Garmini kolm uut kella - Spordiks, Klassikutele ja lastele.

Tehnoloogiaettevõte Garmin täiendas oma nutikellade valikut kolme mudeliga. Alates 22. septembrist jõuavad müügile treeningkell Venu 4, seikluskell Instinct Crossover ning lastele mõeldud Bounce 2.





Venu 4 – treening- ja tervisekell uute funktsioonidega

Venu 4 on õhukese disainiga treeningkell, mis jälgib terviseandmeid, analüütikat ja võimaldab logida elustiilivalikuid, et näha nende mõju heaolule. Kella korpus on metallist, lisatud on kõlar, mikrofon ja ere LED-taskulamp.

Aku peab nutikella režiimis vastu kuni 12 päeva. Kell jälgib une ajal terviserakenduste andmeid – pulssi, HRV-d, hingamist, nahatemperatuuri ja Pulse Ox näitu. Kui ilmnevad kõrvalekalded tavapärasest, annab kell sellest Garmin Connect rakenduse kaudu teada. Kasutaja saab sisestada ka kohvi- ja alkoholitarbimise, mis arvestatakse terviseanalüüsi hulka. Täiustatud on une jälgimist.

Mudelit on kahes suuruses, 41 mm ja 45 mm, ning erinevates värvikombinatsioonides. Rihmad on vahetatavad, valikus nahk ja silikoon. Kõlar ja mikrofon võimaldavad teha kõnesid otse kellast ning kasutada telefoni häälassistente sõnumitele vastamiseks. Teatud käske, nagu treeningu alustamine või taimeri seadmine, saab anda otse kellale.

Treeningute jaoks on loodud Garmin Fitness Coach, mis pakub juhendamist enam kui 25 spordialal alates kõndimisest ja rattasõidust kuni sõudmise ja HIIT-treeninguteni. Treeningud kohanduvad vastavalt aktiivsuse ajaloole, unele ja taastumisele.

Venu 4 45mm ning Venu 4 41mm on mõlemad saadaval hinnaga alates 550€





Instinct Crossover – hübriid nutikell ja traditsiooniline kell

Instinct Crossover AMOLED ühendab mehaanilised seierid ja AMOLED-ekraani, et ekraan oleks loetav igas olukorras. Aku kestab nutikella režiimis kuni 14 päeva ja akusäästurežiimis 18 päeva.

Kell on valmistatud kahekihilisest metallkorpusest ning vastab MIL-STD-810 standardile, mis tagab vastupidavuse löökidele ja kuumusele. Ekraanil on safiirklaas, mis kaitseb kriimustuste eest.

Navigeerimiseks on mitmeribaline GPS ja SatIQ tehnoloogia. Kellal on hämardatav LED-taskulamp. Kui mehaanilised seierid peaksid löögi tõttu nihkuma, kalibreerib RevoDrive need automaatselt õigeks.

Lisaks on saadaval Instinct Crossover AMOLED – Tactical Edition, mis pakub taktikalisi funktsioone nagu ballistikaarvuti, vargrežiim ja öövaatlusseadmete ühilduvus.

Instinct Crossover AMOLED maksab 600 € ja on saadaval musta või pronks/kollase värvilahendusega. Tactical Edition on musta värvi ja maksab 700 €.





Bounce 2 – nutikell lastele

Lastele mõeldud Bounce 2 on LTE-ühendusega nutikell, mis võimaldab helistamist, sõnumite saatmist ja lapse reaalajas asukoha jälgimist. Kellal on ümar ja ere 1,2-tolline AMOLED-ekraan. Liikumine ekraanide vahel käib kahe külgnupu ja puuteekraani abil. Lapsed saavad kella kaudu sisestada tekstsõnumeid, kasutada häälkäsklusi ning lasta saabunud sõnumid ette lugeda. Vajadusel on olemas ka sõnumite transkriptsioon.

Aku kestab kuni kaks päeva. Bounce 2 on saadaval kolmes värvitoonis – helelilla, türkiissinine ja tumehall. Hinnaks on 300 €.