LG ületas esimesena Euroopas OLED-telerite müügis 10 miljoni piiri

LG Electronics (LG) on esimene tootja, kellel õnnestus OLED-telerite müügiga ületada Euroopas 10 miljoni piir. Olulise verstapostini jõuti käesoleva aasta teises kvartalis.

Alates 2013. aastast, mil LG tõi Euroopa turule oma esimesed OLED-telerid, on selle Lõuna-Korea tootja positsioon telekamaailmas pidevalt kasvanud. Praeguseks on LG saavutanud juhtpositsiooni, hõivates 2025. aasta esimeses kvartalis 56,4% Euroopa OLED-telerite turust.

LG Baltikumi piirkonna juht Sergey Samoilenko rõhutas, et LG OLED-tehnoloogiast on saanud paljude Euroopa ja Balti leibkondade esimene valik: "Oleme uhked, et LG OLED-tehnoloogiast on saanud järjest rohkemate Balti ja Euroopa leibkondade esimene valik. OLED-telerite turg on pidevas kasvus ning segmendi liidrina oleme pühendunud tarbijale pakkuma uuenduslikke lahendusi ning tippkvaliteeti nii pildikvaliteedis, erilahendustes kui ka kasutajakogemuses," selgitab Samoilenko.

OLED-i võlujõud: sügavam must, erksamad värvid

Mis aga teeb OLED-telerid teistest erilisemaks ja miks eelistavad tarbijad just neid nii palju?

Kujuta ette, et pilt ei ole lihtsalt ekraanile kuvatud värvid, vaid iga pisike piksel on omaette valgusallikas. See tähendab, et OLED-telerid suudavad kuvada täiesti tumedaid toone, mis annab pildile sügavuse ja kontrastsuse, mida teised tehnoloogiad nii lihtsalt ei suuda saavutada.

LG on arendanud oma ekraanitehnoloogiat, et see efekt veelgi paremini esile tuleks. Näitena toob ettevõtte esindaja 2025. aasta OLED evo tootevaliku, mis on varustatud Brightness Booster Ultimate tehnoloogiaga. See tähendab kuni kolm korda eredamat pilti võrreldes tavaliste OLED-teleritega.

LG plaanib 2025. aastal valitud Euroopa turgudele tuua maailma esimese läbipaistva ja täielikult juhtmevaba 4K OLED-teleri.

10 miljoni OLED-teleri müügi tähistamiseks korraldab LG 19. maist kuni 30. juunini kampaania "LG Streaming Week" ("LG striimingunädal"). Selle kampaania ajal saavad OLED-teleri omanikud eksklusiivseid pakkumisi erinevatele voogedastusteenustele.