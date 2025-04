Vaikus sõrmede all: testis Logitechi uus kombo klaver + hiir nimega MK295

Kas klahvide klõbin ja hiireklikkide valjud klõpsud ajavad sind vaikses kontoris või koduses töönurgas kergelt hulluks? Logitech lubab oma uue MK295 vaikse klaviatuuri-hiire komplektiga tuua rahu majja. Vaatame, kas see ikka on nii.

Nende SilentTouch tehnoloogia peaks eemaldama üle 90% tüütutest helidest, ilma et peaksid loobuma harjumuspärasest trükkimis- ja klikkimistundest. Võtsime selle ahvatleva lubaduse luubi alla, et näha, kas vaikus saabub tõesti ilma kompromissideta või peidab ligi 50-eurone hinnasilt endas ka mõningaid konkse.

Kas tulemuseks on täiuslik harmoonia või vaikne pettumus? Sukeldume vaiksel klõbinal testimisse!

Esimesed muljed ja disain

Karbist välja võttes üllatab komplekt oma kergusega.

Klaviatuur on täissuuruses, pakkudes kõike vajalikku – eraldi numbriplokk paremal ning mugavad meedianupud (8 kiirklahvi) ülal eraldi ridades.

Väga teretulnud disainimuudatus on sisse-välja lülitamise nupp, mis asub klaviatuuri peal, mitte põhja all – enam ei pea selle lülitamiseks klaviatuuri ümber pöörama.

Stabiilsuse ja ergonoomika eest hoolitsevad tagaküljel lahtikäivad jalad, mis annavad klaviatuurile mugava kaldenurga.

Üks huvitav ja praktiline detail on klaviatuuri vedelikukindlus. Läbivad augud klahvide vahel tähendavad, et kui kogemata kohvitassi või midagi veel ümber ajad, voolab vedelik lihtsalt läbi ega riku elektroonikat.

See on suur pluss igasse kohta, kus süüakse-juuakse arvuti taga. Küpsisepuru peab klahvide vahelt muidugi ise ära koristama.

Vaikus praktikas: klahvid ja klõpsud

Nüüd kõige olulisema juurde – kas see komplekt on tõesti vaikne?

Jah, on küll! Logitechi SilentTouch tehnoloogia teeb oma tööd väga hästi. Klahvid liiguvad pehmelt, justkui sametiselt, ja kostub vaid väga kerge, summutatud pladin. Võrreldes tavalise klaviatuuriga on erinevus nagu öö ja päev. See sobib ideaalselt avatud kontorisse, raamatukokku või kodukontorisse, kus ei taha teisi häirida.

Ka hiire nupud on tänu SilentTouch´ile muljetavaldavalt vaiksed. Klikk on peaaegu kuuldamatu, säilitades samas hea tagasiside. Klahvikäik on pigem pikk ja pehme, mis võib eriti meeldida vanema kooli kasutajatele, kes on harjunud mehaaniliste või suurema käiguga klaviatuuridega – tunnetus on endiselt olemas, aga ilma lärmita.

Hiir: komplekti nõrgim lüli?

Kui klaviatuur kogub peamiselt kiidusõnu, siis hiir jätab kahetisema mulje.

Esiteks on see väga pisike. Suurema käega kasutaja jaoks kaob see lausa peopessa ära ja võib pikemal kasutamisel ebamugavaks muutuda. Kuigi sensor on Logitechile omaselt kiire ja täpne enamikel pindadel, tundub hiire üldine ehitus pisut kipakas ja õrnake.

Funktsionaalsuselt on hiir baastasemel: kaks nuppu ja rullik. Testeksemplari puhul oli märgata, et rullik käis kerides kergelt millegi vastu korpuse sees, tekitades vaikset sahinat – see oli isegi kuuldavam kui nupuvajutused ise.

Loodetavasti oli tegemist konkreetse hiire väikse tootmisdefektiga, kuid see rikkus pisut ka üldist head muljet.

Kokkuvõttes sobib see hiir oma kompaktsuse tõttu hästi pigem kergeks reisihiireks kui igapäevaseks tööhobuseks. Komplekti hind aga ei tee ainult klaviatuuri sellepärast kehvaks ostuks. Osta see kombo ja mõni tõsisem hiir juurde, saad ka reisihiire.

Ühenduvus ja lisafunktsioonid

Komplekt ühendub arvutiga kaasasoleva väikese USB-adapteri kaudu, kasutades stabiilset 2.4 GHz raadiosidet, mille tööraadiuseks lubatakse kuni 10 meetrit. Esimene ühendus luuakse automaatselt ja kiirelt (umbes kolme sekundiga) ning testimise ajal katkestusi ei esinenud.

Adapteril puudub aga selge märgistus (nt Logitechi uuem Bolt standard), seega tuleb tõenäoliselt leppida just selle konkreetse adapteriga ning seda ei saa teiste Logitechi seadmetega sama adapteri alla ühendada. Ega pole ka väga vajadust, kui sul on komplekt juba olemas.

Kahjuks puudub komplektil nii Bluetooth-ühenduse võimalus kui ka tugi mitme seadmega samaaegseks ühendamiseks. See piirab kasutusvõimalusi neil, kes sooviksid klaviatuuri ja hiirt kasutada näiteks vaheldumisi sülearvuti ja tahvel- või lauaarvutiga.

