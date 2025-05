Üks monitor, kaks sisu: AOC tõi välja Dual-Frame tehnoloogiaga monitori

AOC, tuntud nimi mängumonitoride maastikul, laiendab nüüd piire ja toob turule oma esimese Dual-Frame tehnoloogiaga monitori, mis justkui omaks kahte sisu, pakkudes suuremat paindlikkust mängude ja töö vahel.

AGON by AOC – mängumonitoride bränd – tõi avalikkuse ette AOC GAMING U27G4R mudeli. See 27-tolline (68,6 cm diagonaaliga) monitor on esimene AOC valikus, mis rakendab Dual-Frame tehnoloogiat, kuigi monitorimaailmas pole see midagi väga uut, olles küll pigem kallimate mudelite juures kasutatud lahendus. AOC mudel aga maksab vaid ligi 370 eurot.

Mida see tehnoloogia siis täpsemalt tähendab?

Lihtsalt kokku võttes suudab see monitor sujuvalt, peaaegu märkamatult vahetada üliterava UHD (3840x2160) resolutsiooni ja 160 Hz värskendussageduse mängurite jaoks sobivama 320 Hz kiiruse, kuid selle arvelt väiksema eraldusv'imega Full HD (1920x1080 pikslit) pildirežiimi vahel.

See on nagu omaks ühes kestas kahte erinevat monitori, millest üks sobib ideaalselt detailirohkeks tööks ja filmide vaatamiseks ning teine annab sulle millisekundilised eelised kiiretes e-spordi lahingutes. Sa ei pea enam ohverdama visuaalset naudingut konkurentsivõimelise jõudluse altaril või vastupidi.

Lisaks sellele põnevale uustulnukale laiendab AOC oma G4-seeria rivi veel kolme mudeliga: 34-tolline (86,36 cm) nõgus CU34G4, mis pakub laia vaadet 180 Hz värskendussagedusega, ning kaks kiiremat varianti, 23,8-tolline (60,5 cm) 24G4HA ja 27-tolline (68,6 cm) 27G4HA, mõlemad 200 Hz värskendussagedusega.

U27G4R monitori südameks on Fast IPS paneel, mis tagab mõlema resolutsiooni puhul erakordselt kiired reageerimisajad – kuni 1 ms GtG (Grey-to-Grey). Lisaks sellele pakub U27G4R Motion Blur Reduction (MBR ehk liikumise hägususe vähendamise) seadistust, kasutades üliteravat liikumist, saavutades MPRT (Moving Picture Response Time) ajad 0,5 ms UHD-s ja lausa 0,3 ms FHD-s. See tähendab, et kiire liikumine ekraanil on alati selge ja terav, ilma soovimatu udususeta.

Lisaks kiirusele ei tee U27G4R kompromisse ka pildikvaliteedi osas. Fast IPS paneel pakub silmapaistvat visuaalset jõudlust, mida kinnitab DisplayHDR 400 sertifikaat. Värvide reproduktsioon katab 124,7% sRGB ja 95,9% DCI-P3 (CIE 1976) värviruumist. See tähendab elavaid ja täpseid värve nii mängudes kui ka sisuloomes.

Mugavuse tagamiseks ka pikkade sessioonide ajal on monitoril olemas pilt-pildis ja pilt pildi kõrval funktsionaalsused (PiP/PbP), sinise valguse vastane tehnoloogia (Anti-Blue Light) ja Flicker-Free sertifikaat, mis vähendab silmade väsimust.

Ühenduvuse osas on U27G4R hästi varustatud, pakkudes kahte HDMI 2.1 porti, ühte DisplayPort 1.4 pesa ning praktilist USB 3.1 jaoturit nelja allavoolu USB-pordiga, mis võimaldab mugavalt ühendada erinevaid välisseadmeid.

Disaini poolest järgib monitor G4-seeria puhtaid jooni ja e-spordist inspireeritud jala kuju, mis on loodud säästma laual ruumi, pakkudes samas monitorile kindlat tuge. Mattmust viimistlus koos diskreetsete punaste aktsentidega loob maitseka mänguri esteetika. Monitori jalg pakub rikkalikke reguleerimisvõimalusi – 130 mm kõrguse muutmine, vaate-, kalde- ja pöördenurga reguleerimine – et leida igaühele sobivaim asend.

U27G4R on varustatud AOC-i rikkaliku valikuga mängimisele suunatud funktsioonidest. Madala sisendiviivituse režiim (Low Input Lag) tagab peaaegu kohese visuaalse tagasiside sinu tegudele. Varjukontroll (Shadow Control) aitab muuta tumedamad alad paremini nähtavaks, andes sulle eelise varjudes peituvate vastaste leidmisel.

Game Colour laseb seadistada värvide küllastust vastavalt oma eelistustele ja loomulikult on olemas ka sihtimisabi (Dial Point). E-sportlastele pakub 320 Hz värskendussagedusega FHD resolutsioon ületamatut reageerimisvõimet, samas kui sisuloojad saavad nautida sujuvat liikumist 160 Hz värskendussagedusega UHD resolutsioonis. Monitor toetab Adaptive-Sync tehnoloogiat nii AMD kui ka NVIDIA graafikakaartidega ning sobib suurepäraselt ka tänapäeva konsoolidega, pakkudes 120 Hz variatiivset värskendussagedust ja UHD resolutsiooni tuge.

Lisaks sisseehitatud OSD menüüle kaasneb U27G4R mudeliga ka AOC G-Menu tarkvara, mis võimaldab mugavalt muuta ekraaniseadeid, luua ja vahetada erinevate seadistustega profiilide vahel ning ligi pääseda kõigile mängufunktsioonidele otse töölaualt.