Verine ajamasin: uus tasuta tulistamismäng on kummardus tõelistele klassikutele

Kas mäletad aegu, kui tulistamismängud ei hoidnud kätt ja igaüks pidi iseenda eest väljas olema? Kui sinu ainsad abimehed olid nobedad näpud ja terav silm ning iga nurgatagune võis varjata vaenlaste karja või päästvat meditsiinipakki? Kui mängud olid ausad, kiired ja andestamatud? Hoia nüüd oma hiirest, sest 21. oktoobril käivitub ajamasin, mis viib meid tagasi otse tulistamismängude halastamatusse kuldajastusse. See hakklihamasin kannab nime Darkenstein 3D ja on kõike muud kui leebe.

Darkenstein 3D ei üritagi varjata oma juuri. Mäng on loodud nii austusavaldusena kui ka edasiarendusena žanri alustaladele nagu Wolfenstein 3D, Doom ja Return to Castle Wolfenstein. See ühendab endas vana kooli puhtalt oskustepõhise lahingu kaasaegsete vimkadega füüsikas, veristes detailides ja keskkonnakaoses. Tulemuseks on midagi metsikut, naljakat ja raevukat – täpselt see, mida retrofännide hinged ihaldavad.

Mängu looja Rowye kirjeldab oma inspiratsiooni nii: "Ma veetsin aastaid selliste mängude maailmas nagu Return to Castle Wolfenstein ja Enemy Territory, luues kaarte nii viimasele kui ka Quake 3-le. Darkenstein 3D on minu viis tuua tagasi seesama kiire ja kaootiline energia. See on toores tulistamismäng, mis elab kusagil esimeste FPS-klassikute, nagu Doom ja Wolfenstein 3D, ning modernse ajastu vahel. Valjem, verisem, tobedam ja loodud selleks, et seda mängitaks täiega."

Hulkur, koer ja verejanuline rott

Mängu keskmes on Ameerika päritolu hulkur Hobo Guy, kes satub 1940. aastatel sügavale vaenlase tagalasse. Kui tema ustav koer Gunther röövitakse, saab kättemaksust tema ainus missioon. Relvastatud vaid haavlipüssi, jäärapäise sihikindluse ja verejanulise rotist kaaslasega, tuleb sul tema päästmiseks võidelda läbi punkrite, losside, orgude ja kõrbete. Tee peal paljastuvad aga tulnukate saladused ja veidrad väed, mis muudavad lihtsa päästemissiooni millekski palju enamaks.

See on lugu meeleheitest, sõprusest ja sellest, kui kaugele on üks mees valmis oma koera nimel minema.

Mängu põhiomadus – puhas adrenaliin

Darkenstein 3D ei raiska aega keeruliste süsteemide peale. See on puhas ja kontsentreeritud märul, mis pakub kõike head ja jätab ebavajaliku välja. See on...

🔫 kiire, vana kooli mängustiil: unusta varjumine, sihtimisabi ja käehoidmine. Siin loevad ainult liikumine, täpne sihtimine ja ellujäämine. Põikle kuulide eest, liigu külgsuunas läbi tulevahetuste ja saa selgeks retrovõitluse surmav rütm;

❤️ lugu meeleheitest (ja ühest koerast): päästa oma röövitud kaaslane Gunther, harutades samal ajal lahti vaenlase kindlustesse peidetud kummalisi müsteeriume;

🏰 13 käsitsi valmistatud taset: sind ootavad lossid, koopad, orud ja kõrbelinnad. Iga tase on täis saladusi, võtmeid, aardeid ja üha kasvavat ohtu;

🐀 muuda lahinguväli oma tigeda rotist abilise abil kaoseks, juhi vaenlaste tähelepanu kõrvale, kombineeri teda granaatidega ja külva täielikku hävingut;

💥 plahvatuslik füüsika ja verine detailirohkus: vaenlased lendavad tükkideks ja kukuvad kaltsunukkudena eriti efektsetes tulevahetustes. Esemed purunevad, praht lendab laiali ja iga kuul jätab endast märgi;

💯 ei mingeid mikrotehinguid: mängus puuduvad mikrotehingud, battle pass'id ja virtuaalsed valuutad, saad ühe täieliku ja eraldiseisva retro-FPS kogemuse.

Darkenstein 3D ilmub täisversioonis 21. oktoobril ja on kõigile mängimiseks täiesti tasuta. Mängu väljaandjaks on legendaarne Microprose ning arendajatel on juba töös ka esimene DLC.

Kui sinu mänguriveri vemmeldab vanade heade ja ausate tulistamismängude järele, siis märgi see kuupäev oma kalendrisse punasega. Tõeline adrenaliinilaks ootab.