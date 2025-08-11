MK330 ehk meedia poole kalduv lauavarustuse kombo Logitechilt: hind paneb ostma?

Logitechi MK330 Wireless Combo on järjekordne Logitechi klaviatuuri-hiire komplekt, aga mis on selles erilist?



Hinda esialgu vaatamata kasutama hakates võib öelda, et tegemist peab olema odavamapoolse lauavarustusega. Hiirel on ülimalt lihtsad kaks nuppu ja kergelt serva kriipiva rattaga hiir, klaviatuuril on tavalisest veidi kõrgemad klahvid, mis klõbisevad üsna valjult. Erilisem on ehk ülaservas olev meedianuppude rida, mis paneb muusikat mängima või pausile, viib eelmise või järgmise loo juurde, muudab helivaljust jne.

Kuna hiirel brauseri edasi-tagasi nuppe pole, siis selle komplektiga saab end hakata harjutama brauserris liikudes edasi-tagasi erinuppudega vasakul ülal klaviatuuril. Nende klahvide kõrval on ka brauseri tühja akna avamine ja otsingu akna käivitamine. Kõik võiks olla paljukasutatud ja vajalikud funktsioonid, kui ikka meeles seisab ja ära harjub, et need klaviatuurilt otse tabatavad on.

Küll aga pole Logitech veel Microsofti AI nupuga kaasa läinud. CoPiloti või mõne muu vestlusroboti eraldi klahv seni puudub. Uutel PC-sülearvutitel on see aga juba kõigil olemas.

Omapärane on ka topelt-Backspace nupp, mis on eraldi numbriploki kohal. Kui askeldad numbritega selles klaviatuuri nurgas, siis pole vaja näppe kaugemale liigutada.

Eraldi on sealsamas ka kalkulaatori nupp, mis käivitab taskuarvuti-programmi.

Kuigi nii klaviatuur ja hiir tunduvad odavamapoolse välimusega, on hiir siiski vaatamata oma väiksusele ja lihtsusele väga täpne ja kiire. See on ka piisavalt väike, et näiteks laualt reisile kaasa haarata oma sülearvuti kõrvale. Töötab hästi nii krobelistel kui lakitud pindadel ja isegi matil kohvikulaua klaasil, läbipaistval aknaklaasil siiski mitte.

Ühenduseks on järjekordne Logitechi mitte nii standardne USB adapter, mis teenindab nii kaasasolevat hiirt kui klaviatuuri. Ühelt poolt mugav, teiselt poolt on see järjekordne lisa-adapter, mis USB pesa hõivab. Bluetoothi neil seadmetel pole.

Selle komplekti puhul ei pea oodatult muretsema pideva patareide vahetamise pärast. Klaviatuuri patarei kestab 24 kuud ja hiire oma 12 kuud, mis on Logitechi puhul üsna tavaline.

Installimine on imelihtne, õigemini seda polegi, kui lepid lihtsalt Windowsi seadetega. Logi Options+ lisatarkvara (mahukas) lubab lisaks graafilise liidese kaudu hiire kerimisnupu vajutust programmeerida ja kiirust häälestada. Tänu plug-and-play lahendusele piisab vaid vastuvõtja ühendamisest USB-porti ja oledki valmis tööd alustama.

Kogenud kasutajate rõõmuks on klaviatuuril 4 programmeeritavat F-klahvi, mida saab kohandada vastavalt oma soovidele. Kas soovid ühe klahvivajutusega avada oma lemmikrakenduse, kausta või veebilehe - see on täiesti võimalik.

Logitech Wireless Combo MK330 on seega hea valik neile, kes otsivad töökindlat, üsna mugavat ja taskukohast juhtmevaba klaviatuuri ja hiire komplekti (hind ca 55 eurot pole paha Logitechi kahe seadme eest). See pole küll kõige luksuslikum komplekt turul, kuid oma hinnaklassis on see üks parimaid valikuid.

PLUSSID

+ Vaiksed, madala profiiliga klahvid

+ 11 multimeedia ja 4 programmeeritavat F-klahvi

+ Pikk patareide eluiga (klaviatuur 24, hiir 12 kuud)

MIINUSED

- Plastist korpus võib tunduda odavam kui premium-klassi toodetel

- Mõnele võib hiir tunduda liiga väike

- Puudub klaviatuuri taustvalgustus