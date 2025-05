Huawei Fit 4 - Kergkaaluline tervisemonitor

Huawei Watch Fit 4 on värske täiendus Huawei populaarsele nutikellade sarjale, sobides hästi neile, kes otsivad praktilist ja mugavat lahendust igapäevaseks kandmiseks. Kell on selgelt suunatud kasutajale, kes eelistab kerget ja õhukest seadet ning hindab mitmekülgseid funktsioone sportimiseks ja tervise jälgimiseks. Võrreldes eelkäija Fit 3-ga toob Fit 4 kaasa mitmeid olulisi uuendusi, tehes sellest märkimisväärselt parema valiku aktiivse eluviisiga kasutajatele. Seda enam, et hinnavahe on üsna marginaalne.

Disain ja mugavus

Watch Fit 4 on väga kompaktne – kaaludes vaid 27 grammi ja olles kõigest 9,5 mm paks. Selline väike ja kerge kell ei sega igapäevategevusi, vastupidiselt suurematele nutikelladele, mis võib riietesse kinni jääda. Watch Fit 4 randmel mugav ning praktiliselt märkamatu. Disainis võib märgata mõningaid mõjutusi konkurentidest, kuid seda ei tasu pidada puuduseks – üldmulje on meeldiv ja stiilne.

Ekraan

Kellal on suur 1,82-tolline AMOLED-ekraan, mille maksimaalne heledus on 2000 niti. Selline heledus tagab suurepärase nähtavuse ka väga eredates tingimustes, näiteks päikesepaistel matkates või sportides. Eriti mugav kuna kella saab alla laadida marsruudi ning navigeerida seda mööda ka võrguühenduseta.

Sportimise jälgimine

Watch Fit 4 toob spordi jälgimisse olulisi uuendusi. Esmakordselt toetab kell veespordi jälgimist, AI-täiustatud juhendamist ning üle 100 treeningrežiimi andmepõhist analüüsi. Lisaks sisaldab kell uut Sunflower GPS-positsioneerimissüsteemi, mis parandab GPS-täpsust koguni 56% võrreldes Watch Fit 3-ga. See tähendab täpsemaid andmeid jooksmisel, matkamisel või rattasõidul. Baromeetriline jälgimine täiendab kõrgusandmete täpsust, mis on eriti oluline neile, kes harrastavad mägimatkamist või trepijooksu.

Terviseseire

Kellal on mitmeid kasulikke terviseseirefunktsioone, sealhulgas menstruaaltsükli ja une hingamisrütmi jälgimine. Need lisafunktsioonid aitavad kasutajatel paremini mõista ja hallata oma tervist, muutes kella väärtuslikuks terviseseire tööriistaks. Lisaks pakub Huawei health app kasulike soovitusi, mitte ei anna ainult mõista, et uni oli halb vaid ütleb mida proovida, et ei oleks.

Aku kestvus

Üks Watch Fit 4 suurimaid eeliseid on aku kestvus – tavakasutuses seitse päeva ja maksimaalselt kuni kümme päeva. Erinevalt paljudest teistest nutikelladest ei vaja Fit 4 igapäevast laadimist, mistõttu sobib see suurepäraselt matkadele, kus pidev laadimine ei ole võimalik.

Ühenduvus

Watch Fit 4 on ühilduv nii Androidi kui ka iOS operatsioonisüsteemidega. See laiendab kasutajaskonda ning teeb kella atraktiivseks valikuks nii Androidi kui Apple'i kasutajatele.

Valikus ka kallim Watch Fit 4 Pro

Watch Fit 4 Pro mudeli hinnavahe baasmudeliga on umbes 100 eurot, pakkudes selle eest mõningaid täiendusi – safiirklaas, titaanraam, eredam ekraan (3000 niti), sukeldumisvõimekus kuni 40 meetrini, professionaalne golfirežiim ning Huawei TruSense süsteem, mis võimaldab EKG mõõtmist. Pro mudel sobib eelkõige nõudlikumatele kasutajatele ning ülejäänutele on Fit 4 ilmselt enam kui piisav.

Kokkuvõte

Huawei Watch Fit 4 on valik neile, kes otsivad kerget, praktilist nutikella hea aku kestvuse ja rikkalike funktsioonidega. Selle väike ja mugav disain, hea ühilduvus ning mitmekülgsed sportimis- ja terviseseirevõimalused teevad sellest kella, mis sobib paljude erinevate kasutajate vajadustega.