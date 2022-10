Kuuliga hiired on olnud juba hiirte üsna algusaegadest saati - ka sellised, millel kuul ülevalpool ja hiirt liigutama peabki kuuli veeretades. Tavalinimesele on see esialgu täiesti harjumatu. Kuid disainerid, arhitektid, insenerid ja isegi mängurid võivad olla sellisest lahendusest võlutud. Arvutimaailm proovis, kas tavalinimene saab ka hakkama.

ERGO M575 on ühe väikese AA patareiga ning patarei kõrval sahtlis leidub ka Logitechi raadioadapter USB pessa - Unified süsteemiga ühilduv. Hiir ongi kahe ühendusvõimalusega - kas oma raadioga või üle Bluetoothi. Esimene hõivab arvutist lisapesa, teine aga on natuke ebakindlam, kui oma raadioühendus, aga töötab iga Bluetoothiga seadmega ning ei hõiva ühtki pesa.

Karp on muide pea täielikult taaskasutatav, kõik osad on papist ja paberist, välja arvatud üks plastist riputussang. Ka juhendi jaoks pole eraldi paberit raisatud, papist silinder, mille sisse hiir on keeratud, ongi lahti võttes kiirjuhendiks.

Ega arvutiga liitmine eriti mingit juhendit vajagi, kõik toimib kohe. Nii adapteri kui Bluetoothiga. Kui kasutad mõlemat ühendust, siis selle jaoks on põhja all lüliti.

Lauale pannes loomulikult hakkab tavaline arvutikasutaja hiirt nügima, kuid see ei õnnestu. Libedate taldade asemel on sellel hoopis kummised piduravad pinnad, mis hiire kindlalt laual paigal hoiavad. Liigutada polegi vaja, sest see osundusseade töötab küljel olevat kuuli liigutades. Esialgu harjumatu, aga kuna kuul on väga tundlik ja täpne, siis võib harjumisajaks pidada 10-15 minutit. Kuigi muidugi motoorsed liigutused on käe seest visad kaduma ja veel teiselgi päeval võid esialgu hakata ERGO M575st haarates seda laual nihutama. Pole vaja.

Nupud asuvad Logitechi uuel hiirel ka veidi ebaharilikult. See on natuke nagu Lift - hiir, mis on külili, et randmed oleksid loomulikumas asendis. Sel mudelil on ka pooleldi külili nupud, et ranne oleks vabamas asendis. Hiire peal peab käsi lihtsalt lebama.

Küll peab aga kasutama õigeid sõrmi. Kuul on pöidla jaoks kõige mugavam, teised sõrmed võivad püsivalt vasakul ja paremal hiireklahvil puhata. keskmise rulliku jaoks on ehk isegi parem parema hiireklahvi pealt sõrm ära võtta, et vasakul klahvil puhkav nimetissõrm oleks alati vajutusvalmis. See tagab parema kiiruse, kuigi tundub nagu harjumuste jõule rohkem vastu töötavat. Aga sellega ka peagi harjub.

Lisaks on veel hiirel kaks lisanuppu - brauseris näiteks lehtedel edasi-tagasi liikumiseks. Kuik see on mahutatud tavalisest palju laiemasse korpusse, mis lapikult nagu kilpkonn laual istub ja ei liigu.

Hiir on tõesti ergonoomiline ja mugav, sobiv pikkade päevade veetmiseks arvuti taga. Käsi ei väsi ja lebab loomulikus asendis. Hiir on ka hea lauapinna säästja - hiirematti pole vaja ning liigutamiseks pole ka mingit ruumi laual vaja.

Patarei kestab Bluetoothiga 20 kuud ja USB adapteriga 24 kuud.

Kui installid Logitech Optionsi, saab nuppude tähendust muuta ja programmeerida. Äpist saab hiire tundlikkust samuti tuunida. See võib tõesti olla nii tundlik, et ühe pöidlaliigutusega saab kursori üle ekraani ühest nurgast teise.

Paraku tundub kuul olevat pisut ebatäpsem, kui hiire laual lohistamine või on see lihtsalt harjumuse asi. Arhitektid on kuuliga tegutsenud aastaid ja ei taha laual liigutatavatest hiirtest midagi kuulda, seega võib kõik ka harjumuse kaela ajada. Inimene, kes on eluaeg harjunud hiirt liigutama, peab tõsiselt pingutama, et kuuli jaoks käsi ära harjuks, kuigi see pidi olema ergonoomilisem ja vähem randmele survet avaldav. Kui aga randmega on probleemid, tasub seda lahendust proovida. Logitechi kuuliga hiir ehk Trackball on ikkagi nii täpne, et mõne odava hiire täpsus on kindlasti ületatav. Harjuda on vaja.

PLUSSID

+ ergonoomiline, rannet ei pea liigutama

+ üllatavalt täpne trackball

+ Bluetooth ja USB adapteriga raadio teel ühendus

MIINUSED

- esialgu nõuab hiir õppimist ja harjumist

- harjumatule pole trackball nii täpne, kui ollakse harjunud hea tavalise hiirega (harjumuse asi)

- puudub kaabliühenduse võimalus

TEHNILISED ANDMED

Trackballiga hiir Logitech ERGO M575

Hind: ca 50 eurot

Sensoritehnoloogia: Logitech Advanced Optical Tracking, täpsus 400 dpi kuni 2000 dpi

Nupud: 5 (vasak/parem klõps, edasi/tagasi, kerimisrullik vajutusnupuga)

Toide: üks AA patarei, tööaeg Unified adapteriga 2 aastat, Bluetoothiga 20 kuud

Ühendus: USB adapter, Bluetooth

Tarkvara: Logi Options+ macOS 10.15 või uuemale või Windows 10 või uuemale operatsioonisüsteemile

Ühilduvus: Bluetoothiga - Windows 10,11 või uuem, macOS 10.15 või uuem, iPadOS 14 või uuem Linux, ChromeOS; USB adapteriga - Windows 10,11 või uuem, macOS 10.15 või uuem, ChromeOS, Linux

Kaal: 145 grammi