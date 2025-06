TEST: vaikne kuuliga randmesäästja Logitechilt, mida oleks juba näinud

Kuuliga hiir? Jah, neid on ennegi Arvutimaailma testimislaual olnud. Miks Logitech tegi veel ühe, pealegi täiesti sarnase? Kohe uurime.

Kõigepealt aga tuletame meelde, mida need kuuliga hiired üldse endast kujutavad. Kui pikad töötunnid arvuti taga on toonud endaga kaasa mitte ainult väsinud silmad, vaid ka torkiva valu randmetes ja käsivartes, iis on selge, et hiir on oma töö teinud. See on kaasaegse kontoritöötaja argipäev, kuid see ei pea nii olema.

Tavalise hiire korduv liigutamine võib tundide möödudes tunduda kui piinamine, jättes lihased kurnatuks ja kindlas ebaloomulikus asendis pingesse. Kas poleks tore, kui oleks olemas hiir, mis ei nõuaks pidevat käe liigutamist, vaid pakuks hoopis peopesa toetavat mugavust ja vaikset tööd?

Just seda lubab teevadki kuuliga hiired. Neil on all lausa libisemisvastased kummijalad, et kindlalt paigal püsiks. Kursorit liigutatakse pöidla all oleva kuuliga. Liigutamist vajab see hiir minimaalselt ja lihasjõudu peaegu polegi vaja rakendada.

Ainuke asi, et see on tavalise hiirekasutaja jaoks harjumatu. vajab vähemalt päev või mitu õppimist. Kõik tundub pealtnäha nii loogiline ja lihtne, aga ikkagi - pole harjunud. Kuuli veeretamine tuleb küll lihtsasti välja, aga lisaks on veel ka nupuid teistmoodi: külgnuppe peab pöidla asemel näiteks nimetissõrmega vajutama. Kui see aga on sisse hajrunud, siis kindlasti on liikumatu hiirega vähem tööd.

S, mida see tähendab?

Kui klõpsasid ülaloleval lingil, siis nägid, et Arvutimaailma testimislaual juba oli ERGO M575. Mida see S nime lõpus siis juurde annab?

See selgub üsna kohe. Nimelt on Logitechil vaiksed klaviatuurid-hiired ka, vaikus ehk Silence toobki nimesse S-i.

Logitech oma värskeima mudeliga ERGO M575S pakub uuendatud versiooni juba tuntud ERGO M575 mudelist ning selle nupid vajuvad alla tõesti üsna pehmelt ja hääletult.

Lisaks pidi hiire kuju ka olema veidi täiustatudparemat ergonoomikat ja veel pikemat akukestvust. Aga kas need lubadused peavad ka paika? Võtame selle kuuliga hiire luubi alla ja vaatame, kas tegu on tõesti kontoritöötaja päästja või lihtsalt järjekordse turundustrikiga.

Randmevabastaja

Esimene asi, mis M575S puhul silma torkab, on selle ebatavaline kuju. See, nagu öeldud, pole tavapärane hiir, mida mööda lauda edasi-tagasi lükata. Selle asemel jääb hiir paigale ja hiirekursori liigutamiseks kasutatakse pöidlaga juhitavat kuuli.

Logi Ergo Labi ekspertide sertifitseeritud disain aitab vähendada käsivarre lihaspinget 25% võrra, soodustades loomulikumat käeasendit. Peopesa toetub mugavalt hiirele ning see asend hoiab ära tüüpilise hiire kasutamisega kaasneva randme väänamise.

Lisaks on Logitech astunud suure sammu edasi akukestvuse osas, mida muidugi testida on keeruline. Tootja lubab ühe AA-patareiga (kaasas) lausa kuni 18 kuud kestvat tööd.

Mitu ühendust ja nutikad nupud

Hiire kõhu alt patarei luugi tagant leiab USB adapteri. See on üks võimalus arvutiga (näiteks lauaarvutiga) ühendamiseks. Teine võimalus on Bluetooth (näiteks sülearvutiga). Hiire all on nupp, kust saab ühendusi vahetada.

Kaasas on Logi Bolt USB adapter.

Hiirel on ka kolm kohandatavat nuppu, mida saab seadistada Logi Options+ rakenduse kaudu. See tarkvara on intuitiivne ja võimaldab luua aega säästvaid otseteid ja nutikaid toiminguid, mis muudavad töövoo veelgi sujuvamaks.Nuppe võib programmeerida mitte ainult brauseris edasi-tagasi lehtede vahel liikumiseks, vaid ka rakenduste vahetamiseks, ekraanipiltide tegemiseks või muude korduvate toimingute kiireks läbimiseks.

Mis siis pole päris nii kuldne?

Nagu iga seadme puhul, on ka M575S-l oma varjuküljed.

Kuuliga hiire kasutamine nõuab harjumist. Eriti alguses võib see tunduda väga kohmakas ja ebatäpne. Mõned kasutajad on märkinud, et pisikese teksti valimine või peenemad kursoriliigutused võivad osutuda keeruliseks ja närvesöövaks, kuigi kuulihiire fännid nimetavad seda vaid esialgseks kasvuraskuseks. Hiljem pidada olema kõik kena.

Samuti puudub kerimisrattal külgmine kallutus ja vabakäigu režiim, mis mõnel teisel Logitechi mudelil on olemas.

Mängimiseks see hiir aga kohe kindlasti ei sobi. Mängudes, eriti kiiret reageerimist nõudvates tulistamismängudes (FPS) või massiivsetes võrgumängudes (MMO), on M575S-l liiga suur viide ning madal träkkimissagedus, mis muudab selle ebaefektiivseks. Mänguritel tuleks kindlasti vaadata mõne teise hiire poole.

Lõpuks, kuigi hiir on loodud sobima enamikele käesuurustele, on mõned väiksemate kätega kasutajad leidnud, et see isend on veidi liiga suur ja teatud nuppudeni on raske ulatuda (või vajab nende asend pikemat harjumist).

Seega, kui juhtuvad olema väga väikesed käed, tasuks enne ostmist hiirt ise proovida. Samas on suurus suurekämblaliste jaoks isegi pigem plussiks.

PLUSSID

+ Väga mugav ergonoomiline disain, mis vähendab randme- ja käsivarre pinget ning vaisked nupud.

+ Tugev korpus ja üsna kindel traadita ühenduvus (Bluetooth ja USB-adapter).

+ Väga pikk akukestvus, kuni 18 kuud ühe AA-patareiga.

+ Kompaktne ja ruumisäästlik disain, kuna hiirt ei pea laual liigutama.

MIINUSED

- Täpsuse probleemid algajatel, kes ei saa harjutamata peenematele asjadele kohe pihta.

- Ei sobi mängimiseks, eriti kiire reageerimisega mängudeks.

- Ei pruugi sobida väga väikeste kätega kasutajatele, kuna ei ulatu mugavalt kõigi nuppudeni.