Üks üllatav ja kasulik nupp klaviatuuril on arvuti väljalülitusnupp. Sülearvuti puhul pani see masina testimisel kenasti unerežiimile. See võib olla mugav lahendus kasutajatele, kes kipuvad arvutit monitori nupust välja lülitama või kui arvutikast on kuskil laua all kaugustes. Sisselülitamiseks tuleb siiski kasutada arvuti enda toitenuppu.

Patareid ja hind

Toiteallikate osas on väike ebakõla: klaviatuur vajab kahte AAA-patareid, hiir aga ühte AA-d. See tähendab, et pead varuks hoidma kahte eri tüüpi patareid.

Õnneks lubab Logitech väga pikka patareikestvust: klaviatuuril kuni 36 kuud ja hiirel kuni 18 kuud, millele aitavad kaasa ka seadmete toitelülitid.

Komplekti hind jääb tavaliselt 50 euro kanti, mis on sellise funktsionaalsusega (eriti vaikse klaviatuuri) kohta üsna mõistlik. Lisaks on toode sertifitseeritud süsinikuneutraalseks, mis tähendab, et Logitech on investeerinud süsinikuheite kõrvaldamisse. Samas on pakendis kaasas hulk kilekotte, mis tundub natuke vastuoluline. Mõned varasemad Logitechid on olnud pakitud ilusti taaskasutatud paberisse.

PLUSSID

Väga vaikne: nii klaviatuur kui hiir on tänu SilentTouch tehnoloogiale tõesti peaaegu hääletud.

nii klaviatuur kui hiir on tänu SilentTouch tehnoloogiale tõesti peaaegu hääletud. Mugav klaviatuur: täissuuruses, numbriploki ja meedianuppudega, hea pika käiguga klahvid.

täissuuruses, numbriploki ja meedianuppudega, hea pika käiguga klahvid. Vedelikukindel disain: läbivad augud kaitsevad juhuslike vedelikuvalamiste eest.

läbivad augud kaitsevad juhuslike vedelikuvalamiste eest. Pikk patareide kestvus: kuni 3 aastat klaviatuuril ja 1,5 aastat hiirel.

kuni 3 aastat klaviatuuril ja 1,5 aastat hiirel. Mõistlik hind: pakub head väärtust, eriti klaviatuuri osas.

pakub head väärtust, eriti klaviatuuri osas. Mugav toitelüliti klaviatuuril: asub pealpool, mitte põhja all.

asub pealpool, mitte põhja all. Arvuti unerežiimi nupp: huvitav lisafunktsioon.

huvitav lisafunktsioon. Stabiilne juhtmevaba ühendus: 2,4 GHz USB-adapteriga.

MIINUSED

Väga väike ja kipakas hiir: ei pruugi sobida suurema käega kasutajatele või intensiivseks tööks.

ei pruugi sobida suurema käega kasutajatele või intensiivseks tööks. Hiire rulliku võimalik sahin: võis olla testmudeli viga, aga tasub tähele panna.

võis olla testmudeli viga, aga tasub tähele panna. Puudub Bluetooth: pole kallimatele mudelitele omast mitmikühendust (lisaks 2,4 GHz ka Bluetooth) ning puudub mitme seadme tugi.

pole kallimatele mudelitele omast mitmikühendust (lisaks 2,4 GHz ka Bluetooth) ning puudub mitme seadme tugi. Vajab erinevaid patareisid: sahtlis peab varuks olema nii AAA kui AA.

Kellele see komplekt sobib?

Logitech MK295 Silent Wireless Combo on tõeliselt vaikne, funktsionaalne, mugav ja pakub suurepärast trükkimiskogemust, eriti neile, kes hindavad pikemat klahvikäiku ja vedelikukindlust.

Hiir on aga kompromiss. Selle väiksus ja pisut habras tunnetus ei pruugi kõigile sobida, eriti kui otsid midagi igapäevaseks pikaks kasutuseks. reisihiirena aga sobib oma kompaktsuse ja lihtsusega ning erinevatel pindadel töötamisega.

Kellele siis see komplekt sobib? Kindlasti neile, kelle jaoks vaikus on absoluutne prioriteet. See on shea valik avatud kontorisse, kodukontorisse hilisõhtusteks töötundideks, õppuritele ühiselamusse või isegi elutuppa meediakeskuse vaikseks juhtimiseks. Kui otsid eelkõige väga head ja vaikset klaviatuuri ning oled nõus leppima lihtsama (või kaasaskantavaks mõeldud) hiirega ning Bluetoothi ja mitme seadme toe puudumine pole takistuseks, siis on see ligi 50-eurone komplekt oma hinda väärt. Suurema käega kasutajatel soovitaks aga enne ostu hiire sobivust hoolikalt kaaluda või võimalusel poes proovida.



TEHNILISED ANDMED

Klaviatuuri-hiire komplekt Logitech MK295 Silent Wireless Combo

Hind: ca 50 eurot

Ühendus: 2,4 GHz raadioühendus, kuni 10 meetrit

Klaviatuur: kõrge käiguga, SilentTouch vaikne tehnoloogia, 90% tavalisest vaiksem, reguleeritav jalgade kõrgus (kalde reguleerimiseks), pritsmekindel disain, ühendus nano USB adapteriga (USB A), väljalülituse nupp, toiteks 2 AAA akut (kestavad kuni 36 kuud), kaal 498 grammi patareidega

Hiir: SilentTouch vaikne tehnoloogia, kaks nuppu ja rullik (koos rullikunupuga), sisse-välja lülitamise nupp, toiteks üks AA patarei (kestab kuni 18 kuud), kaal 75,2 grammi patareiga

Süsteeminõuded: Windows 10, Windows 11, ChromeOS, üks vaba USB port