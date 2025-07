Windows 11 sai endale iseparanemisvõime

Windows 11 on katki? Vali, kuidas seda nüüd parandama hakata.

Kui sinu arvuti keeldub ootamatult käivitumast, ees on must ekraan (jah, sinine surmaekraan on nüüd must) ning vilkuv kursor ei tee midagi – siis on ju täielik paanika! IT-asjatundjad teavad seda tunnet liigagi hästi. Just selliste peavalude vältimiseks on Microsoft välja töötanud Windows 11 uue funktsiooni nimega Quick Machine Recovery (QMR), mis lubab Windowsi seadmetele iseseisvat taastumist kriitilistest tõrgetest.

See on justkui operatsioonisüsteemi enesetervendamise võimekus, mis toob leevendust nii kodukasutajatele kui ka IT-administraatoritele.

Miks on QMR nii tähtis?

QMR on osa Microsofti laiemast Windowsi vastupanuvõime algatusest, mis sai hoogu juurde pärast 2024. aasta juulis toimunud ulatuslikku CrowdStrike´i tõrget.

See intsident viis miljonite Windowsi arvutite ja serverite seiskumiseni üle maailma, nõudes iga masina eraldi parandamist. QMR on loodud just selliste stsenaariumide vältimiseks, pakkudes lahendust, mis suudab arvuteid kaugelt elustada isegi siis, kui need Windowsi õigesse keskkonda ei suuda ise käivituda.

Kuidas QMR töötab?

Kui Windows 11-ga seade end korduvalt käivitada ei suuda, astubki mängu QMR.

Protsess on automatiseeritud ja koosneb mitmest järgmisest etapist.

WinRE käivitamine: seade siseneb automaatselt Windowsi taastekeskkonda (WinRE), mis on spetsiaalne keskkond süsteemi veaotsinguks ja taastamiseks.

seade siseneb automaatselt Windowsi taastekeskkonda (WinRE), mis on spetsiaalne keskkond süsteemi veaotsinguks ja taastamiseks. Võrguühendus ja skaneerimine: WinRE-s loob arvuti ise võrguühenduse ja skaneerib Windows Update´i spetsiifiliste paranduste ehk "ravimite" leidmiseks, mis lahendaksid käivitusprobleemi.

WinRE-s loob arvuti ise võrguühenduse ja skaneerib Windows Update´i spetsiifiliste paranduste ehk "ravimite" leidmiseks, mis lahendaksid käivitusprobleemi. Automaatne allalaadimine ja rakendamine: kui lahendus leitakse, laaditakse see automaatselt alla ja rakendatakse.

kui lahendus leitakse, laaditakse see automaatselt alla ja rakendatakse. Taaskäivitus ja kontroll: seejärel arvuti taaskäivitub, et kontrollida, kas probleem on lahenenud.

seejärel arvuti taaskäivitub, et kontrollida, kas probleem on lahenenud. Korduvad katsed: kui probleem püsib või lahendust koheselt ei leita, proovib süsteem uuesti vastavalt konfigureeritavatele intervallidele. See võib aega võtta tunde.





QMR-i võtmeomadused

Iseparaneva Windowsi võtmeomaduseks on arvuti operatsioonisüsteemi taastamine, kui midagi on nii lootusetult katki, et pilti enam ette ei tule.

Pilvepõhine parandamine laseb seadmetel Windows Update´ist ise parandusi otsida ja Microsofti lehelt alla laadida. Kui see funktsioon on keelatud, proovib seade aga hoopis kohalikku Startup Repair´i.

laseb seadmetel Windows Update´ist ise parandusi otsida ja Microsofti lehelt alla laadida. Kui see funktsioon on keelatud, proovib seade aga hoopis kohalikku Startup Repair´i. Automaatne parandamine automatiseerib taasteprotsessi, võimaldades seadmel ilma käsitsi sekkumiseta parandusi uuesti läbi proovida.

automatiseerib taasteprotsessi, võimaldades seadmel ilma käsitsi sekkumiseta parandusi uuesti läbi proovida. Kaugtaaste: QMR võimaldab Microsoftil või IT-administraatoritel parandusi ka kaugelt paigaldada, kaotades vajaduse füüsilise juurdepääsu järele – eriti väärtuslik on see suuremate laialdaste katkestuste korral.

Seadistamisvõimalusi on olemas üsna mitu.

Home-väljaanded: pilvepõhine parandamine on alati vaikimisi lubatud. Siis lähebki masin ise netist abi otsima.

pilvepõhine parandamine on alati vaikimisi lubatud. Siis lähebki masin ise netist abi otsima. Pro- ja Enterprise -väljaanded: IT-administraatoritel on nendega detailne kontroll QMR-i funktsioonide kohandamiseks või keelamiseks vastavalt vajadusele.

IT-administraatoritel on nendega detailne kontroll QMR-i funktsioonide kohandamiseks või keelamiseks vastavalt vajadusele. Kasutajaliides: QMR-i seadeid saab hallata spetsiaalsel lehel arvuti menüüs Seaded > Süsteem > Taaste > Kiire masina taastamine (QMR), kus kasutajad ja administraatorid saavad funktsiooni sisse ja välja lülitada, skaneerimisintervalle ja taaskäivitamiskäitumist konfigureerida ja üht-teist veel teha.

Saadavus: juba kohal

QMR on tegelikult juba praegu saadaval Windows 11 eelvaateversioonides (versioonid 24H2 ja 25H2) Windows Insiderite programmis. Microsoft plaanib selle vaikimisi lubada kõigil Windows 11 Home´i seadmetel järgmise üldise väljalaske käigus. Pro- ja Enterprise-versioonide kasutajatel jääb aga veel rohkem kontrolli selle seadistamise üle.

Windows 11 versioon 25H2 peaks laiemalt kättesaadavaks saama 2025. aasta teises pooles, tõenäoliselt septembris või oktoobris. QMR-i funktsioonid laaditakse juba Windowsi uuenduse 24H2 versiooniga arvutitesse ja seejärel aktiveeritakse 25H2 värskendusega.

Mõju ja tulevik

QMR on oluline samm Microsofti püüdlustes muuta Windowsi operatsioonisüsteem vastupidavamaks süsteemsete katkestuste ja kriitiliste vigade suhtes, millega maadeldi varem üle maailma. Automatiseerides taastumisprotsessi ja lubades kaugparandust, vähendab QMR üsna palju IT-meeskondade töökoormust ning aitab kasutajatel kiiremini tagasi töö juurde pöörduda. Kui arvuti suudab end ise parandada, jätab see kasutajatele rohkem aega oluliste asjade jaoks. Kuidas see täpsemalt toimib, saavad kõik näha juba mõne kuu pärast.