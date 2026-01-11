Järgmine suur tehisaru rahakaasamine võib tulla Eestist

Tehnopol Startup Inkubaator avas kandideerimise 6-kuulisse tehisaru (AI) kiirendisse, mis aitab varajases faasis tehisintellekti iduettevõtetel ja hargettevõtetel viia oma lahendused kiiremini katsetamisest turule ning jõuda esimeste klientide ja investoriteni.

2025. aastal koondus AI valdkonda rekordiline osa riskikapitalist: Crunchbase’i andmetel läks eelmisel aastal AI-ettevõtetesse ligi 50% kogu maailma riskikapitalist ning AI-sse investeeriti kokku umbes 202,3 miljardit dollarit (kasv üle 75% võrreldes 2024. aastaga). Euroopas moodustasid AI iduettevõtted umbes veerandi Euroopa riskikapitalist (25%).

Eestis on rahastusturg seni olnud valivam: Startup Estonia andmetel ulatusid idusektori investeeringud 2025. aasta III kvartalis 47,4 miljoni euroni, kuid tehingute arv kasvas 19-ni ning kohalike investorite osakaal oli 60%. Aasta algusest kokku oli investeeringute maht 222,2 miljonit eurot. Samal ajal on sektori tulemusnäitajad liikunud tootlikkuse suunas: käive kasvas III kvartalis 15% ja jõudis 1,173 miljardi euroni.

“2025 tõestas, et AI on globaalsete investeeringute ja innovatsiooni keskmes – ligi pool kogu maailma riskikapitalist liikus tehisintellekti valdkonda. Kuid see ei tähenda, et varajases faasis oleks AI iduettevõtetel kuidagi lihtsam: ootused on selgelt tõusnud ja eelis on tiimidel, kes suudavad kiiresti näidata päris kasutusjuhtu, sihtturu fookust ja esimesi kliente. AI kiirendi on loodud just selleks, et Eesti AI idufirmad ja hargettevõtted jõuaks katsetamisest tulemusteni süsteemselt ja kiiremini – mentorite toe, praktiliste koolituste ja selge tegevusplaani abil, ilma et peaks loobuma oma fookusest või omandiõigusest,” ütles Tehnopol Startup Inkubaatori juht Anne-Liisa Elbrecht.

AI kiirendi mentor ja Feelingstreami tegevjuht Terje Ennomäe sõnas, et tehisintellekti kasutamisest on kõige suurem kasu just ettevõtte loomise alguses – prototüüpide tegemisel, valdkonna ja turu kaardistamisel, taustainfo kogumisel ning esimeste veebilahenduste ideede ja testide juures. “Ei tasu mõelda, et ‘hakkan AI-d kasutama hiljem, kui on rohkem aega’ – päris võit ja kiirendus tuleb alguses, kui võtad selle teadlikult ja julgelt tööriistakasti,” ütles Ennomäe.

Ta lisas, et 2026. aastal ei ole enam küsimus ainult paremates promptides – oleme selgelt sügavamal protsesside digitaliseerimise ja ümberkujundamise faasis. “Ükski prompt iseenesest ei skaleeru. Et AI päriselt tööle saada, on vaja uusi töövoogusid, kontrollmehhanisme, riskihaldust ja mõõdikuid. AI rakendamine on strateegiline teema ja vajab läbimõtlemist. AI kiirendi on hea võimalus, kus kogenud mentorid aitavad sul teha õiged esimesed sammud: valideerida idee, paika panna mõõdikud, mille pealt kiiresti piloteerida, leida vajalikud kontaktid ja teada, kust ning kuidas abi küsida.”

AI kiirendisse on oodatud varajases faasis AI tehnoloogiaid arendavad idu- või hargettevõtted, kes vajavad oma toote või teenuse kiiremaks turule toomiseks kiirendiprogrammi ekspertmentorite tuge ja koolitusi. Samuti on oodatud kandideerima varasemalt AI programmis osalenud AI tehnoloogiatega töötavad tudengid, teadlased ja VKE-d, kes soovivad lansseerida AI põhiseid tooteid ja/või arendada uut ärisuunda, toodet. Kiirendisse valitakse 8 ettevõtet.

Tähtaeg on 1. veebruar. Lisainfo ja kandideerimine sellel lingil.