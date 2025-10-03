Tallinna bussid saavad targad sensorid, et leida katkiseid või puuduvaid liiklusmärke

Tallinnas algas sel sügisel pilootprojekt, kus linnaliinibussid ja prügiautod hakkavad otsima katkiseid või puuduvaid liiklusmärke. Selleks paigaldavad Tallinn linn ja FinEst Targa Linna Tippkeskuse teadlased sõidukitele erilised sensorid ehk targad kaamerad. Uus süsteem aitab linnal saada kohest infot liiklusmärkide seisukorra või puudumise kohta.

Mobiilsed sensorid teevad odavamalt

Igapäevaselt liikuvatest bussidest ja prügiveokitest saavad andmekogujad, mis töötlevad andmeid tehisintellekti abil ning edastavad olulisemad tulemused turvalisse pilvekeskkonda, kust need on linnale kohe kasutatavad. Liikuvate andmekogujate eeliseks on, et need kasutavad ära juba olemasolevat sõidukiparki.

Projekti eestvedaja Uljana Rensalu FinEst Targa Linna Tippkeskusest selgitas, et lahendus on väga nutikas ja pandlik: „Tänu olemasolevatele sõidukitele paigaldatud liikuvatele sensoritele on võimalik andmete kogumine ja töötlemine automatiseerida ilma lisasõidukit kasutamata, mis omakorda vähendab kulusid. Linn saab pidevalt ajakohast ja usaldusväärset infot, ilma vajaduseta töötajaid olukorda kohapeal jälgima saata.“

„Projekti realiseerumisel soovib Tallinna linn tõsta liikluskorraldusvahendite seisukorra kvaliteeti. Tehnoloogia areng ja selle kasutuselevõtt aitab tulevikus kiiremini probleeme tuvastada ning sealjuures teha seda säästlikumalt ja vähendada inimfaktorist tulenevaid vigu,“ lisas Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Virko Noor.

Pilootprojekt Euroopas

Tegemist on katseprojektiga, mille eesmärk on hinnata, kui hästi uus süsteem toimib. Tallinn ei ole ainus linn Euroopas, kus selliseid nutikaid sensoreid katsetatakse – sama tehnoloogia mõõdab õhu kvaliteeti Iirimaa pealinnas Dublinis ning tuvastab teedeauke Horvaatia Pula linnas.

Süsteemi paindlikkus võimaldab koguda andmeid kõigist kolmest linnast ja neid omavahel võrrelda.