Maailma kiireima tudengivormeli tiim esitleb uut sõidukit FEST25

Eesti tudengivormeli meeskond Formula Student Team Tallinn esitleb homme, 21. juunil kell 13:00 Rakett69 Teadusstuudiotes oma uusimat saavutust – isejuhtivat elektrivormelit FEST25, mis on pärast pikka ja intensiivset arendus- ning ehitustööd valmis saanud.

Esitlusele järgneb demosõit juhiga ja juhita Ülemiste City D parklas kell 14.30. Siis saab uudistada nii uut kui ka varasemaid vormeleid, ning tutvuda tänavuste uuendustega.

Uus vormel kannab stardinumbrit 124 ning esimene võistlus ootab ees juba juuli teisel nädalal Hollandis. Seejärel suundutakse Austriasse, Tšehhi, Saksamaale ja Itaaliasse.

Tudengivormeli valmimise taga on kokku 60 tudengit Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tallinna Tehnikakõrgkoolist.

Eelmine aasta saatis Eesti üliõpilasi edu ning võistlkond krooniti maailma kiireimaks 889 teise tiimi seast. Selline tulemus annab tugeva aluse edasiseks arenguks – tiimi inseneridel on selge arusaam, kuidas ehitada parim võimalik võistlusauto.

Formula Student võistlustel, aga ei piisa vaid töökindlast ja kiirest vormelist – tähtis on silma paista ka teoreetiliste teadmistega, sest esitada tuleb põhjalik kuluaruanne ja äriplaan. Samuti tuleb kaitsta oma disaini maailma autotööstuse tippinseneridest žürii ees.

2025. aasta tudengivormel on nelikveoline, tippkiirus on 125 km/h, kiirendus nullist sajani on 1,9 sekundit, vääne on 1489 Nm ning kogumass 170 kilo. Akupaki pinge 600 V, akupaki mahtuvus 7 kWh ja aerodünaamiline survejõud tippkiirusel 4000 N.

Formula Student Team Tallinn koosneb Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli andekatest tudengitest, kes igal aastal kavandavad ja ehitavad innovaatilise vormelauto osalemaks rahvusvahelisel insenerivõistlusel Formula Student. Meeskonda kuuluvad eri alade tudengid – alates mehaanika- ja elektroonikainseneridest kuni tarkvaraarendajateni, kes teevad koostööd tipptasemel tehnoloogia arendamisel ja võistlemisel. Võistluse eesmärk on pakkuda praktilist insenerikogemust, arendada erialaseid oskusi ning esindada Eestit edukalt rahvusvahelistel võistlusradadel.

Meeskonna peatoetaja on Milrem Robotics ning kuldsponsorid Harju Elekter, Oshino ja GPV. Igal hooajal panustab noorte inseneride arengusse kokku ligi sada Eesti ettevõtet.