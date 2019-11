Huawei Watch GT 2 - parimast veel parem, kuid siiski kiiksuga

Kui aprilli lõpus sai Huawei Watch GT-d testitud, siis tundus see üsna ideaalne aktiivsusmonitor/nutikell, mida kasutada pika akuga, hea ekraaniga, paljude äppidega ja täpse sporditräkkijaga. Ei teadnud me siis, et täielikust õnnest on veel natuke puudu. Nüüd ongi väljas Huawei Watch GT 2, kuid kahjuks ka mõne kummalise üllatusega.

Alustame välimusest. Uus Huawei Watch GT 2 on küll pealtnäha eelkäijaga üsna sarnane, kuid ainult pealtnäha. Käele pannes torkab kohe silma üks oluline disainiline erinevus. Nimelt on "vanal" kellal massiivne metallist kõrgenev serv ümber klaasi, mis ühtlasi kaitseb kellaklaasi juhuslike löökide ja kriimustuste eest, uus aga on täiesti "paljas" – äärteni klaasiga, millel klaasi serv kandiga ära lihvitud. Ilmselt see on kriimustustele altim disain, aga jätab mulje suuremast ekraanist ja teeb kella elegantsemaks ning õhemaks. Samas kindlasti leidub ka neid, kellele meeldiks vanema põlvkonna massiivsus, metalne äär ja turvaline ekraanikaitse füüsilise kõrgenenud korpuseservaga. Kui ikka lajatad kogemata käega vastu seina, ei puutu betooniga kokku vahetult kellaklaas, vaid siiski vastupidavast alumiiniumist serv. Kuid mine tea - praktilised katsed sel teemal on veel tegemata.

Äpid on enamuses samad, kuid üks torkab silma, mida pole varem näinud – stressiäpp. See mõõdab stressitaset. Kontorikasutaja ja esineja jaoks ilmselt oluline info kindlasti. Testi käigus püsis stressitase normaalne isegi hambaarsti juures, seega ei saanudki hinnata, mille järgi ja kui täpselt kell seda määrab. Alguses tuli vastata mõnedele küsimustele, et äppi "kalibreerida".

Muusikaäpp on samuti uutmoodi ja see näitab, et kellal on ka kõlar, mis teeb isegi üsna valju häält. Samas kõlab, nagu pisike kõlar ikka, kergelt plekiselt. Äpiga saab telefonist muusika kella laadida ja kella omakorda eraldi juhtmevabade kõrvaklappidega üle Bluetoothi paaritada. Siis võidki kuulata musa ilma telefonita. Nii on väga mugav näiteks ujuma või vesise ilmaga välja minna, jättes nutitelefoni koju või kaldale.

Kohe testi alguses tuleb ka tarkvarauuendus ära – kui eelmise põlvkonna kellal andis sellest teada ainult mobiiliäpp, siis nüüd toimetab kell ise, pealtnäha mobiilist sõltumatult ja väga kaua, kuigi uuendus laetakse muidugi läbi mobiili andmeside.

Mine kaugemale

Telefoni ja kella vaheline ühendus on hoopis laiema levialaga – kui vanema Watch GT side kadus siseruumides juba läbi paari seina kümne meetri kaugusel, siis uue põlvkonna kell veab läbi seinte välja paarkümmend meetrit ja enamgi. Seega saab ka aias askeldada, kui telefon toas või tõesti basseinis ujuda, telefon kaldal ning ikka sissetulevatest kõnedest ja sõnumitest teada saada.

Trennianomaalia

Trenni träkkimisel (esialgu lihtsalt kõnd ja sörk) läksid esimesed träkid paraku aia taha. Miskipärast peale GPS-i aktiveerimist jalutuskäigu jälgimine esialgu küll justkui käivitus ka numbrid hakkasid jooksma, kuid träkkimine jäi hetk hiljem siiski pausile. Kaks korda järjest. Hiljem träkkis juba kolm-neli korda korralikult, kuid järgmisel päeval jälle minema hakates hetk hiljem jäi teekond pausile ning ei salvestatud ei teekonda kaardile ega muid näitajaid.

Raportis väljendub see punktiirjoonena kohani, kus randmele pilku heites oli seal paus ja tuli uuesti jälgimine käima panna. Tüütu ja imelik veidrus, kuid õnneks vist väga lihtsalt tarkvarauuendusega kõrvaldatav. Loodetavasti mingi uuendus sel teemal siiski ka tuleb.

Esimesel korral mõjub ootamatult veel see, kui trenni träkkimise alustamisel hakkab kell valjult "rääkima". Aitab helivaljuse mahakeeramine. See on samamaoodi, nagu Endomondoga, kus valjuhääldist asub juhendama virtuaalne treener. Kasuta Bluetoothiga kõrvaklappe, kui tahad avalikus kohas sirge seljaga siiski kuulata, mida treeneril sulle öelda on.

