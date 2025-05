Samsung tõi välja maailma esimese 500 Hz mängurimonitori

Samsung on taas kord astunud olulise sammu edasi monitorimaailmas, tutvustades maailmale esimest OLED-monitori, mis suudab kuvada 500 kaadrit sekundis.

Nimeks on sel tehnoloogilisel imel Odyssey OLED G6 ja ekraan on loodud spetsiaalselt neile mänguritele, kes ei lepi millegi vähemaga kui maksimaalse kiiruse ja pildikvaliteediga. Eestisse jõuab see tippmonitor augustis.

"500Hz OLED monitor kõlas veel mõni aasta tagasi ulme. Odyssey OLED G6 pakub erakordset kiirust ja pildikvaliteeti, mida nõudlikud mängurid on ammu oodanud," kommenteeris Samsungi koolitusjuht Alari Pennar.

Mida selle kiirusega teha?

Odyssey OLED G6 on 27-tolline QHD (2560 × 1440) resolutsiooniga mängurimonitor, mille südameks on tipptasemel QD-OLED paneel. Siin peitubki üks uuenduse võti: värskendussagedus, mis ulatub uskumatu 500 Hz-ni, ja reageerimisaeg, mis on vaid 0,03 ms.

See tähendab ühte – liikumine ekraanil on mitte lihtsalt sujuv, vaid ülimalt sujuv, iga piksli muutus on täpne ja reageerimine toimub ülikiirelt, andes üliolulise konkurentsieelise, mis eristab võitjat kaotajast. Mõtle sellele kui superautole, mis on valmis gaasi andma kohe, ilma igasuguse viivituseta.

Et tagada täielik pildipuhtus, toetab see monitor nii NVIDIA G-SYNC’i kui ka AMD FreeSync Premium Pro tehnoloogiaid. Need vähendavad ekraanitõmblusi ja viivitusi miinimumini, pakkudes mängijale sujuvat ja katkematut elamust.

Lisaks on monitoril VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikaat, mis tõlgituna tähendab üht: mustad toonid on sügavamad kui öö ja värvigamma elutruu, nii et iga detail on esitatud suurema täpsusega.

Lõputud mängumaratonid pole probleemiks

Uusim Samsungi mudel on ehitatud kestma. Pikad mängusessioonid võivad aga ekraane proovile panna. Odyssey OLED G6 on varustatud Samsungi uue OLED Safeguard+ kaitsega, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et vältida ekraani sissepõlemist.

Lisaks sellele on leitud lahendus ka peegelduste vastu: uus peegeldusevaba kate ja kuni 1000-nitine eredus vähendavad segavaid valgusallikaid, mis on eriti oluline, kui mängida valges toas.

Monitor on Pantone’i poolt valideeritud, suutes korrektselt kuvada üle 2100 värvitooni ja rohkem kui 110 erinevat nahavärvitooni Pantone’i värvikogust. Koos QD-OLED ekraaniga pakub see elutruud visuaali, mis toob mängumaailmad ellu nii, nagu arendajad on need loonud – olgu see siis roheline mets või sügavsinine ookean.