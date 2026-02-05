Husqvarna toob kevadeks turule kaks uut linnaaedadesse sobivat tehisaru-nägemisega robotniidukit

Enne kevadise aiandushooaja algust tuli Husqvarna välja kahe tehisaru-nägemistehnoloogiaga varustatud mudeliga, mis sobivad väikestesse ja keskmise suurusega linnaaedadesse.

Tehisintellektil põhineva nägemistehnoloogiaga niiduk “mõistab” aeda. “Niidukitel olev kaamera on varustatud tehisintellektil põhineva nägemistehnoloogiaga, mis tuvastab ja väldib takistusi reaalajas. Kui niiduk märkab näiteks mänguasja või aiatööriista, aeglustab ta kiirust ja muudab marsruuti. Uudne nägemistehnoloogia pakub tuge ka niiduki navigeerimisel ja võimaldab katkematut niitmist isegi nendes piirkondades, kus satelliidisignaal on nõrk – näiteks puude all või hoonete läheduses. Niikaua kui niiduk „näeb“ muru, jätkab ta niitmist,” selgitas Husqvarna tootejuht Timmo Kõrran.

Niidukite kompaktne disain ja vaikne töö muudavad need sobivaks linnakeskkonna aedadesse.

Piirdekaablita tööks on vajalik stabiilne Wi-Fi-ühendus kogu niiduala ulatuses ning Husqvarna Automower Connect äpp. Lisaks võimaldab nutikodu ühilduvus kasutada häälassistente, nagu näiteks Amazon Alexa. Wi-Fi-ühendus tagab niidukile juurdepääsu igal ajal ja igas kohas, Bluetooth aga ühenduse niiduki juhtimiseks vahetus läheduses.

Automower Connect rakenduse abil saavad kasutajad planeerida niitmisgraafikuid, kontrollida niiduki olekut ning hallata erinevaid alasid. See võimaldab näiteks luua erinevaid tööpiirkondi eri niiduaja või -mustrite jaoks ning luua alasid, kuhu niiduk ei tohi minna, näiteks mängualad või lillepeenrad vms.

Uued Husqvarna Automower 308V ja Automower 312V mudelid jõuavad müügile 2026. aasta kevadel Husqvarna volitatud edasimüüjate juures. Automower 308V sobib murualadele kuni 800 m² ja Automower 312V sobib kuni 1200 m² suuruste alade niitmiseks.