Rääkimine kuld

Rääkimine on aga väga hea handsfreena kasutades – kõnesid saab 46 mm mudeliga vastu võtta, kuulata helistajat ja ise rääkida. Kostab päris selgelt, kuigi väikesest kõlarist tingituna veidi kumedalt. Mobiilikõne kohta siiski piisav. Tänaval on küll veider käekellaga lobiseda nagu Knight Rider 80ndate seriaalist, aga teist poolt kostab siiski kellakõlarist üllatavalt hästi. Samas teine pool sind iga kord nii hästi ei kuule - pead üsna täpselt randme suunas kõnelema.

Täpne südamejälgija

Teeme ka traditsioonilise tualettpaberitesti, mille peale mõned pulsimõõtjad (nt Xiaomi Mi Band) viisakusest mingi näidu siiski alati pakuvad. Paneme kella tualettpaberirullil pulssi mõõtma ning Huawei uus mudel ei lase end sellest ära lollitada: pulssi pole ja näidud on nullis.

Tänu uuele sensorile on pulsi, sammude ja trennide mõõtmine väga täpne. Triatlonis näiteks oskab kell erinevad spordialad õigel hetkel ümber lülitada ja kõik korralikult salvestada. Profiujujad saavad oma stiili efektiivsuse kohta väga häid nõuandeid ning ka pühapäevaujuja võib nii basseinis kui avaveekogus alati teada, palju ta maha ujunud on (ja kuidas).

Uuendusena mainitakse ülipikka aku tööaega ning tõesti - nädalaga kaob vaid 25% akust, seega üle 14 päeva ehk ligi kolm nädalat võib täitsa tõenäoline olla (korrigeerin, kui see aeg täis saab ja paremaks osutub).

Nii nagu Watch GT-ga, on ka GT 2 ekraanil sõnumite kiri üsna pisike. Lühi- ja/või kaugnägelikel on vaja kella vaadata kas väga lähedalt või väga kaugelt. Hea on see, et kui nägemine korras, näed korraga üsna palju teksti.

Kellal saab sihverplaate vahetada mitmekümne erineva seast, kuid võrreldes vanema mudeliga valikus midagi väga suurelt pole muutunud. Näiteks sihverplaat Classic näitab osutitega kellaaega, sekundeid, samme päevas (koos eesmärgi täituvuse protsendiga), aku täituvust protsentides ja ilmateadet hetkel sinu asukohas. Hea on hommikul ärgata ja randmelt kohe vaadata, mis ilm on ja mis tuleb :)

Huawei Health on mobiiliäpp Androidile ja IOS-ile, millega kella juhtida. Sel on põhjalikud seadistused alarmide, mobiiliäpi teadete, trennistatistika, une- ja stressistatistika ning isegi hingamise jälgimiseks. Sellesse äppi võibki uppuda oma kehaliste näitajate uurimiseks.

Laadimine käib nagu eelmisel mudelil magnetiga laadimisaluse abil, mis on isegi ühilduv eelmise põlvkonnaga. Mobiiliäpp on ka sama. kasutusloogika Huawei enda tehtud kella operatsioonisüsteemis ikka sama, lisandunud on vaid mõned äpid: muusika, stress, hingamine jm.

Kokkuvõtteks - peale tarkvarauuendust võiks ju olla üsna ideaalne

Kui mõelda GT 2 uute omaduste peale, siis üldiselt tasuks seda osta küll - võrreldes GT-ga on lisandunud (46 mm mudeli puhul, olemas on ka lahjem ja väiksem 42 mm mudel) mikrofon ja kõlar kõnede otse vastuvõtmiseks, muusika kuulamiseks, handsfreeks ja trennijuhendite kuulamiseks, samuti on head mõned lisaäpid, näiteks stressimõõtja, tunnustust pälvib õhem korpus ja avaram ekraanivaade, parem Bluetoothi levi ning pikk aku tööaeg. Kuid see trennide iseeneslik pausile minek pisut häirib. Võib-olla oli see tingitud varruka ehitusest või millest iganes, aga kiirelt sporti träkkima hakates mõjub frustreerivalt küll, et peale pikka jooksu näiteks avastad, et salvestatud pole midagi. Loodetavasti see pisiasi saab tarkvarauuendusega parandatud või on mõni muu seletus anomaaliale olemas.

Veelkord kokkuvõtteks - väga hea kell on. Omas klassis üsna soodne ka. Kõrvaldatud on enamus peamisi nutikella puudusi - kallis hind, lühike aku tööaeg ja keeruline seadistamine. Kõik on lihtne, kestab kaua ja hind pole ka pöörane.

PLUSSID

+ Aku kestab kaua

+ Bluetoothi leviala paranes oluliselt, nüüd enam kui paarkümmend meetrit

+ Täpne sensorikomplekt, kiire protsessor

MIINUSED

- Trenni träkkima hakates kipub ise pausile minema

- Äppe ei saa juurde installida - on, mis on

- Kellarihmade valik ja saadavus on kehvapoolne (samas peaksid sobima ka mõnede teiste tootjate, näiteks Xiaomi rihmad, jälgi mõõte)

TEHNILISED ANDMED

Aktiivsusmonitor-pulsikell Huawei Watch GT 2

Hind: 239 eurot (RDE)