Huawei GT 6 Pro – kas Huawei parim kell siiani?

Huawei on viimastel aastatel vaikselt, aga järjekindlalt oma kellasid arendanud. Kui GT 5 Pro tundus juba üsna valmis toode, siis uue põlvkonna GT 6 Pro puhul on Huawei panustanud ekraanile, akule ja pisidetailidele, mis igapäevases kasutuses üllatavalt palju loevad.

Disain ja mugavus

GT 6 Pro välimuselt suurt revolutsiooni pole – kell näeb sarnaselt eelmisele mudelile hea välja ja titaani ning safiirklaasi kooslus jätab jätkuvalt premium mulje. Suuruselt testis olnud 46 mm versioon on paras, kaal küll pisut kasvanud (2 grammi), aga käel tundub pigem mugavam kui raskem. Siin võib olla roll ka kõigil muudel kelladel, mida vahepeal oleme testinud, mis märksa rohkem varrukasse kinni jäid.

Suurim erinevus on ekraan – see on suurem ja peaaegu kaks korda eredam kui GT 5 Pro oma. Kui varasemalt tuli eredal päeval silmi kissitada, siis nüüd on nähtavus igas olukorras väga hea.





Aku kestvus ja laadimine

Aku on saanud suure hüppe: 524 mAh pealt 867 mAh peale. Praktilises kasutuses tähendab see, et nädalase reisi jooksul laadijat kaasa võtta ei tule. Minu puhul jäi kell terve reisi jooksul ilma laadimata tööle, kuigi trenni tegin paar korda nädalas ja GPS oli samuti mängus.

Miinuspoolele peab panema laadimise: GT 6 Pro ei lae suvaliste Qi laadijatega ega telefoni reverse charging’uga. Kui laadija maha jääb ja aku saab tühjaks, siis päästerõngast ei ole.





Sport ja terviseandmed

Huawei on jäänud endale truuks – spordi- ja tervisemõõdikuid on palju. Pulss mõõdetakse trenni ajal pidevalt, erinevalt mõnest konkurendist, kus andmed vahel kaovad. GPS töötab korrektselt ja unekvaliteedi raport ei koosne ainult numbritest, vaid annab ka arusaadavaid soovitusi.

Treeningrežiime on rohkem kui küll. Positiivne on näiteks crossfit’i olemasolu, mida paljud teised kellad pakuvad vaid üldise „rühmatreeningu“ nime all. Samuti on avaveeujumise ja siseujumise tugi, kuid ei suuda leida abstraktset „kerge ujumise“, vesiaeroobika või niisama solberdamise režiimi.





Tarkvara ja ökosüsteem

Tarkvara on Huawei kellade suurim tugevus ja nõrkus korraga. Andmeid on palju, vahel isegi liiga palju. Harjumist nõuab see kindlasti. Esmane sisseseadmine on tüütu – iga funktsioon küsib oma nõusolekut ja vahel lausa mitu. Õnneks on see ühekordne protsess.

Health rakendus annab GT 6 Pro puhul tasuta prooviperioodi, kuid isegi selle jaoks peab sisestama krediitkaardi andmed. See võib paljudele ebamugav tunduda.

Kaartide poolel on seis keerulisem. Google Mapsi kuvamine kellale on võimalik ainult eraldi tasulise rakendusega (ca 3 €). Huawei enda Petal Maps aga ei toimi uuemate Android-telefonidega, näiteks Pixel 9-ga. Sisuliselt tähendab see, et kellaga navigeerimine praegu ei õnnestu ning mujalt kui Google Play poest ei saa me alla laadimist soovitada.





Võrdlus GT 5 Pro-ga

Kui sul on GT 5 Pro, siis kas tasub uuendada? Ekraan ja aku on selgelt paremaks läinud. Kui vaja rattasõidu režiimi või oled suur aku kestvuse austaja, siis vahetus on mõistlik. Kui aga GT 5 Pro teeb oma töö ära, siis erilist põhjendust uuendada ei ole. Välimus ja enamus funktsioone on üsna sarnased.

Võrdlus konkurentidega

Kui panna GT 6 Pro kõrvuti Apple Watchi või Samsungi tippmudelitega, siis nutikella funktsioonides jääb Huawei selgelt alla. Spotify’t ei saa otse kellast LTE kaudu mängida, kolmanda osapoole rakendusi on vähe ja kaardid on poolik lahendus.

Aga aku kestvus on hoopis teist masti – Apple ja Samsung peavad laadijat nägema iga kahe-kolme päeva tagant, Huawei aga kord nädalas. See on päriselus suur vahe ja põhjus, miks paljud Androidi ja Apple kellad lõpuks sahtlisse seisma jäävad.

Huawei Fit on alternatiiv neile, kes tahavad lihtsalt kergemat ja odavamat lahendust, aga GT 6 Pro on ikkagi stiiliteadlikule kasutajale, kes tahab head välimust ja pika aku kestvusega nuti-spordikella.





Hind ja väärtus

46 mm GT 6 Pro hind Eestis on umbes 340 €. Selle raha eest saab väga hea ekraani, premium materjalid ja aku, mis tõesti kestab. Kui nutifunktsioonide osas oled nõus kompromisse tegema, siis väärtuse mõttes on see väga tugev valik.

Plussid ja miinused

Plussid:

Väga ere ja suur AMOLED ekraan

Aku kestvus nädal ja rohkemgi

Premium disain (titaan, safiirklaas, keraamiline tagus)

Palju spordirežiime, sh crossfit ja avaveeujumine

Uneanalüüs praktiliste soovitustega

Hea hinna ja kvaliteedi suhe

Miinused:

Ei lae levinud Qi laadijatega ega telefonide reverse charging’uga

Kaardirakendused poolikud (Google Maps tasuline, Petal Maps ei tööta uuematel Androididel)

Vähe kolmanda osapoole rakendusi

Palju tüütuid nõusolekuid esmasel seadistusel

LTE versiooni pole





Lõpphinnang

Huawei GT 6 Pro on väga hea Huawei kell ning selles seerias kindlasti parim. Ultra on uhkem, suurem aga suur nagu seinakell ehk väljapool arvestust.

Minu arvates on GT 6 pro edev ja uhke, kuid kõige parem kell on siiani Huawei D2, mis päriselt ka võiks päästa elusid, lisaks kõigele mida üks nutikell peab tegema, ehk millega me mõõdame paremust?



GT6 Pro ei pretendeeri Apple Watchi täielikule nutikella positsioonile, aga ei peagi. Ta on väga hea spordi- ja tervisekeskne kell, mille aku kestab mitu korda kauem kui konkurentidel ja mis näeb randmel väga hea välja.

Kui tahad kellalt eelkõige head disaini, tervisemõõdikuid ja rahu laadija unustamiseks, siis GT 6 Pro on kindel valik. Kui aga vajad täielikku nutifunktsioonide arsenali, siis tuleb vaadata mujale.

