Kuidas kuulda vastast enne, kui tema märkab sind: Logitechi G522 muudab reegleid

Kujuta ette olukorda, kus iga samm, iga krõps ja iga relva laadimine kajab teie kõrvus enne, kui vastane isegi teab, et te olete lähedal. See ei ole enam ulme, vaid reaalsus, mis on nüüd käeulatuses. Logitech G, mängumaailma tontud tootja, on just avanud ukse uude helimaailma oma revolutsioonilise G522 mängijate peakomplektiga.

See pole lihtsalt järjekordne peakomplekt, vaid salarelv, kuues meel, mis annab kohati eelise igas virtuaalses lahingus.

Täpsus, mis toob võidu koju

Šveitsis Lausanne'is ja Californias San Joses paiknev Logitech G teatas 21. mail 2025 uuest Logitech G522 mängijate peakomplekti turuletoomisest. See G5 seeria uusim liige on loodud spetsiaalselt mänguritele, kes nõuavad kvaliteeti, olenemata sellest, kas nad mängivad arvutis, konsoolil või mobiilil.

G522 peamiseks trumbiks on selle helitäpsus, mis on saavutatud 48 kHz/24-bitiste PRO-G draiverite abil. See tähendab, et mängijad kuulevad iga pisidetaili, mis võistlusmängudes on elutähtis – olgu selleks siis vastase sammude kaja kuskilt kaugusest või relva laadimise vaikne klõpsatus. See on nagu teravdatud kuulmine, mis annab ülevaate olukorrast, enne kui teine osapool arugi saab.

Kuid mis oleks täpne heli ilma selge suhtluseta?

G522 on varustatud ka 48 kHz/16-bitise mikrofoniga, mis on täiustatud BLUE VO!CE tehnoloogiaga. See tagab selgema kõnesuhtluse kohandatavate reaalajas filtritega, mis on ideaalsed nii meeskonnamängude strateegiate paika panemiseks kui ka sujuvate voogedastusseansside läbiviimiseks. Sõnad kostuvad selgelt ja moonutamata.

Mugavus kestab tunde

Pikad mängumaratonid seavad peakomplektidele kõrged nõudmised. G522 on disainitud just sellisteks olukordadeks. Laiemad mäluvahu ja hingava kangaga kõrvaklapid ning ümber pööratav ühendusriba jaotavad kaalu ühtlaselt ja parandavad õhuvoolu.

Logitech G on testinud sobivust prillidega ja kõrvarõngastega mängijate peal, et oleks mugavam kõigile. Populaarsest G733 mudelist edasi arendatud G522 on sujuvamate, kosmosest inspireeritud joonte ja saleda, kuid kerge konstruktsiooniga, mis on vaatamata tugevale ehitusele mugavam.

Mitmekülgsed klapid

See peakomplekt on tõeline kameeleon, mis kohandub vajadustega. G522 ühildub kolme režiimiga: LIGHTSPEED juhtmevaba side, Bluetooth-ühendus ning USB-C. See tagab probleemideta ülemineku erinevate seadmete vahel, olgu selleks siis strateegilised mitme mängijaga lahingud arvutis, uute maailmade avastamine konsoolil või lihtsalt sõpradega lobisemine mobiiltelefonis.

Logitech G HUB tarkvara ja Logitech G mobiilirakendus annavad uued võimalused heli kohandamiseks kümne sagedusribaga ekvalaiseriga, LIGHTSYNC RGB valgustusseadetega, mikrofoni seadetega ning kuni kolme siseprofiiliga.

Keskkonnasõbralik disain

Logitech G on G522 disainimisel pööranud tähelepanu jätkusuutlikkusele.

Peakomplektis on kasutatud 27% ringlusse suunatud plasti ja madala süsinikusisaldusega alumiiniumi. Lisaks sellele on komplektil 20% väiksem trükkplaat ja kergemad kõlarimagnetid (4,2 grammi võrreldes vanemate mudelite 6,8 grammiga), et vähendada materjalikasutust. G HUB-i tarkvara uus Battery Health funktsioon reguleerib laadimist 80 protsendini, et pikendada aku tööiga.

Saadavus ja hind

Logitech G522 mängijate peakomplekt on saadaval musta ja valgena ning soovitusliku hinnaga 169 eurot.

PLUSSID

Helikvaliteet: 48 kHz/24-bitised PRO-G draiverid toovad esile detailse heli.

48 kHz/24-bitised PRO-G draiverid toovad esile detailse heli. Selge mikrofon: BLUE VO!CE tehnoloogia tagab selge suhtluse.

BLUE VO!CE tehnoloogia tagab selge suhtluse. Mugavus: testid ja disain tagavad pikaajalise mugavuse.

testid ja disain tagavad pikaajalise mugavuse. Ühenduvusvõimalused: LIGHTSPEED, Bluetooth ja USB-C.

LIGHTSPEED, Bluetooth ja USB-C. Põhjalik kohandamine: G HUB tarkvara ja mobiilirakendus pakuvad palju seadistusvõimalusi.

MIINUSED

Hind: võib olla mõnele kasutajale liiga kõrge.

võib olla mõnele kasutajale liiga kõrge. BLUE VO!CE tehnoloogia eelised võivad olla vähemärgatavad tavakasutaja jaoks.