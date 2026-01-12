Siri saab uue tarkuse: mis peitub Apple’i ja Google’i ajaloolise liidu taga?

Apple ja Google on sõlminud ajaloolise liidu. Sisse lastakse "võõras" – Google’i tehisintellekt Gemini hakkab olema Apple´i virtuaalassistenti Siri üks peamisi osasid.

Pikka aega tundus, et Apple on tehisintellekti võidujooksus justkui rongist maha jäänud. Samal ajal kui Microsoft ja Google oma mudelitega eest galopeerisid, piirdus Apple pigem ettevaatlike sammudega. Kuid täna teatasid tehnoloogiahiiglased, et Apple’i järgmise põlvkonna tehisintellekti funktsioonid ja uuenenud Siri hakkavad töötama Google’i Gemini põhjal.

Ühisavalduses märgiti, et Apple valis Google’i pärast "põhjalikku hindamist", leides, et Gemini pakub nende AI-ambitsioonidele "kõige võimekama vundamendi".

Sõbrad või "vandeseltslased"?

See liit on haruldane, kuna osapooled valitsevad nutitelefonide turgu iOS-i ja Androidi kaudu. Ometi pole nad täielikud võõrad. Google on aastaid maksnud Apple’ile miljardeid dollareid, et jääda iPhone’ide vaikimisi otsingumootoriks.

Tesla ja xAI juht Elon Musk ei hoidnud ka seekord end tagasi, nimetades värsket lepet konkurentsi pärssivaks:

"Google’i puhul on see ebamõistlik võimu koondumine, arvestades, et nende käes on juba Android ja Chrome."

Miks Apple "murdus"?

Analüütikud viitavad uudisteagentuuri AFP vahendusel, et Apple’i jaoks oli tegemist ellujäämis-strateegiaga. Wedbush Securitiesi analüütik Dan Ives märkis, et see on "Google’i jaoks suur tunnustuse hetk" ja Apple’ile hädavajalik samm, et oma AI-strateegia 2026. aastaks ree peale saada.

Apple’i siseasjad pole viimasel ajal just kõige roosilisemad olnud – alles detsembris lahkus nende AI-üksuse juht ning Siri uuendamine on korduvalt edasi lükkunud. Nüüd lubatakse aga uut ja tarka Sirit juba selle aasta teises pooles.

Tehnoloogiline tasakaal: privaatsus vs võimekus

Hoolimata Gemini "laenamisest", rõhutab Apple, et nad ei loobu oma põhimõtetest.

See on justkui hübriidajam.

Apple Intelligence tegeleb lihtsamate ja privaatsemate ülesannetega otse seadmes, et kasutaja andmed ei lahkuks telefonist.

tegeleb lihtsamate ja privaatsemate ülesannetega otse seadmes, et kasutaja andmed ei lahkuks telefonist. Google Gemini astub mängu siis, kui on vaja "raskekahurväge" – keerulist andmetöötlust pilves, säilitades Apple'i sõnul siiski tööstuse juhtivad privaatsusstandardid.

Liidu plussid ja miinused

Sellel gigantide kokkuleppel on kaugeleulatuvad tagajärjed, mille plussid ja miinused on sellised.