Need on maailma populaarseimad äpid - mida aga laetakse kõige enam alla Eestis?

Aeg-ajalt seisame silmitsi tehnoloogia ülikiirete muutustega, mis panevad kulmu kergitama. Millised on siis need asjalikud äpid, mida inimesed kõige enam alla laevad? Siin on ülevaade.

Pärast pandeemia-aastate tohutut tõusu, mil nutirakenduste allalaadimised lõid rekordeid, saabus 2022. aastal teatav vaikus. Ent 2023. aasta tõi endaga kaasa uued tuuled ja fookuste nihkumised, kus teatud kategooriad paiskasid oma purjed taas tuule kätte, samal ajal kui teised jätkasid vaiksemat kulgu.

Kuidas aga kujunes pilt 2024. aastal, mil digitaalne maastik oli täis nii tuttavaid hiiglasi kui ka ootamatuid uustulnukaid? Uurime Business of Apps ja Maps.interlude´i vahendusel, millised rakendused haarasid endale tähelepanu keskpunkti ning miks.

Troonide mäng: mis valitses 2024. aastal allalaadimisi?

Aasta 2024 oli äpimaailmas tõeline troonide mäng, kus vanad rivaalid taas vastamisi seisid ja uued tegijad end kindlalt kaardile mängisid.

Kui 2023. aastal haaras Instagram endale üllatuslikult TikToki ees esikoha, siis 2024. aastal naasis TikTok hiilgavalt troonile. Kokku laaditi TikToki alla suisa 773 miljonit korda, mis näitab selle platvormi jätkuvat ülemaailmset domineerimist lühivideote valdkonnas. Instagram jäi tihedalt kannule 759 miljoni allalaadimisega, tõestades Meta platvormide püsimist mobiilirakenduste koorekihis.

Meta impeeriumi võimu kinnitasid ka kolmandaks ja neljandaks platseerunud Facebook (571 miljonit allalaadimist) ja WhatsApp (527 miljonit allalaadimist), mis on endiselt vankumatud suhtluse tugisambad miljardite inimeste jaoks.

Üllatuslikult, ent ootuspäraselt murdis esiviisikusse ka TikToki video eeltöötlemise rakendus CapCut, kogudes 361 miljonit allalaadimist.

Uued tähed: Temu ja WhatsApp

Üheks 2024. aasta tõeliseks sähvatuseks oli osturakenduse Temu sissetung kümne kõige allalaadituma rakenduse hulka. See platvorm haaras hiiglasliku huvi Põhja-Ameerikas ja Euroopas, olles 2023. aastal enim allalaaditud rakendus enam kui 20 riigis ja jätkates sedasama trendi 2024. aastal. Temu suutis end positsioneerida eriti tugevalt USA-s, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias, tõestades tarbijate kasvavat soovi taskukohaste ostuvõimaluste järele. Samas on Euroopas seda platvormi saatnud süüdistused reklaamidega manipuleerimises ja ebaausates võtetes just eriti äpikasutajate puhul.

Samuti tegi märkimisväärse esiletõusu WhatsApp Business, mis on eriti ihaldatud Indias ja Lõuna-Ameerikas. See ärisuhtlusele keskenduv rakendus näitab selgelt, kuidas mobiilplatvormid integreeruvad üha sügavamalt igapäevaellu, pakkudes spetsiifilisi lahendusi ka ettevõtetele.

Mängude maailm – kas mõõn meelelahutuse maailmas?

Pandeemia-aastatel hoogsalt kasvanud mobiilimängude allalaadimised nägid 2023. aastal langust ja see trend jätkus ka 2024. aastal.

Ükski mängurakendus ei suutnud end 2024. aastal kümne kõige allalaadituma rakenduse hulka murda. Populaarsed mängud nagu Subway Surfers ja Stumble Guys langesid edetabelist hoopis välja.

See annab märku, et mängutööstus peab leidma uusi viise kasutajate köitmiseks, kuna varasemad kõrghooajad on selja taha jäänud.

Samas, mängude valdkonnas on siiski üks hiiglane, mis troonib allaadimisi – 2024. aasta enim allalaaditud mäng oli Roblox 205 miljoni allalaadimisega. See näitab, et avatud maailma ja loovust pakkuvad platvormid köidavad endiselt suurt hulka kasutajaid.

Tõusev laine: AI, ostlemine ja tellimusteenused

Kui mängudega läks pisut keerulisemalt, siis teatud rakendusektorid ujusid 2024. aastal vastuvoolu ja näitasid märkimisväärset kasvu.

Eriti hoogsalt kasvasid tehisintellekti (AI) rakendused, mis annavad tunnistust üha laiemast huvist ja rakenduste kättesaadavusest kunstmõistuse tehnoloogia vastu. Samuti hoidsid tugevat joont ostlemisrakendused (mille lipulaevaks Temu) ja tellimusteenused, mis peegeldavad tarbijate harjumuste muutumist ja e-kaubanduse ning sisu tarbimise digitaliseerumise süvenemist.

Platvormipõhised eelistused: iOS vs. Google Play

Vaadeldes rakenduste populaarsust platvormide lõikes, ilmneb mõningaid huvitavaid erinevusi.

Populaarseimad iOS-rakendused 2024: Apple’i App Store'is oli 2024. aastal enim allalaaditud rakenduseks taas TikTok, kogudes 186 miljonit allalaadimist. Oluline on märkida, et ligikaudu 40% sellest tuli Hiinast, mis näitab riigi tohutut turgu ja TikToki tugevat positsiooni seal.

Teisel kohal oli Temu 138 miljoni allalaadimisega, millele järgnes Threads (133 miljonit) – Meta tekstipõhine platvorm, mis sai esialgu hoogu Instagrami kasutajate toel.

Neljandana murdis esiviisikusse ChatGPT 117 miljoni allalaadimisega, andes tunnistust tehisintellekti tööriistade mainstream’i jõudmisest.

Populaarseimad Google Play rakendused 2024: Google Play Store’is aga jätkus Instagrami domineerimine. Tänu tugevale positsioonile India turul edestas Instagram kindlalt TikToki, kogudes 657 miljonit allalaadimist.

TikTok jäi teisele kohale 587 miljoni allalaadimisega. Seejärel tulid Facebook (492 miljonit) ja WhatsApp (430 miljonit). Telegram, mis on tuntud oma privaatsusfunktsioonide poolest, platseerus viiendaks 327 miljoni allalaadimisega.

Mis äpp oli eesti allalaadituim?

Eesti kohta eraldi pole uuring edetabelit välja toonud, aga sellelt kaardilt näeb, et meil oli popuraalseim OpenAI vestlusroboti äpp ChatGPT:

Allikas: mapsinterlude.wordpress.com

Populaarseimad rakendused 2024