseenergia abil laadimine. Päikesepatareiga mudelite päikeseenergiat koguv paneel Power Glass pikendab säästurežiimis aku tööiga kuni 60 tunnini, andes jalgratturitele päevasel ajal sõites täiendavat kasutusaega 25 minutit tunnis.

Seadmed paistavad silma ka vastupidava korpuse poolest. Kõikidel sarjade Edge 540 ja 840 mudelitel on 2,6-tolline värviline ekraan ja funktsiooninupud, mis töötavad mis tahes oludes, sarja Edge 840 kompuutritel on puutetundlik ekraan. Sõltumata sellest, kuhu viib järgmine sõit, pakuvad sarjade Edge 540 ja 840 mudelid pikka aku tööaega. Ilma päikesepatareita mudelitel on aku tööaeg aktiivsel kasutamisel kuni 26 tundi järjest ja säästurežiimis kuni 42 tundi, samas suudavad päikeseenergia abil töötavad mudelid tagada veel pikema sõiduaja.

Sarjade Edge 540 ja 840 toodetel on täiustatud treeningmõõdikud ja navigeerimisvahendid, mis aitavad jalgratturitel saavutada parimaid tulemusi. Firstbeat Analytics teeb ülevaateid, nagu VO2 max, treeningu staatus ja treeningkoormus, taastumisaeg ja palju muud, mis näitavad ratturile, kuidas keha treeningule reageerib. Ühilduvat Garmini nutikella kandes saavad jalgratturid põhjalikuma ülevaate oma tervise üldisest seisundist ja heaolust, kasutades mõõdikuid, nagu Pulse Ox3, Body Battery energiaseire, täiustatud une jälgimine ja une skoor ning palju muud.

Sõidu ajal lasevad sarjade Edge 540 ja 840 mudelid ratturitel näha, kuidas nende keha erinevates oludes käitub ning seadistada saab sõiduteavitusi. Lisaks annavad täiustatud rattasõidumõõdikud sõitjatele teavet jõudluse kohta, samas aitavad maastikuratta mõõdikud, sealhulgas hüpete arv, hüppekaugus, kalle ja sujuvus jälgida igale sõidule iseloomulikke üksikasju.

Vaatamata sellele, kuhu rada viib, hoiavad täiustatud navigeerimisfunktsioonid jalgrattureid õigel kursil. Täiustatud Trendline´i kaardid tõstavad esile populaarseid teid ja radu ning vaatamisväärsusi. Lisaks on nii Edge 540 kui ka 840 seeria kasutajatel juurdepääs üleilmse rakenduse Trailforks radade sisule, mis lubab jalgratturitel näha marsruute ja radade üksikasju kogu maailmas. Juhiseid ja ümbersõiduteateid saab nüüd ajutiselt peatada, et piirkonnas ringi vaadata, ning seejärel kiiresti sisse lülitada, naastes sujuvalt oma algsele marsruudile või alguspunkti.

Ohutu sõidu tagamise abid

Jalgratturid võivad sõita muretult tänu sisseehitatud ohutus- ja jälgimisfunktsioonidele, nagu LiveTrack, grupisõnumid ja vahejuhtumite tuvastamine kõigi rattasõiduliikide, sealhulgas mägirattasõidu jaoks. Sõiduturvalisuse suurendamiseks ühilduvad Edge 540 ja 840 seeriad seadmetega Varia (tagatulega rattaradar) ning inReach, mis on varustatud SOS-funktsioonide ja suhtlusvõimalusega, kui asud levialast väljaspool.

Kui on aeg treenida siseruumides, ühilduvad sarjade Edge 540 ja 840 seadmed hõlpsasti siseruumides kasutatavate nutitrenažööridega Tacx. Ratturid saavad kasutada rakenduse Garmin Connect eeliseid, sõites nii siseruumides kui ka õues. Neile, kes soovivad oma rattakompuutri veel personaalsemaks kohandada, pakub nutitelefoni rakendus Connect IQ Store kohandatud andmevälju, programme ja logisid, mida saab hõlpsasti alla laadida Edge seadmetesse.

Nüüd saadaval olevate mudelite Edge 540 Solar ja Edge 840 Solar soovituslik jaemüügihind on vastavalt 499,99 eurot ja 599,99 eurot. Päikeseenergiat mitte kasutava mudeli Edge 540 soovituslik jaemüügihind on 399,99 eurot, päikeseenergiat mitte kasutava mudeli Edge 840 soovituslik jaemüügihind on 499,99 eurot. Iga seadme jaoks on saadaval ka andurikomplektid.