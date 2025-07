Huvi TalTechi doktorantuuri vastu tegi rekordi – ka eestlaste seas

Kui tavaliselt pürgib suvise vastuvõtu ajal Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppesse keskmiselt 500-600 inimest, siis sel suvel tõusis see arv üle 1300. „Just nii palju esitati avaldusi,“ rõõmustas TalTechi teadusosakonna doktoriõppe valdkonna juht Kaire Kaljuvee.

Avalduste arv tegi eelmiste aastatega võrreldes seega üle 50%-lise hüppe ja oluliselt kasvas ka eestlastest doktoriõppesse kandideerijate arv. Välismaalaste huvi TalTechi vastu on endiselt väga suur.

Kokku esitati 1303 avaldust ca 100 õppekohale. Kolmandik kandideerijatest on naised.

Kuigi TOP 3 riikide seas ei ole varasemate aastatega muutusi – kandideerijatest on 27% Pakistanist, 16% Indiast ja 15% Iraanist, siis eestlastest kandideerijate arv on kasvanud poole võrra.

Lisaks on Euroopa Liidust ja OECD riikidest kandideerijate arv üle poole võrra suurem ning ka riikide rohkus muljetavaldav.

„Kui varasemalt on kandidaadid olnud ca 10-15 erinevast Euroopa või OECD riigist, siis sel suvel kandideeris meile koguni 31 erinevast Euroopa või OECD riigist pärit inimesi,“ lisas Kaljuvee.

Eestlaste huvi kasvas hüppeliselt

Põhjusi, miks doktorantuur on muutunud varasemast populaarsemaks, on Kaljuvee sõnul mitmeid. Nii meediast kui ka poliitikute ja teadlaste viimaste aastate sõnavõttudest on kõlama jäänud, et eestikeelne teadus on ohus, lisaks on teaduspõhist lähenemist vaja riigi juhtimisel, ettevõtluses, tööstuses ja mujal. Sel põhjusel viis TalTech 2025. aasta suvel esmakordselt läbi sihitud doktorantuuri vastuvõtukampaania, mis keskendus just Eesti ülikoolide magistrikraadiga lõpetanutele, tööstusdoktorantuurile ja karjääripöörajatele.

Teadlase kuvand on ühiskonnas samuti muutunud – nad on rohkem pildil ja tutvustavad oma teadussaavutusi, mis muudavad maailma.

„Kampaania keskne sõnum – Doktorantuur kui mõjuga töö – tõi selgelt esile doktorantuuri kui sisuka ja ühiskonda mõjutava karjäärivaliku,“ nendib Kaljuvee, kelle sõnul ei ole doktorantuur pelgalt akadeemiline tee, vaid võimalus panustada ühiskonda, arendada tipptasemel teadmisi ning kujundada tulevikku.

Kampaania õnnestus, sest eestlastest kandideerijaid on eelnevate aastatega võrreldes enam kui poole võrra rohkem. „See näitab, et doktorantuur kui teaduspõhine ja tähendusrikas töövorm kõnetab üha enam kohalikke kõrgharidusega spetsialiste.“

Lisaks saavad TalTechi doktorant-nooremteadurid Eesti keskmisest palgast ja ka teiste Eesti ülikoolide doktorant-nooremteaduritega võrreldes kõrgemat töötasu.

Millised erialad olid eriti populaarsed?

Valdkondadest oli Kaljuvee sõnul populaarseim ärindus, majandus ja valitsemine, kus kõigi erialade peale kokku kandideeris keskmiselt 33 inimest kohale.

„Ärinduse erialal oli konkurss keskmiselt 38 kandidaati kohale. See ei ole aga suurima konkursiga eriala – nimelt keemia ja biotehnoloogia erialal oli rekordiliselt keskmiselt 52 avaldust kohale. Loodusteaduste valdkond oligi konkursi mõttes populaarsuselt teisel kohal,“ ütles Kaljuvee.

Arvuliselt esitati enim avaldusi Tehnikateaduste doktoriõppeprogrammi. Seal on ka enim erialasid ja seega enim avatud positsioone (konkurss keskmiselt 18 avaldust kohale). Tehnikateaduste valdkonnas olid populaarseimad erialad tootmis- ja materjalitehnika, robootika, transport ja logistika (keskmiselt 33 avaldust kohale) ning keskkonna-, ranniku- ja meretehnika (keskmiselt 31 avaldust kohale).

Just EL-i riikidest pärit kandidaatide rohkust võib Kaljuvee sõnul seletada asjaoluga, et esmakordselt avaldas TalTech doktorant-nooremteadurite töökuulutused rahvusvahelises värbamisportaalis „Academic Positions“. Portaali kasutuselevõtu eesmärk on meelitada TalTechi kõrgel tasemel kandidaate meie sihtriikidest ning tagada seeläbi kvaliteetne teadustegevus ja järelkasv. Samuti tõsta TalTechi nähtavust rahvusvaheliselt. Kandideerijate avaldustest selgus, et tihti leitigi doktorantuuri kohta infot just sealt.