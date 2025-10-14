Maailma suurimate sekka kuuluv audio- ja e-raamatute voogedastusplatvorm Storytel jõudis Eestisse

2005. aastal Rootsis loodud ning enam kui 25 riigis tegutsev tellimuspõhine audio- ja e-raamatute platvorm Storytel on alates tänasest kättesaadav ka Eesti raamatusõpradele, pakkudes ligipääsu enam kui 700 000 kohalikule ja rahvusvahelisele teosele.

„Eesti on digitaalsete uuenduste ja tugeva lugemiskultuuriga maa. Kuigi audioraamatute turg on siin alles arenemas, näeme suurt kasvupotentsiaali. Eestlaste ainulaadne kombinatsioon tehnoloogilisest valmisolekust ja sügavast armastusest lugude vastu avab meile põnevaid võimalusi. Audioraamatud on suurepärane viis tuua oma igapäevaellu rohkem lugusid ning kuulata raamatuid hetkedel, mil füüsilist raamatut lugeda ei saa,“ ütles Storytel Eesti juht Tuuva Harjanne.

Esialgu pakub Storytel Eestis üle 700 000 audio- ja e-raamatut eesti, inglise, soome ja vene keeles.

Teenuse käivitamisel on platvormil üle 1000 eestikeelse audioraamatu, näiteks „Apteeker Melchior ja nõiutud kabel“ (Indrek Hargla), „Väsinud valguse teooria“ (Kaur Riismaa), „Kadunud sõrmuse mõistatus“ (Ain Kütt), „Viimne vanne“ (M.V. Craven), „Kahetsuse värv“ (Colleen Hoover), „Pulmarahvas“ (Alison Espach), „Kallim“ (Freida McFadden), „Billy Summers“ (Stephen King), „Seltsimees laps“ (Leelo Tungal) jt.

Edaspidi lisandub uusi teoseid iganädalaselt ning platvormile jõuavad ka eksklusiivsed kohalikud teosed, mida leiab ainult Storytelist.

„Kuna ligikaudu 85% kuulamisharjumustest on seotud kohalike autorite ja emakeelsete raamatutega, toob Storyteli saabumine kindlasti palju põnevaid võimalusi Eesti autoritele ja raamatute sisse lugejatele,“ lisas Harjanne.

Kohaliku sisu tagamiseks teeb Storytel koostööd kirjastuste Pegasus, Eesti Raamat ja Hea Lugu loodud platvormiga Digiread. Koostöö kogenud kohaliku digikirjastamise pioneeri ning kirjastustega Varrak ja Tänapäev võimaldab pakkuda suurimat eestikeelsete audioraamatute kataloogi.

„Meil on väga hea meel teha koostööd Skandinaavia juhtiva audioplatvormiga. Digiread ja meie kirjastuspartnerid on Eesti suurimad audioraamatute tootjad ning koos Storyteliga näeme võimalust kogu audioraamatute turgu veelgi kasvatada. Meie ühine eesmärk on luua kirjanikele ja kirjastustele uus ja oluline tuluallikas ning pakkuda Eesti raamatusõpradele parimat võimalikku kuulamiskogemust,“ sõnas Digiread partner Andres Tiisler.

Lisaks audioraamatutele pakub Storytel ka laia valikut Eesti populaarsemaid taskuhäälingusaateid, mida saab platvormil tasuta kuulata.

Storytel Group tegutseb kahes ärivaldkonnas: voogedastus ja kirjastamine. tegemist on ühe maailma suurima audio- ja e-raamatute tellimuspõhise voogedastusplatvormiga, mis loodi Rootsis 2005. aastal. Praeguseks tegutseb platvorm enam kui 25 riigis ning sealt leiab üle 1,8 miljoni teose 55 keeles. Teenus võimaldab igakuist piiramatut lugemist ja kuulamist fikseeritud kuutasu eest. Ülemaailmselt on Storytelil üle 2,5 miljoni kuutasupõhise kliendi, neist ligi 1,3 miljonit Põhjamaades.

Kirjastusüksuse kaudu toob Storytel lugejateni kvaliteetseid lugusid tunnustatud autoritelt eri žanrites läbi mainekate kirjastuste nagu Bokfabriken, Gummerus, Lind & Co, Norstedts Publishing Group, People’s ja Storyside. Ettevõtte peakontor asub Stockholmis.