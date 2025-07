Kuidas päästa märjaks saanud kõrvaklappe? 3 soovitust

Suur osa inimesi kasutavad mugavaid juhtmevabu kõrvaklappe, kuid suvisel ajal juhtub ikka, et need kukuvad vette või saavad muud moodi märjaks. Halvemal juhul võib veekahjustus tähendada seda, et kõrvaklapid tuleb minema visata, kuid väga paljudes olukordades võib kiire tegutsemine need siiski päästa.

"Uuemad juhtmevabad kõrvaklapid on tegelikult niiskuskindlad. See tähendab, et väike suvine vihm neile midagi ei tee ja tavapärase kasutamise korral kõrvaklappide niiskuskindluse pärast muretsema ei pea. Probleemseks võivad osutuda olukorrad, kus kõrvaklapid kukuvad tervenisti vette," selgitas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

"Kuigi kõrvaklappidega sporditegemine on nende seadmete täiesti normaalne kasutamine, siis veespordialade puhul, kus on oht märjaks saada, pole mõistlik neid kasutada ning samuti ei ole hea, kui neid sauna minnes kõrva jäetakse," lisas ta.

Kolm sammu, mida märgade kõrvaklappide päästmisel teha

Võta klapid veest välja nii kiirelt kui saad ja tee kõik, mis võimalik, et vesi neist välja tuleks. Raputa kõrvaklapid mõõdukat jõudu kasutades kuivaks ja seejärel pühi need lapiga või majapidamispaberiga lõplikult kuivaks. Lase kõrvaklappidel kuivada. Kui vähegi võimalik, las kuivavad umbes ööpäeva või isegi rohkem. Fööni pole soovitav kuivatamiseks kasutada, sest kuumus võib samuti seadme komponente kahjustada. Veendu, et kõrvaklapid on kuivad. Isegi kui need tunduvad kuivana, siis võib sisemuses veel niiskust olla ja kui liiga vara need sisse lülitad või laadima hakkad, võib tekkida lühis, mis muudavad halvimal juhul klapid lõplikult kasutuskõlbmatuks.

Juhtum elust enesest – kõrvaklapid, mis elasid pesumasinas käigu üle

Sisulooja Heelia Sillamaa kõrvaklapid sattusid läbi õnnetu juhuse pesumasinasse.

"Minu kõrvaklapid on küll IP57 standardi alusel veekindlad, kuid tootja pole kindlasti ette näinud, et need keerleksid tund aega pesumasinas. Ega see pesuvahendis ja kuumas vees suplemine ning tsentrifuugis pöörlemine mu Galaxy Buds3 Pro’de jaoks ilmselt kerge olnud, kuid pärast järgmise hommikuni kuivamist olid need taas igati töökorras," kirjeldas ta oma kogemust.

Sillamaa sõnul sai pärast vahejuhtumit kõrvaklappe kasutada nagu poleks midagi sellist olnudki ja isegi nende mürasummutuse funktsioon töötas sama hästi kui varem.

"See juhtum näitab, et kui su kõrvaklapid saavad märjaks, ei tähenda see tingimata nende lõppu. Kiire reageerimine, kannatlikkus ja õiged kuivatamismeetodid võivad seadme päästa. Samuti ei maksa unustada, et veekindlusel on piirid ja kõige kindlam on kõrvaklapid juba ennetavalt veest võimalikult kaugel hoida," lisas Pennar.