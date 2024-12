Jaapani firma Casio Computer Co., Ltd. teatas, et toob turule uue (tegelikult mitte väga) mudeli DW-5000R, mis on detailideni taasloodud nende esimesest löögikindlast G-SHOCK kellast DW-5000C, mis nägi esimest korda ilmavalgust 1983. aastal. Uus mudel, mis jõuab Jaapanis müügile 13. detsembril hinnaga 33 000 jeeni (umbes 208 eurot), on ajaloolise disaini ja kaasaegse tehnoloogia kombinatsioon.

Tagasi juurte juurde

DW-5000R on Casio austusavaldus brändi algusaegadele, kui G-SHOCK avas uue kategooria vastupidavatele kelladele, mida kasutati rasketes tingimustes nagu ehitusplatsidel ja ekstreemspordis.

See mudel on Casio varasemate juubelimudelite kõige täpsem reproduktsioon, tuues esile täiesti algupärase disaini peened detailid, nagu roostevabast terasest korpus ja kinnitusplaat koos graveeringuga “Shock Resistant”.

Rihm on ka samade ribide ja lohkudega.

Ka kellarihm jäljendab algupärast disaini alates selle pikkusest kuni rihma aukude ja kumeruste paigutuseni.

Kella sihverplaat säilitab ikoonilised punased, sinised ja kollased toonid ning kaitserõngal on täpselt samasugune “PROTECTION” ja “G-SHOCK” märgistus nagu algsel versioonil.

Moodsavõitu uuendused klassikalises vormis

DW-5000R jääb truuks oma eelkäijale, seega ei maksa 1983. aasta mudeli peaegu täpsest koopiast otsida moodsa aja nutifunktisooone.

Üht-teist kaasaegseid funktsioone siiski leiab.

Kellal on kõrge heledusega LED-taustavalgustus ning selle kaitserõngas ja rihm on valmistatud biopõhisest plastikust, mis aitab vähendada keskkonnamõju. Lisaks on mudel pisut suurenenud – nüüd 42,3 mm võrreldes originaali 41,6 mm-ga ning kasutajamugavuse parandamiseks on nupud veidi lühemad.

Veekindlusnäitaja on ajakohastatud, kandes nüüd tähist “20 BAR” varasema “200M” asemel.

Casio sõnul ei ole DW-5000R lihtsalt järjekordne limiteeritud juubelimudel, vaid see võib saada alaliseks osaks G-SHOCK kollektsioonist, sümboliseerides brändi jätkuvat pühendumust innovatsioonile ja kvaliteedile. Uue mudeli tootmine toimub Yamagata Casios, samas tehases, kus valmis ka algne DW-5000C.

DW-5000R müük algab Jaapanis 13. detsembril. Rahvusvahelise turulejõudmise ja hindade kohta pole veel andmeid.