Samsungi selle aasta tehisarust pungil telerite valik on kohe Eestis saadaval

Samsungi 2025. aasta uued telerid ja helisüsteemid jõuavad Eestisse müügile 26. maist. Uue põlvkonna seadmete keskmes on Samsung Vision AI, tehisintellekt, mis kohandab heli ja pilti vastavalt vaataja harjumustele, sisule ja isegi toa valgusele.

Hiljutisel “The Home of Vision” esitlusel tutvustas Samsung oma selle aasta uusimaid telereid ja helisüsteeme. Külastajad liikusid läbi interaktiivsete elamusalade, mis keskendusid igaüks mõnele inimeste lemmiktegevusele teleri ees: filmide vaatamine, mängimine ja spordi jälgimine. Igas alas näidati, kuidas Samsung Vision AI ainult ei paranda pildi- ja helikvaliteeti, vaid pakub täiesti uusi viise nende elamuste nautimiseks.

“Samsung on olnud maailma enim müüdud teleribränd juba 19 aastat järjest. Sel aastal oleme pannud tehisaru korralikult proovile. Samsungi uus Vision AI tehnoloogia kohandub automaatselt vaadatava sisuga, et pakkuda parimat võimalikku elamust,” selgitas Samsungi koolitusjuht Alari Pennar, “ükskõik, kas naudid filmi, spordivõistlust või mängid konsoolil, uus teler muudab pildi ja heli ideaalseks, võttes arvesse kõike, nii tegevust ennast, su eelistusi ja keskkonda, kus asud.”

Tehisaru jälgib reaalajas pildi liikumist

Filmilahendustes tuvastab AI pilditehnoloogia automaatselt vaadatava žanri ja häälestab pildi vastavalt. Tehisintellekt analüüsib nii sisu kui ka ruumi valgustingimusi, et luua selge ja sügav pilt. AI helitehnoloogia arvestab samal ajal toa akustikaga ja loob ruumilise helipildi.

“Uute seadmete helikvaliteeti on märgatavalt täiustatud. AI Sound töötab koos uusimate Q-seeriaribakõlaritega, mis tänu Q-Symphony lahendusele sulanduvad teleriga ühtseks kinoelamuseks,” lisas Pennar.

Spordihuvilistele on mõeldud AI Pro liikumisetäiustaja, mis teravdab madala resolutsiooniga pilti, vähendab hägusust ja moonutusi. “Näiteks jalgpalli vaadates jälgib Vision AI palli liikumist reaalajas ja hoiab seda fookuses. Nii on iga hetk ekraanil selge ja elav. Justkui oleksid ise staadionil,” kirjeldas Samsungi koolitusjuht.

Mänguritele võib Vision AI olla tõeline mängumuutja. AI automaatne mängurežiim tunneb ära mängužanri ja kohandab teleri vastavalt. “Näiteks saad liikuda RTS-mängult FPS-ile ilma käsitsi sätteid muutmata,” selgitas Pennar.

Uus Glare-Free tehnoloogia ja helisüsteemid

2025. aasta mudelid kasutavad uuendatud kvanttäpptehnoloogiat, mis toob ekraanile erksad toonid ja sügava musta. Valitud Neo QLED ja OLED mudelitel on uus peegeldumise vastane kate, mis säilitab pilditeravuse ka eredas valguses.

Heli poolel toetavad Q-seeria ribakõlarid (nt HW-Q990F ja HW-Q930F) ruumilise heli formaate Dolby Atmos ja DTS:X, tagades võimsa ja mitmekihilise helikogemuse.

Alates 26. maist müügile tulevad mudelid hõlmavad nii tipptasemel Neo QLED, OLED ja QLED telereid, aga ka elustiiliseeriate lemmikuid The Frame mudeleid, millest täiesti uus ja eriline mudel on The Frame Pro. Lisaks tuleb ka ribakõlarite Q-seeria: